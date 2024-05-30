Kaçak elektrikle yapılan düğünler vatandaşı bezdirdi

Sedaş bu iddiaların ardından yaptığı açıklamada ilgili alanda enerjinin kesildiğini açıklamıştı. Bölge sakinleri gazetemize ulaşarak bölgede kaçak elektrik ile düğün yapmaya devam edildiğini şöyle anlattı:

“-Burada kaçak elektrik ile düğün yapmaya devam ediliyor. Düğün yapıldığı esnada Sedaş’a ulaştık ama hiçbir şey yapılmadı. Bu alanda kaçak elektrik çekip eğlence yapılıyor ve gece geç saatlere kadar çevreye rahatsızlık veriliyor. Düğün günleri dışında yüksek sesle müzik açarak alkol alıyorlar ve tuvaletlerini yapıyorlar. Okul ve evlerin içinde herkes bu durumdan rahatsız oluyor. Bu sorun artık kalıcı olarak çözülmelidir. Bu bölgeye girişin engellenmesi için de çeşitli önlemler alınmalı. Artık canımıza tak etti. Belediye, kaymakamlık ve emniyet güçlerinin sesimizi duymasını istiyoruz.”