KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi

FESTİVAL 9 HAZİRANDA SONA ERECEK
Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Kocaeli Bölge Tiyatrosu (KBT) Çocuk ve Genç Oyuncular Festivali, 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arası yapılacak. 31 Nisan Cuma günü, saat 18.00’de, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşecek yürüyüş ve saat 19.00’daki programla başlayacak olan festival öncesi kokteyl düzenlendi. Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi'nin bahçesindeki kokteyl KBT Genel Sanat Yönetimi Burhan Akçin ve festival hazırlama komitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetimi Aydın Sigali başta olmak üzere festival grupları, çocuk oyuncular, veliler ve kentin tanıdığı isimler kokteyle katıldı.
BELEDİYELERDE TİYATROLAR KURMAK İSTİYORUZ
KBT Genel Sanat Yönetimi Burhan Akçin, kokteyldeki konuşmasında "Milli Eğitim Bakanlığı'na bir mesaj vererek okullarda tiyatroyu yaygınlaştırmak istiyoruz. Belediyelerde tiyatrolar kurmak istiyoruz, 2030'a kadar bunu kendimize hedef koyduk. Tiyatro bölümünden mezun olmuş olanlar genelde işsiz ya da başka bir sektörde, istemediği bir işte ama bunun değişmesi gerekiyor. Buradaki herkese teşekkür ediyorum. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kent Konseyi'ne, Bilnet Okulları sahibi Ali Korkmaz'a teşekkür ediyorum. Yarın yürüyüşümüz var, iyi bir festival olsun" dedi.
FESTİVALİN OYUN PLANI ŞU ŞEKİLDİ:
TARİH
SAAT
GRUP ADI
OYUN ADI
1 Haziran
12.00
Ada
Domates ile Gözlük
1 Haziran
15.00
Anonim
Şahane Lunapark
1 Haziran
18.00
Analiz
Tavuk Vakasının Epik Komedyası
2 Haziran
12.00
Armoni
Yıldızcı Kraliçe ile Akıllı Soytarılar
2 Haziran
15.00
Aksiyon
Tablet Kral Kitap Prens
2 Haziran
18.00
Art
Hisseli Harikalar Kumpanyası
7 Haziran
20.00
Grup İçses
Yıl Sonu Konseri (Şef: Agah Eroğlu)
8 Haziran
12.00
Atlantis
Sihirli Kemer
8 Haziran
15.00
Anatomi
Oyunun Sonu Yok
8 Haziran
18.00
Agon
Oyun Nasıl Oynanmalı
9 Haziran
12.00
Artı
Akıllı Soytarılar
9 Haziran
15.00
Aktüel
İnsanat Bahçesi
9 Haziran
18.00
Anadolu
Kantocu
Hazırlama Komitesi Üyeleri (Sağdan başlayarak): Demet Karslıoğlu, Ece Köse, Aslı Akçin, Hüsniye Akçin, Sevgi Berder, Barış Emren, Agah Eroğlu, Burhan Akçin, Aydın Sigali, Erhan Demiray, İskender Kuş, İsa Karslı
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.