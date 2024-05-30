Başkan Bıyık, başarılı sporcuları ağırladı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün genç sporcuları, karate, boks ve kick boks branşlarında ülkemizi temsil ederek milli formayla birçok madalyayı ülkemize kazandırdı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca’yı temsil ederek madalya kazanan genç sporcuları ağırladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte antrenör ve Darıca’nın milli sporcularını kabul ederek genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, bizim çocuklarla gurur duyduklarını söyledi.

YATIRIMLARIMIZIN MEYVESİNİ TOPLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Göreve geldiği günden beri spora ve sporculara her geçen gün desteklerinin arttığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bu yola çıkarken bizim çocuklara güvendiğimizi söyledik. Darıca’mızın evlatları için imkanlarımızı seferber ettik. Çok şükür onlar da bizim desteğimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar. Gerek Darıca Belediyesi forması gerekse de milli forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Darıca’mızdan birçok Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki yatırımlarımızın meyvesini toplamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Gençler de kendilerini her zaman destekleyen ve yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

Kaynak: Bülten