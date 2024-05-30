30 metreden golü attı, penaltıyı kaçırdı

ASARKÖYSPOR’DA OGÜN VE ABDÜLKERİM KAÇIRDI
Normal sezonda olduğu gibi bu iki takım arasında oynanan Play-Off final maçında da eşitlik vardı. 1.Küme’ye çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecekti. Asarköyspor da eşitlik golünü uzaktan atığı golle sağlayan Ogün Şahin, penaltıyı atamadı. Ogün’ün penaltısını kaleci Utku Aydın kurtardı. Asarköyspor’da Abdülkerim Akçair de topu dışarı attı. Ereğlispor’da ise Oğuzhan Bölgen, İbrahim Özgür, Cem Altınçekiç ve Batuhan Kahya’nın vuruşları gol oldu. Asarköyspor’da Yusuf Tuna ile Sefa Çakal’ın vuruşları gol oldu. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Ereğlispor, 1.Küme’ye yükseldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.