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Hastane morgunda cesetler karıştı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 41 yaşındaki Selim Nazar, önce Fethiye’de daha sonra ise memleketi Çorum’da toprağa verildi.

Hastane morgunda cesetler karıştı mask
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Çorum’dan bir süre önce çalışmak için Muğla’nın Fethiye ilçesine giden Selim Nazar (41), önceki gün Fethiye-Kaş karayolu Çaykenarı mevkiinde yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada M. L.’nin (48) kullandığı otomobil çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Selim Nazar’ın geçirdiği kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

’HASTANE MORGUNDA CESETLER KARIŞTI’

Aynı gün Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bir başka trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şenol Mert (58)’in cesedi de otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerin ardından Şenol Mert’in cenazesi önceki gün yakınları tarafından alınarak Fethiye’de toprağa verildi.

ÇORUMLU GENÇ FETHİYE’DE TOPRAĞA VERİLDİ’

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Selim Nazar’ın yakınları da cenazelerini almak için Çorum’un Alaca İlçesi’nden yola çıkarak Fethiye’ye gittiler. Ertesi gün yapılan işlemlerin ardından cenazelerini almak için hastane morguna giden Nazar’ın yakınları, kendilerine teslim edilmek istenen cesedin Selim Nazar ait olmadığını fark etti. Hastane başhekimliği tarafından yapılan incelemede Selim Nazar’ın cenazesinin yapılan yanlışlık sonucunda bir gün önce Şenol Mert’in ailesine teslim edildiği ve ilçede toprağa verildiği ortaya çıktı.

Nazar ailesinin Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı müracaat sonucunda, Şenol Mert’in cenazesi zannedilerek ilçede toprağa verilen mezar açılarak Selim Nazar’ın cenazesi kabirden çıkarılarak ailesine teslim edildi.

’CUMHURİYET SAVCISININ İZNİ İLE MEZAR AÇILARAK CESET AİLESİNE TESLİM EDİLDİ’

Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Selim Nazar, bu sabah saatlerinden memleketi Çorum’a getirildi. Öğle namazından sonra Akşemsettin Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ulu mezarlıkta ikinci defa toprağa verildi.

Kaynak: İHA

# trafik

30 May 2024 - 17:31 - Türkiye --- Okunma

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