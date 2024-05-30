Özcan: Ereğli halkının bir özlemi vardı

“ÇOK ZOR GRUPTAN ÇIKTIK”
Halil İbrahim Özcan, 1.Küme yolculuğunun çok zor geçtiğini belirterek, “Normal sezonda zaten bizim grubumuzda çok güçlü takımlar vardı. Bu gruptan Play-Off’a çıkmak bile zordu. Play-Off’ta da zor maçlar oynadık. Yarı finalde Yeşilovaspor gibi iyi bir takımı geçtik. Asarköyspor’u biliyorduk. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Sahadaki mücadeleden çok tribündeki coşku çok önemliydi. Ereğli halkının bu başarıyı özlediğini gördük. Bunun içinde kazandığımızdan dolayı çok mutluyum. Bu konuda katkısı olan yönetim kurulundaki genç arkadaşlarımı, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.