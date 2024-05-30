Kocaeli'de küçük yaştaki çocukların "sözlendirilmek" istenmesiyle ilgili soruşturma

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yenişehir Mahallesi Demiralay Sokak'ta E.F. (14) ile S.S.(13) için düğün yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Sokakta düğün için hazırlık yapıldığını gören ekipler üzerinde gelinlik ve takı bulunan E.F. ile damatlık giyinen S.S'yi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürdü.
Çocukların burada yapılan ön görüşmede evlendirilmek için değil sözlendirilmek amacıyla toplandıklarını söylemesi üzerine aile büyükleri hakkında "Aile Yükümlülüğü İhlali"nden adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.