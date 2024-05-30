6 futbolcu milli takımdan davet aldı

A TAKIMDAN ÜÇ İSİM

Geride kalan sezonda alt yapı dahil Kocaelispor forması giyen 6 futbolcuya milli takımlardan davet geldi. A takım forması giyen Fenerbahçe’den kiralık Emir Ortakaya ile A takım kadrosunda yer alan Bedirhan Yıldız U-19 Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı. U-18 forması giyen ve bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bünyamin Dalkılıç da Milli takıma davet edilen bir diğer isim oldu. Mustafa Ege Bilim U19, Yağız Yolcu U-17 futsal milli takımından davet aldı. Devre arasında transfer edilen giyen Ramil Şeydayev ise Azerbaycan Milli Takımı’na davet edildi.