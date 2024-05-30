Bodrum FK Süper Lig’e çıkarak tarih yazdı, Sakaryaspor bizimle kaldı

PERDEYİ GÖKDENİZ AÇTI



Trendyol 1.Lig Play-Off finali bu akşam oynandı. Ligi üçüncü bitirip doğrudan final hakkı elde eden Sakaryaspor ile çeyrek finalde Boluspor, yarı finalde Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK’yı Yeni Adana Stadı’nda karşı karşıya getiren maçta Muğla ekibi 29. Dakikada Kandıralı Gökdeniz Bayrakdar ile öne geçti. Devrenin son dakikasında Sakaryaspor Rotman’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Sakaryaspor 72.dakikada Dimitrov ile eşitliği sağladı.



İLK UZATMADA BODRUM’DAN 2 GOL



90 dakika böyle bitince uzatmalara gidildi. İlk uzatmanın başında Celustka Bodrum FK’yı yeniden öne geçirdi. 103.dakikada Muğla ekibi Tunahan ile farkı ikiye çıkardı. İlk uzatmanın son anlarında Bodrum FK’da Tunahan ikinci sarıdan atıldı. İkinci uzatma devresinde gol olmadı. Maçı 3-1 kazanan Bodrum FK tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkarken, Sakaryaspor bir finalde daha yıkıldı, Kocaelispor ile aynı ligde kaldı.