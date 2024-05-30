Tarih kokan iki kulüp

İKİ KÖKLÜ KULÜBÜN MAÇI

Bir dönem ilimiz amatör futbolunun en önemli kulüpleri arasında bulunan Turgutspor, yıllarca 1.Küme’de mücadele etti. Son yıllarda futbolda faaliyetlerine ara veren Kırmızı-Yeşilli ekip, bu sezon başında Erhan Bilen Başkanlığında yeni bir oluşuma gitti, 2.Küme’de iddialı bir takım kurdu. Ligin Baçspor’un ardından ikinci sırada tamamlayan Turgutspor, Play-Off’da çok başarılı oldu, ismini finale yazdırdı. Finalde rakibi ise ilimizin bir başka değeri Yenidoğanspor’du. Derince Stadı’nda oynanan final maçında Turgutspor, Yenidoğanspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-Yeşilli ekip, yıllar sonra yeniden 1.Küme’ye çıkmayı başardı.