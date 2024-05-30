Bodrum FK Süper Lig’e çıkarak tarih yazdı, Sakaryaspor bizimle kaldı

PERDEYİ GÖKDENİZ AÇTI
Trendyol 1.Lig Play-Off finali bu akşam oynandı. Ligi üçüncü bitirip doğrudan final hakkı elde eden Sakaryaspor ile çeyrek finalde Boluspor, yarı finalde Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK’yı Yeni Adana Stadı’nda karşı karşıya getiren maçta Muğla ekibi 29. Dakikada Kandıralı Gökdeniz Bayrakdar ile öne geçti. Devrenin son dakikasında Sakaryaspor Rotman’ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Sakaryaspor 72.dakikada Dimitrov ile eşitliği sağladı.
İLK UZATMADA BODRUM’DAN 2 GOL
90 dakika böyle bitince uzatmalara gidildi. İlk uzatmanın başında Celustka Bodrum FK’yı yeniden öne geçirdi. 103.dakikada Muğla ekibi Tunahan ile farkı ikiye çıkardı. İlk uzatmanın son anlarında Bodrum FK’da Tunahan ikinci sarıdan atıldı. İkinci uzatma devresinde gol olmadı. Maçı 3-1 kazanan Bodrum FK tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkarken, Sakaryaspor bir finalde daha yıkıldı, Kocaelispor ile aynı ligde kaldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.