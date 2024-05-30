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30 May 2024 - 19:38- Spor G:

Bahri Yavuz’dan Recep Durul açıklaması: Birlik mesajı bir aday için değil…

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Kocaelispor’un eski Başkanı Bahri Yavuz, Recep Durul’a destek vereceği yönündeki haberleri yalanladı.

Bahri Yavuz’dan Recep Durul açıklaması: Birlik mesajı bir aday için değil… mask
Bahri Yavuz’dan Recep Durul açıklaması: Birlik mesajı bir aday için değil…
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Kocaelispor’da gerçekleştirilecek olan kongre öncesi, Kocaelispor’un eski Başkanı Bahri Yavuz önemli bir açıklama yayınladı. Bahri Yavuz, başkan adayı Recep Durul’a ‘Eski başkanlardan Durul’a beraberlik mesajı’ başlığı ile yayınlanan haberlerin düşüncelerini yansıtmadığını söylerken açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: 

DÜŞÜNCELERİMİ YANSITMIYOR…

"7. Geleneksel Kocaeli Olgunlar Futbol Turnuvası açılışında mücadele edecek Kocaelispor Efsaneleri takımı adına Sn. Ayhan Özkan'ın daveti üzerine katıldığım organizasyonda eski başkanlarla birlikte, efsane futbolcularımızın yanında olarak bir de konuşma yapmam istendi. Yaptığım konuşmam bir yerel gazetede haberleştirilirken, tıklanma kaygısı ile yapıldığını düşündüğüm üzere; haber ve konuşma içeriği ile örtüşmeyecek şekilde ‘Eski başkanlardan Durul’a beraberlik mesajı’ başlığı ve ‘Kocaelispor ’un sevilen eski başkanları İsmail Kalkandelen ve Bahri Yavuz,  birlik beraberlik mesajı vererek Kocaelispor mevcut başkanı Recep Durul’a desteklerini iletti’ spotu ile yayınlanmıştır. Haberde kullanılan fotoğrafla birlikte bu başlık ve spotu okuyarak konuşmamın içeriğini okumayan okuyucular, düşüncelerimi yansıtmayan bir algıya kapılmışlardır.

KOCAELİSPOR MENFAATİ İÇİN DESTEK VERECEĞİZ

Ben birlik mesajlarımı herhangi bir aday için değil her zaman KOCAELİSPOR için veririm. Seçimli Genel Kurul arifesinde bir aday adayından yana bir destek sözüm olmamıştır. Camiamızın her üyesi gibi Genel Kurula katıldığımızda aday veya adayları görüp, değerlendirip, seçimimizi yapacağız. Seçilen her kim olursa KOCAELİSPOR menfaatine gördüğümüz her konuda destek vermeye her zamanki gibi devam edeceğiz. Benim bir oyum var o da KOCAELİSPOR’dan yanadır ..”

Bahri Yavuz’dan Recep Durul açıklaması: Birlik mesajı bir aday için değil…

Kaynak: Spor Servisi

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30 May 2024 - 19:38 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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