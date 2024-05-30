KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi

FESTİVAL 9 HAZİRANDA SONA ERECEK

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Kocaeli Bölge Tiyatrosu (KBT) Çocuk ve Genç Oyuncular Festivali, 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arası yapılacak. 31 Nisan Cuma günü, saat 18.00’de, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşecek yürüyüş ve saat 19.00’daki programla başlayacak olan festival öncesi kokteyl düzenlendi. Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi'nin bahçesindeki kokteyl KBT Genel Sanat Yönetimi Burhan Akçin ve festival hazırlama komitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetimi Aydın Sigali başta olmak üzere festival grupları, çocuk oyuncular, veliler ve kentin tanıdığı isimler kokteyle katıldı.

BELEDİYELERDE TİYATROLAR KURMAK İSTİYORUZ

KBT Genel Sanat Yönetimi Burhan Akçin, kokteyldeki konuşmasında "Milli Eğitim Bakanlığı'na bir mesaj vererek okullarda tiyatroyu yaygınlaştırmak istiyoruz. Belediyelerde tiyatrolar kurmak istiyoruz, 2030'a kadar bunu kendimize hedef koyduk. Tiyatro bölümünden mezun olmuş olanlar genelde işsiz ya da başka bir sektörde, istemediği bir işte ama bunun değişmesi gerekiyor. Buradaki herkese teşekkür ediyorum. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kent Konseyi'ne, Bilnet Okulları sahibi Ali Korkmaz'a teşekkür ediyorum. Yarın yürüyüşümüz var, iyi bir festival olsun" dedi.

FESTİVALİN OYUN PLANI ŞU ŞEKİLDİ:

TARİH SAAT GRUP ADI OYUN ADI 1 Haziran 12.00 Ada Domates ile Gözlük 1 Haziran 15.00 Anonim Şahane Lunapark 1 Haziran 18.00 Analiz Tavuk Vakasının Epik Komedyası 2 Haziran 12.00 Armoni Yıldızcı Kraliçe ile Akıllı Soytarılar 2 Haziran 15.00 Aksiyon Tablet Kral Kitap Prens 2 Haziran 18.00 Art Hisseli Harikalar Kumpanyası 7 Haziran 20.00 Grup İçses Yıl Sonu Konseri (Şef: Agah Eroğlu) 8 Haziran 12.00 Atlantis Sihirli Kemer 8 Haziran 15.00 Anatomi Oyunun Sonu Yok 8 Haziran 18.00 Agon Oyun Nasıl Oynanmalı 9 Haziran 12.00 Artı Akıllı Soytarılar 9 Haziran 15.00 Aktüel İnsanat Bahçesi 9 Haziran 18.00 Anadolu Kantocu

Hazırlama Komitesi Üyeleri (Sağdan başlayarak): Demet Karslıoğlu, Ece Köse, Aslı Akçin, Hüsniye Akçin, Sevgi Berder, Barış Emren, Agah Eroğlu, Burhan Akçin, Aydın Sigali, Erhan Demiray, İskender Kuş, İsa Karslı