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Ereğlispor geliyor

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Yıllar sonra yeniden sahalara dönen Karamürsel Ereğlispor, 2.Küme Play-Off’ta şampiyonluk sevinci yaşadı, ismini 1.Küme’ye yazdırdı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Asarköyspor’u penaltılarla geçmeyi başardı.

Hulusi Özdilek
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Ereğlispor geliyor
Ereğlispor geliyor
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ASARKÖYSPOR İLE FİNALDE KARŞILAŞTI

Bu sezon 2.Küme’den 1.Küme’ye çıkacak son iki takımın belirleneceği Play-Off maçlarında Karamürsel Ereğlispor ile Asarköyspor takımları finale kaldı. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan final maçına çok büyük ilgi vardı. Asarköyspor sahaya M.Ali Uzun, Emirhan Yazıcı, Muhammet Kandemir, M.Taha Çelik, Oğuzhan Eren Cinal, Barış Şimşek, Yunus Emre Acar, Yusuf Tuna Öztürk, Muhammet Talha Uzun, Selçuk Şamlı ve Ogün Şahin on biri ile çıktı.

İLK YARI EREĞLİSPOR ÖNDE

Yarı finalde Yeşilovaspor’u 2-1 yenen Ereğlispor ise Utku Aydın, Sezer Gökçe, Batuhan Kahya, Hasan Furuncu, Cengiz Furuncu, Cem Altınçekiç, Furkan Akmaya, Çağrı Kara, Oğuzhan Bölgen, Alican Bat ve Sinan Kılıçaslan (İbrahim Özgür) on biriyle sahadaydı. Normal sezonda aynı grupta yer alan Gölcük Asarköyspor ile Karamürsel Ereğlispor arasında oynanan iki maçta da eşitlik vardı. Karamürsel’de ligin ilk yarısındaki maç 1-1, ikinci yarıda Hisareyn’de oynanan karşılaşmada 4-4 sona ermişti. Bu kez Play-Off finalinde karşılaşan iki takımdan biri mutlaka kazanacaktı. Maçın ilk yarısında Ereğlispor, Çağrı Kara’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

ASARKÖY OGÜN İLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İlk turda Uzuntarlaspor’u 1-0 yenen, yarı finali bay çeken Asarköyspor, finalde eşleştiği Ereğlispor karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı. İkinci yarıda etkili oynayan yeşil-Beyazlı ekip, 70.dakikada Ogün Şahin’in attığı muhteşem golle de skoru 1-1’e getirdi. Maçın son bölümlerinde iki takımda galibiyete yaklaştı. 85.dakikada Ereğlispor atağında Alican Bat’ın pasında İbrahim özgür topu boş kaleye atamadı. 90.dakikada ise Asarköyspor atağında Muhammet Kandemir’in attığı gol ofsayt diye geçerli sayılmadı. Penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Ereğlispor, mutu sona ulaşan takım oldu. 

Ereğlispor geliyor

EREĞLİSPOR SEVİNDİ- Kırmızı-Siyahlı ekip, 6 yıl sonra yeniden sahalara döndü, 2.Küme’de Play-Off şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ereğlispor geliyor

MÜTHİŞ MAÇ- Asarköyspor ile Ereğlispor ligde de aynı gruptaydı, iki maçta da birbirlerine üstünlük sağlayamamışlardı. Baraj maçının normal süresi de 1-1 bitti. Hulusi ÖZDİLEK

Ereğlispor geliyor

TARAFTARLAR- Ereğlispor’u Çarşamba akşamı çok sayıda taraftarı destekledi.

Ereğlispor geliyor

PİKNİK YAPAR GİBİ- Spor severler Avni Kalkavan Stadı’nın çevresinde yeşil alana oturup maçı izlediler.

 

# Gölcük

30 May 2024 - 20:12 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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