Kocaeli'de 2 motosiklet çarpıştı

Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde M.U. idaresindeki 67 AEA 504 plakalı motosiklet ile B.Ş'nin kullandığı 41 TN 463 motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü M.U. yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü B.Ş'ye ise 12 bin 978 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.