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KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi

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Kocaeli Bölge Tiyatrosu 29'uncu Çocuk ve Genç Oyuncular Festivali, 31 Mayıs'ta başlıyor. Festival öncesi Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi'nin bahçesinde kokteyl düzenlendi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi mask
KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi
KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi
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FESTİVAL 9 HAZİRANDA SONA ERECEK

 

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Kocaeli Bölge Tiyatrosu (KBT) Çocuk ve Genç Oyuncular Festivali, 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arası yapılacak. 31 Nisan Cuma günü, saat 18.00’de, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşecek yürüyüş ve saat 19.00’daki programla başlayacak olan festival öncesi kokteyl düzenlendi. Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi'nin bahçesindeki kokteyl KBT Genel Sanat Yönetimi Burhan Akçin ve festival hazırlama komitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetimi Aydın Sigali başta olmak üzere festival grupları, çocuk oyuncular, veliler ve kentin tanıdığı isimler kokteyle katıldı.

 

BELEDİYELERDE TİYATROLAR KURMAK İSTİYORUZ

 

KBT Genel Sanat Yönetimi Burhan Akçin, kokteyldeki konuşmasında "Milli Eğitim Bakanlığı'na bir mesaj vererek okullarda tiyatroyu yaygınlaştırmak istiyoruz. Belediyelerde tiyatrolar kurmak istiyoruz, 2030'a kadar bunu kendimize hedef koyduk. Tiyatro bölümünden mezun olmuş olanlar genelde işsiz ya da başka bir sektörde, istemediği bir işte ama bunun değişmesi gerekiyor. Buradaki herkese teşekkür ediyorum. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kent Konseyi'ne, Bilnet Okulları sahibi Ali Korkmaz'a teşekkür ediyorum. Yarın yürüyüşümüz var, iyi bir festival olsun" dedi.  

 

FESTİVALİN OYUN PLANI ŞU ŞEKİLDİ:

TARİH

SAAT

GRUP ADI

OYUN ADI

1 Haziran

12.00

Ada

Domates ile Gözlük

1 Haziran

15.00

Anonim

Şahane Lunapark

1 Haziran

18.00

Analiz

Tavuk Vakasının Epik Komedyası

2 Haziran

12.00

Armoni

Yıldızcı Kraliçe ile Akıllı Soytarılar

2 Haziran

15.00

Aksiyon

Tablet Kral Kitap Prens

2 Haziran

18.00

Art

Hisseli Harikalar Kumpanyası

7 Haziran

20.00

Grup İçses

Yıl Sonu Konseri (Şef: Agah Eroğlu)

8 Haziran

12.00

Atlantis

Sihirli Kemer

8 Haziran

15.00

Anatomi

Oyunun Sonu Yok

8 Haziran

18.00

Agon

Oyun Nasıl Oynanmalı

9 Haziran

12.00

Artı

Akıllı Soytarılar

9 Haziran

15.00

Aktüel

İnsanat Bahçesi

9 Haziran

18.00

Anadolu

Kantocu

 

KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi

Hazırlama Komitesi Üyeleri (Sağdan başlayarak): Demet Karslıoğlu, Ece Köse, Aslı Akçin, Hüsniye Akçin, Sevgi Berder, Barış Emren, Agah Eroğlu, Burhan Akçin, Aydın Sigali, Erhan Demiray, İskender Kuş, İsa Karslı

KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi

KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi

KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi

KBT'nin festivali öncesi kokteyl düzenlendi

# VAR, İzmit, Kocaeli, Büyükşehir

30 May 2024 - 21:50 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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