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Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı

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Kocaeli Üniversitesi Körfez Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. 4 bölümden yaklaşık 250 öğrenciyi mezun eden yüksekokul, mezunları için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde mezuniyet töreni düzenledi.

Muhammet Emin Can
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Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı mask
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı
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BAKİ KOMSUOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ’NDE YAPILDI

2023-2024 Akademik Yılı’nın sonuna gelinirken Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ), mezuniyet törenlerinin heyecanı yaşanıyor. 24 Mayıs ile birlikte mezuniyet törenlerini gerçekleştirmeye başlayan KOÜ’de, Körfez Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu da mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Umuttepe Kampüsü Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi’ndeki mezuniyet töreni ile birlikte yaklaşık 250 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet törenine KOÜ Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi, KOÜ Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmail Özbay, öğretim görevlileri ve mezunların yakınları katıldı.

Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı

OKULUN İLK ÜÇÜNE GİREN İSİMLER AÇIKLANDI

Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Toptan ve Perakende Satış Bölümü’nden öğrencilerin mezuniyeti kutladığı törende konuşmalar yapıldı. Konuşmalar sonrası Kocaeli Üniversitesi’ni tanıtan bir video gösterimi yapıldı. Video gösteriminin ardından ise not ortalamalarıyla Kocaeli Üniversitesi Körfez Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nu ilk 3 sırada tamamlayan isimlere plaketleri takdim edildi. Okulu birincilikle tamamlayan isim Ülviye Müftüoğlu, ikincilikle tamamlayan isim Termin Keleş, üçüncülükle tamamlayan isim ise Üsame Gümüş oldu. Plaket takdimi sonrası ise bölümlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edildi, kepler atıldı.

Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı

VELİLERİMİZ ENDİŞE DUYMAYIN

Kocaeli Üniversitesi Körfez Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü İsmail Özbay mezuniyet törenindeki konuşmasında “Öğrencilerimizin gözünde gördüğümüz ışık en büyük motivasyon kaynağımız. Akademik kadrolarımıza teşekkür ediyorum. Velilerimiz, sizlerin bugün yaşadığı heyecan ve gururun farkındayız. Onların istikbali ile ilgili endişe duymayın, çocuklarımız geleceği için çok iyi adımlar attı. Hocalarının emeklerinin boşa gitmediğini bugüne kadar olduğu gibi bugün de gösterdi. Çalışma ve öğrenmeye açıklığı sürekli hale getirdiğimizde zorlukların aşıldığını göreceksiniz. Bu okulun kapıları sizlere her zaman açık olacak. Yolunuz açık, bahtınız güzel olsun” ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı

GELECEĞE UMUTLA BAKIN

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi ise yaptığı konuşmada “Sizlerle 2 kez karşılaşma imkânımız var. Biri okul kayıt işlemleri sırasında diğeri de Öğrencilerimiz okuldan mezun olurken. Öğrencilerimizi mezun oldukları için siz velilerimizi böyle çocuklar yetiştirdiği için tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz ve mezunlarımızdan bir ricam var, geleceğe dair umutlarınızı kaybetmeyin. Geleceğe umutla bakın, endişe duymayın. Kaygılarınız, sizlerle geleceğiniz arasında engel olmasın” ifadelerine yer verdi.

Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı

DAHA ÖNDEYİZ ÇÜNKÜ DAHA BİLGİLİYİZ

Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksek Okulu’nu birincilik tamamlayan Ulviye Müftüoğlu ise tüm öğrenciler adına yaptığı konuşmada şunları söyledi: “2 yıl önce çıktığımız yolun bugün sonuna geldik. Öğrenme ömür boyunca devam eden bir süreç. Arkadaşlarıma kendilerine hedefler koymalarını tavsiye ederim. Bugün düne göre daha değerli, 2 yıl öncesine göre daha öndeyiz çünkü daha bilgiliyiz. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Yüksekokul çalışanlarımıza ve bana destek olan arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum. Başarı ve mutluluk sizlerle olsun”

Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı

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30 May 2024 - 16:42 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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