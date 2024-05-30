GTÜ Rektörü uluslararası öğrenciler ile buluştu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen kahvaltı programına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, yönetimi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu(UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam, akademisyenler, idari personeller ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Kahvaltı eşliğinde yapılan programda ilk olarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Yıldız Kutman GTÜ hakkında bilgilendirmede bulundu.

Programda konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar uluslararası öğrencilerin sayılarının daha çok artması için yapılan çalışmalardan söz ederek bu öğrenciler için daha iyi imkânlar oluşturulacağını belirtti.

Prof. Dr. Hacı Ali Mantar konuşmasında, GTÜ'nün yüksek teknoloji alanında uygulama ve araştırma yapmak ve bunu sektörlerin, toplumun ekonomik faydasına hızlı bir şekilde transferini sağlamak misyonu ile Türkiye'nin en kaliteli üniversiteleri arasında olduğunu söyledi. Bu kaliteye göre GTÜ'nün uluslararası öğrencisinin istenilen sayıda olmadığını, yapılan çalışmalarla daha fazla öğrenci almayı hedeflediklerini belirtti.

GTÜ Rektörü, uluslararası öğrencilerin üniversitenin bir elçisi olarak buradaki kaliteli öğrenim hayatlarının detaylarını, ülkelerindeki ilgili kurumlar ve aday öğrencilerle paylaşmalarını istedi. Yurt dışında tanılır, bilinir olup tercih edilmek adına yapılan çalışmalara ortak olmalarını rica etti.

Uluslararası işbirliği ve öğrenci nokrasında devlet politikalarının da destekleyiciliği üzerinde duran Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, YÖK ve devlet desteği ile dünya standartlarındaki yükseköğretimden faydalanmaları için uluslararası öğrencileri GTÜ' ye davet etti. Öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Programda UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam'da öğrencilere seslenerek iletişim içinde olmalarını istedi ve uluslararası öğrencilerin sorunları hakkında yaptıkları çalışmaları aktardı.

Kaynak: Bülten