Özcan: Ereğli halkının bir özlemi vardı

“ÇOK ZOR GRUPTAN ÇIKTIK”

Halil İbrahim Özcan, 1.Küme yolculuğunun çok zor geçtiğini belirterek, “Normal sezonda zaten bizim grubumuzda çok güçlü takımlar vardı. Bu gruptan Play-Off’a çıkmak bile zordu. Play-Off’ta da zor maçlar oynadık. Yarı finalde Yeşilovaspor gibi iyi bir takımı geçtik. Asarköyspor’u biliyorduk. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Sahadaki mücadeleden çok tribündeki coşku çok önemliydi. Ereğli halkının bu başarıyı özlediğini gördük. Bunun içinde kazandığımızdan dolayı çok mutluyum. Bu konuda katkısı olan yönetim kurulundaki genç arkadaşlarımı, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.