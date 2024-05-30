Decathlon otoparkı artık ücretli oldu

Bu otopark geçtiğimiz günlerden itibaren artık ücretli oldu. Meydan AVM yönetiminden kiralanan otopark alanını BOSS Ücretli Otopark işletecek. Otopark 08.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet verecek. Otopark 750 TL ve üzeri alışveriş yapan mağaza müşterilerine 2 saat ücretsiz olacak. Boss Ücretli Otopark tarafından belirlenen tarifeye göre 0-15 dakika arası süre ise otoparkı kullanan tüm araç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek. 15 dakika üzerinde ise kalınan süreye göre ücret alınacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.