Efsane Turgutspor geri dönüyor

TURGUTSPOR MU, YENİDOĞAN MI?

İlimizin iki eski ve köklü camiasını karşı kaşıya getiren maç Derince Stadı’nda oynandı. Maça özellikle Turgutspor’un taraftarları çok büyük ilgi gösterdi. Maçtan önce emniyette çok geniş önlem aldı. Turgutspor maça Ömer Yıldız, Erhan Akker, Furkan Karagöz, Sercan Şekersoy, Samet İrkit, Oğuzhan Kaval, Mahsun Ahcı, Oğuzhan Koza, Emre Kaba, Mesut Aslantaş ve Emre Yılmaz on biri ile çıktı. Yunus Emre Ece’nin çalıştırdığı Yenidoğanspor ise Semih Atalar, Birkut Kaya, Sedat Zöngür, Umut Ayvaz, İsa Yılmaz, Sezer Çavundur, Tuncay Sap, Emre Dalgıç, Muhammet Ali Köktürk, Emre Şimşek ve Kadir Aslan on biri ile sahadaydı.

FURKAN KARAGÖZ ATTI TURGUTSPOR KAZANDI

Maçın ilk yarısında Turgutspor daha etkiliydi. Kadrosunda Emre Yılmaz, Samet İrkit, Furkan Karagöz, Sercan Şekersoy ve Oğuzhan Kaval gibi Süper Lig ve 1.Küme tecrübeli oyuncuları bulunduran Turgutspor, 42.dakikada 1-0 öne geçti. Samet İrkit’in soldan yaptığı ortaya Furkan Karagöz, kale önünde kafaya vurdu, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Yenidoğanspor, ikinci yarıya çok hızlı başladı. İlk 15 dakikada baskı kurdu. 55.dakikada da Muhammet Ali Köktürk, kaleci Ömer’i geçtiği pozisyonda iyi vuramadı, defans oyuncuları çıkardı. Maçın ikinci yarısında Yenidoğanspor daha atak gözükmesine rağmen çok fazla pozisyona giremedi, maçı Turgutspor 1-0 kazandı, 1.Küme’ye yükseldi.