Mimarlar Odası’ndan ‘koruma’ paneli: “Birlikte tarih ve doğamıza sahip çıkabiliriz”

KORUMA PANELİ GERÇEKLEŞTİ

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Avrupa tarihî yapıların ve anıtların korunması ve restorasyonu için Avrupa anlaşması olarak bilinen Venedik Tüzüğü’nün kabul edilişinin 60. yılını kutlama amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi’nde ‘Koruma’ konulu panel gerçekleştirdi. Panelde Kocaeli'nin tarihî ve doğal mirasını korunması ele alındı. Panele Mimarlık Tarihçisi, Restorasyon Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Mimarlar Odası Genel Başkanı Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emre Kişhalı, Restoratör ve Sanat Tarihçi Serkan Gedük, Koruma Uzmanı Yüksek Mimar Ali Emrah Ünlü ve Tarihçi Yazar F. Yavuz Ulugün katıldı.

VENEDİK TÜZÜĞÜ BİR KILAVUZDUR

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Gülşah Toprak Poyraz konuşmasında şunları söyledi, “Venedik Tüzüğü bizler için gelecek nesillere kültür aktarımı için bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Kocaeli sanayi şehri olması dışında son yıllarda tarihi ve kültürel doğa güzellikleri ile kültür şehrine evrilme arzusu içindedir. Bunu da yaptığı projelerle ispatlamaya çalışan bir kenttir. Bu anlamda çok değerli projelere imza atılmış ve bu çalışmalar devam etmektedir. Bugün bu sebeple koruma bilincinin kent kültürüne nasıl katkı sağlayacağı ve bu bilinci oluşturmak için bir araya geldik.

GELECEK NESİLLERE AKTARABİLİRİZ

Dünyanın en büyük antik kenti olan Nikomedia’nın kalıntıları, Cumhuriyetin kuruluşu ile hayata geçirilen endüstri yapıları ve onca yıla rağmen ayakta kalmayı başarmış birçok tarihi eserlerin Kocaeli’ye kattığı değerler tartışılmaz seviyedir. Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi olarak kültür varlıkların çevresi gözetilmeksizin ele alınmasını kabul etmiyoruz. Tabiatın korunması sürdürebilir çevrenin temel şartıdır. Birlikte çalışarak tarihimize ve doğamıza sahip çıkabilir bu güzel değerlendirip gelecek nesillere aktarabiliriz.”

TARİHİ YAPILAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı, “Mimarlar Odası her zaman. Tarihi yapıların sürdürülmesi, geçmiş dönemin kültürünün gelecek nesillerin içselleştirerek yaşayabilmesi için tarihi yapıların korunması amacıyla mücadele etmektedir. Venedik Tüzüğü de korumanın temel metinidir. Kocaeli Şubemiz 60. Kabul yılında böyle bir panelden memnuniyet duyuyoruz. Bizler de Mimarlar Odası olarak Venedik Tüzüğü’nü yeniden değerlendirmek için şubelerimiz ile etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Bunun ilkini gerçekleştiren Kocaeli Şube’miz de bir örnek oldu.”

SEKA FABRİKASI ÖNEMLİ BİR ÖRNEKTİR

Seka kağıt fabrikası Cumhuriyet’in kırsal toplumdan sanayileşme toplumuna geçişte hayata geçirdiği fabrikalardan bir tanesidir. Toplumun temel ihtiyacı olan dokuma, kağıt, demirçelik alanında tüm Türkiye’de yapılmış en önemli örneklerinden bir tanesidir. Endüstriyel bir miras olarak değerlendirebiliriz. Türkiye’de Cumhuriyet mirası var. Mimarlar Odası olarak Cumhuriyet’in mirası olan eserler için büyük bir çaba sarf etmemiz gerekiyor.

VENEDİK TÜZÜĞÜ NEDİR?

Venedik Tüzüğü, Mayıs 1964'te kabul edilmiş olup, tarihî yapıların korunması ve restorasyonu konusunda uluslararası standartları belirlemiştir. Tüzük, tarihî ve kültürel mirasın korunması için dünya çapında önemli bir referans haline gelmiştir. Bu belge, çağdaş restorasyon ilkelerinin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır.