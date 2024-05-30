Cix Spor’da indirim dönemi

Kocaelispor’un resmi ürün satıcısı olan Cix Spor futbol sezonunun bitiminin, yaz döneminin başlamasıyla birlikle Diadora markalı seçili ürünlerde(Antrenman tişörtleri, kamp tişörtleri, yağmurluk, eşofman takımları, mont-kabanlar, tek eşofman üstleri, eşofman altları ve polar) indirim kararı aldı. İndirim oranının yüzde 20 olacağı belirtildi. Cix Spor’un sosyal medya hesaplarından, “Sadece KS Store Mağazasında. Seçili ürünlerde yüzde 20 indirim. Lisanslı ürünlerimizi incelemek ve satın almak için mağazamızı veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz” duyurusu yapıldı.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.