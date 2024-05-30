Darıca Belediyesi’nden Emlak vergisi uyarısı: Son gün 31 Mayıs

2024 yılı emlak vergisi 1. taksit ödemeleri, Darıca Belediyesi veznelerinden alınmaya devam ediyor. Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süresinin, 31 Mayıs Cuma günü sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2024 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süresi, 31 Mayıs’ta sona erecek.

ÖDEMELER İNTERNETTEN YAPILABİLİR

Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini yapmaları istenirken vergilerin internet üzerinden online olarak da ödenebileceği belirtildi. Darıca Belediyesi de vatandaşlara çağrıda bulunarak “Mükelleflerimiz ödemelerini internet aracılığıyla www.darica.bel.tr adresine girip yapabileceği gibi belediye ana binası ve Kültür Merkezi gibi noktalara gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir” denildi.

Kaynak: Bülten