Kocaeli Üniversitesi’ne yeni bölüm geliyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, önümüzdeki dönem hedeflerini Saygı Öztürk’e anlattı.

O açıklamada Kocaeli Üniversitesi’ne de yeni bölümün müjdesi verildi.

Yeni bölümün açılacağı üniversiteler

Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yeni program açılacak üniversiteler şöyle:

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Erzurum Atatürk, Bursa Teknik, Ege, Eskişehir Teknik, Gaziantep, Harran, İstanbul Teknik, Karabük, Karadeniz Teknik, Kayseri, Kocaeli, Konya Teknik, Manisa Celâl Bayar, Niğde Ömer Halisdemir, Samsun Ondokuz Mayıs, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Sivas Cumhuriyet, Trakya üniversiteleri.

- Ege, Eskişehir Teknik, Kayseri, Konya Teknik, Manisa Celâl Bayar, Niğde Ömer Halisdemir üniversitelerinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulacak. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Eskişehir Teknik, Karabük, Kayseri, Samsun Ondokuz Mayıs üniversitelerinde Bilişim ve Teknolojileri meslek yüksekokulları açılacak.

Gazze protestoları yüzünden ilişiği kesilen batılı öğrencileri bekliyoruz

Özvar, “Batılı üniversitelerden Gazze’deki katliamlara karşı çıktıkları için işini kaybeden bilim insanlarına ve öğrencilere sesleniyorum: Türk üniversitelerinin kapıları size açık” dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada 8’inci sırada yer aldığını, halen 350 bin olan öğrenci sayısının yeni akademik yılda 500 bine, gelirin de 1.5 milyar liraya yükseltilmesini hedeflediklerini söyledi.

Filistin’de yaşananları protesto ettikleri için üniversiteleriyle ilişiği kesilen batı ülkelerindeki öğrenci ve öğretim üyelerine kapılarının açık olduğunu anlatan Özvar, şunları söyledi:

- Gazze’den ayrılmak durumunda kalan Filistinli öğrenci ve akademisyenlere üniversitelerimizin kapısını açmıştık. Şimdi de, Filistin’e destek oldukları için üniversiteleriyle ilişiği kesilen akademisyen ve öğrencileri Türkiye’deki üniversitelere davet ediyoruz.

- Gazze protestolarına karşı batılı üniversite yönetimleri antidemokratik ve özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirler alıyor, üniversite mensuplarına büyük baskılar uyguluyor. Bu eylemlere katılan akademisyenlerin bir kısmının işlerine maalesef son verildi ve üniversitelerden atıldılar. Öğrencilerde yakından takip ettiğimiz kadarıyla üniversitelerinden uzaklaştırılıyor, kayıtları siliniyor.

- Batılı üniversitelerden Gazze’deki katliamlara sırf karşı çıktıkları için işini kaybeden bilim insanlarına ve öğrencilere sesleniyorum: Batılı akademisyen ve bilim insanlarına Türk üniversitelerinin kapıları açıktır. Buyurun, ülkemize gelin. Bu topraklar baskı gören Batılı insanlara her zaman kapılarını açmıştır.

- 15. asrın sonunda Avrupa’da zulüm gören Yahudilere kapılarımızı nasıl açtıysak, 2. Dünya Savaşı arifesi ve esnasında Nazi zulmü ve baskısı altındaki bilim insanlarını üniversitelerimize nasıl kabul ettiysek, aynı şekilde bugün de sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

- Önümüzdeki günlerde bu amaçla, YÖK internet sitesinden bir duyuruyla bir başvuru sayfası düzenleyeceğiz. İnsancıl eylemleri sebebiyle işine son verilen Avrupa, Kanada ve Birleşik Devletlerdeki üniversite hocaları ile üniversitelerinden koparılan uluslararası öğrencilere diledikleri takdirde şartlarına uygun olarak yatay geçiş veya özel öğrencilik dahil ülkemizde eğitimlerine devam etme imkanı tanıyacağız.

- Buradan işini, öğrenciliğini kaybeden uluslararası öğrencilere davette bulunuyor, onları bu başvuru sürecine davet ediyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi