Durul, eski futbolcularla buluştu

DERGAH OCAKBAŞI RESTORAN’DA

Kocaelispor Başkan adayı Recep Durul seçim çalışmalarına devam ediyor. Durul önceki akşam bir grup eski futbolcuyla bir araya geldi. Organizasyonun ev sahipliğini mekanın sahibi olan yönetim kurulu üyesi Çetin Zerenoğlu ile Metin Özkan yaptı. Körfez ilçedeki Dergah Ocakbaşı Restoran’daki buluşmaya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eski başkanlardan Muammer Çelik, ASKF Başkanı Murat Aydın, ASKF kurucu başkanı Muammer Hazer ile Durul’un listesinde olması beklenen Yaşar Can ve Fevzi Bayırbaşı da katıldı. Organizasyonda ilk sözü alan Körfez Belediye Başkanı Söğüt, Recep Durul’u iyi tanıdığını, Kocaelispor başkanlığı görevini en iyi şekilde yapacağına inandığını söyledi, desteklediklerini belirtti.

SÖĞÜT: “DURUL’U DESTEKLİYORUZ”

Söğüt, “Kocaelispor’un yeni sezonda doğrudan Süper Lig’e çıkacağını inanıyorum. Önce yapmamız gereken yeni başkan ve yönetimini seçmek. Kongrenin camiaya hayırlı olmasını diliyorum. Recep abi sevdiğimiz bir abimiz, Körfez’de olması bizim için ayrı bir gurur. Kısa bir dönem başkanlık yaptı, canlı başla mücadele etti. Maçları izlerken hep yanındaydım. Çok heyecanlıydı, tribünden atmayacak diye korktum. Sonuçta bu seçim, her sonuçça saygı göstermeyeyiz. Ama bizim gönlümüz Recep Durul’un başkan olmasından yana” dedi. Başkan adayı Recep Durul konuşmasında projelerinden, hedeflerinden söz etti. Durul oluşturacağı yeni yönetime geçmişte Kocaelispor forması giymiş futbolcu alacağını, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanacaklarını söyledi.

Kaynak: Spor Servisi