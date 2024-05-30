30 metreden golü attı, penaltıyı kaçırdı

ASARKÖYSPOR’DA OGÜN VE ABDÜLKERİM KAÇIRDI

Normal sezonda olduğu gibi bu iki takım arasında oynanan Play-Off final maçında da eşitlik vardı. 1.Küme’ye çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecekti. Asarköyspor da eşitlik golünü uzaktan atığı golle sağlayan Ogün Şahin, penaltıyı atamadı. Ogün’ün penaltısını kaleci Utku Aydın kurtardı. Asarköyspor’da Abdülkerim Akçair de topu dışarı attı. Ereğlispor’da ise Oğuzhan Bölgen, İbrahim Özgür, Cem Altınçekiç ve Batuhan Kahya’nın vuruşları gol oldu. Asarköyspor’da Yusuf Tuna ile Sefa Çakal’ın vuruşları gol oldu. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Ereğlispor, 1.Küme’ye yükseldi.