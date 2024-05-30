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Akse Kitap Kahve’nin müdavimi, gençlere örnek oluyor

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Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı kitap kahveler, 7’den 70’e bütün Çayırovalılar için çekim merkezi olmaya devam ediyor. Akse Kitap Kahve’nin müdavimlerinden 70 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Süllüoğlu, kitap okuma azmiyle Çayırovalı gençlere örnek oluyor.

Akse Kitap Kahve’nin müdavimi, gençlere örnek oluyor mask
Akse Kitap Kahve’nin müdavimi, gençlere örnek oluyor
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve açıldığı günden bu yana tüm bölge sakinleri için cazibe merkezi olan kitap kahveler, kitapseverlerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Muhteşem manzarası ve bahçesiyle, Çayırova’da en çok ziyaret edilen yerlerden olan Akse Kitap Kahve ile geniş iç mekanıyla kitap okumak ve ders çalışmak için büyük bir avantaj sağlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve, 7’den 70’e birçok misafiri ağırlamaya devam ediyor. Bunlardan biri olan 70 yaşındaki emekli öğretmen Fatma Süllüoğlu, kitap kahvelerdeki gençlere, kitap okuma aşkıyla örnek oluyor. Akse Kitap Kahve’nin en büyük müdavimleri arasında yer alan Süllüoğlu, Akse Kitap Kahve’yi açıldığı günden bu yana sürekli ziyaret ettiğini belirtirken, böyle bir hizmeti ilçeye kazandırdığı için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletiyor.

 

Akse Kitap Kahve’nin müdavimi, gençlere örnek oluyor

“KİTAP İHTİYAÇTIR”

Süllüoğlu, yaptığı açıklamada, “Emekli öğretmenim ben, burasının açıldığını gördüm, böyle altın bulsam o kadar sevinmem. Geldim baktım her türlü kitap var, herkese hitap edecek kitap var ve aradığım her şeyi buldum. Çalışanlar çok ilgili onlardan çok memnunum. Buradaki ilgi alaka başka bir yerde yok. Böyle bir ortama nimet demek yetmez, bundan daha büyük bir hizmet yok. Hizmet olarak bu bir numara, daha üstüne hizmet tanımıyorum. Çocukların hepsi burada, o kadar bir ihtiyaçmış ki büyük ilgi alaka gösterdiler. Kitap ihtiyaçtır, ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaçtır. Burası benim ihtiyacımı karşıladı sağ olun, teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: Bülten

# VAR, HER, hizmet

30 May 2024 - 17:12 Kocaeli/ Çayirova- Kültür Sanat --- Okunma

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