Hamdi Sezgin: 1.Küme’ye çıkacağımıza inanmıştık

“PES ETMEDİK”
Hamdi Sezgin, sezon başında takımı kurarken, böyle bir başarıyı beklediklerini ifade ederek, “Bu iş için yola çıktığımızda başarılı olacağımıza inanmıştık. Sezon içinde çok yorulduk, çok çalıştık. Ancak hiç pes etmedik. Şampiyon olacağımızı biliyorduk. Turgutspor yönetimi ile anlaşırken, kendilerinden para talep etmedim. Dedim ki, şampiyon olursak, paramı verirsiniz. Bu çocuklara o kadar inanmıştık. Önce Başkanımız Erhan Bilek’e teşekkür ediyor, futbolcularımı kutluyorum. Sonra sezon içinde hep yanımda olan yöneticilerimiz Kadir Angın, Kadir Üzmez ve Tugay kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi her maçta destekleyen taraftarlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.