Belediye personellerine etik eğitimi

Başiskele Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Etik Haftası'nda eğitim düzenleyerek, personelinde farkındalık oluşturdu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen etik eğitimine belediye personelleri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürü Hülya Alp Verdi tarafından verilen eğitimde, belediye çalışanlarına etik değerlerin ve kuralların önemi, kamu hizmetinde şeffaflık, tarafsızlık, dürüstlük, sürdürülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri konusunda bilgiler verildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.