6 futbolcu milli takımdan davet aldı

A TAKIMDAN ÜÇ İSİM
Geride kalan sezonda alt yapı dahil Kocaelispor forması giyen 6 futbolcuya milli takımlardan davet geldi. A takım forması giyen Fenerbahçe’den kiralık Emir Ortakaya ile A takım kadrosunda yer alan Bedirhan Yıldız U-19 Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı. U-18 forması giyen ve bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bünyamin Dalkılıç da Milli takıma davet edilen bir diğer isim oldu. Mustafa Ege Bilim U19, Yağız Yolcu U-17 futsal milli takımından davet aldı. Devre arasında transfer edilen giyen Ramil Şeydayev ise Azerbaycan Milli Takımı’na davet edildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.