Tarih kokan iki kulüp

İKİ KÖKLÜ KULÜBÜN MAÇI
Bir dönem ilimiz amatör futbolunun en önemli kulüpleri arasında bulunan Turgutspor, yıllarca 1.Küme’de mücadele etti. Son yıllarda futbolda faaliyetlerine ara veren Kırmızı-Yeşilli ekip, bu sezon başında Erhan Bilen Başkanlığında yeni bir oluşuma gitti, 2.Küme’de iddialı bir takım kurdu. Ligin Baçspor’un ardından ikinci sırada tamamlayan Turgutspor, Play-Off’da çok başarılı oldu, ismini finale yazdırdı. Finalde rakibi ise ilimizin bir başka değeri Yenidoğanspor’du. Derince Stadı’nda oynanan final maçında Turgutspor, Yenidoğanspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-Yeşilli ekip, yıllar sonra yeniden 1.Küme’ye çıkmayı başardı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.