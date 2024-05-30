İsmail Kartal’dan Erol Ölmez’e ziyaret

Fenerbahçe Futbol A Takımı teknik direktörü İsmail Kartal, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’i makamında ziyaret etti. Bağırganlı’da yazlığı bulunan İsmail Kartal’ın ziyareti ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Futbol A Takımı teknik direktörü İsmail Kartal, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’i makamında ziyaret etti.
Fenerbahçe Futbol A Takımı teknik direktörü İsmail Kartal, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’i makamında ziyaret etti. Bağırganlı’da yazlığı bulunan İsmail Kartal’ın ziyareti ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.