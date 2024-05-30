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Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden Filistin’e destek

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Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Kocaeli Kongre Merkezi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada İsrail’in saldırıları lanetlenirken Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalınmaması çağrısında bulunuldu.

Yavuz Solmaz
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Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden Filistin’e destek mask
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden Filistin’e destek
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FİLİSTİN İÇİN DESTEK MESAJI VERİLDİ


Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’nda Filistin’e destek için açıklama gerçekleştirdi. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Çelikbilek ve gençlik meclisi üyelerinin katılım gösterdiği toplantıda Filistin ve Türk Bayrakları ile birlik mesajı verildi. Açıklamayı Gençlik Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu Başkanı Uğur Subaşı gerçekleştirdi

VİCDANLARIN SESİ İÇİN BURADAYIZ


Uğur Subaşı açıklamasında şunları söyledi: “Bugün, toprakları kendilerine vahşet kafesi haline getirilen Filistinli kardeşlerimizin, annesini saçından teşhis eden çocuğun, oğlunu bacağındaki yazıdan tanıyabilecek hale getirilen babanın, tüm bunlar olurken çocuklarını düşünmeden şahadete yollayan annenin yanında olduğumuz için; kana doymayan, işgalci, İsrail’i ve yaptıkları tüm yardımlarla terörist devletin maşa tutanlarını, mazlum insanların canları üzerine oyun kuranları lanetlemek vicdanların sesi olmak için buradayız!

İSRAİL BATI’DAN CESARET ALIYOR


Kocaeli gençliği ve tüm halkımız bilmeli ki katil İsrail’in bu küstahça davranışlarının kaynağı Batı’dan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği İsrail’in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Bu bölgede akan bütün kanın, bütün iç savaşların ve bütün terör olaylarının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak başta Amerika olmak üzere- israile açıkça yardım eden, onun maşasını tutan ülkeler- ve savaş oyuncakları haline getirdikleri İsrail vardır. İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, Müslümanların sessizliği, Müslüman halkların başındaki liderlerin İslam ülkelerinde yapılanlara kayıtsız kalması da ayrıca katil İsrail’i ve maşa tutanlarını cesaretlendirmektedir.

İNSANLIK ONURU ZEDELENİYOR


Bildiğiniz üzere İsrail davasında 24 Mayıs 2024 tarihinde verilen kararda, İsrail’in Refah’taki askeri saldırılarının derhal durdurulmasına ve Gazze’ye ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısının açık tutulmasına hükmedilmiştir. Verilen karardan sadece üç gün sonra israil, yerlerinden edilen Filistinli sivillere karşı- Refah'ta bombalı saldırı düzenlemiştir. İsrail’in Gazze Şeridi’nin Refah bölgesinde gerçekleştirdiği açık soykırım, bölgede yaşayan ve son çare olarak güvenli bölge olduğu için buradaki çadır kente sığınan masum sivillerin yaşam haklarını hiçe sayan ve insanlık onurunu zedeleyen bir boyuta ulaşmıştır. Uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyorum-tanımıyorum mesajı; insanların vahşice öldürülmesi ile tüm dünyaya verilmiştir.

ZULMÜ UNUTTURMAMAYA DAVET EDİYORUZ


Masum insanların acılarını unutmasına fırsat dahi verilmeden vahşet devam ettirilmektedir. Vahşetin ve yaşanan bu zalimliğin sona erdirilmesi, tüm bölgede kalıcı barış ve güvenli ortamın sağlanması amacıyla gerekli adımların atılması için sadece katil İsrail’e yönelen uluslararası aktörlerin; maşa tutanlara ve açık destek verenlere de yaptırımlar uygulaması gerektiği aksi halde bu soykırımın durdurulamayacağı düşüncesindeyiz. Kamuoyu oluşturmak ve sizlerin yaşanan bu vahşet üzerine Hz. Ali’nin “Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun.” sözlerine atıf yaparak susmamaya, unutmamaya ve unutturmamaya davet ediyoruz.” 

# HER, Kocaeli, İsrail

30 May 2024 - 20:07 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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