Hasan Öztürk’ten Kartepe Kulüpler Birliği’ne ziyaret

Birliğin sosyal tesislerinde gerçekleşen ziyarete çok sayıda yönetim kurulu üyesi de katıldı. Kaymakam Öztürk, Kulüpler Birliği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini, güzel işler yaptığını belirterek, Başkan Mevlüt Ağra ve ekibini kutladı. Öztürk, Kartepe’nin sportif faaliyetlerde daha büyük başarılar elde etmesi adına gereken desteği vereceklerini belirtti. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra da ziyaret için kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.

Kaynak: Spor Servisi