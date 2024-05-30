Diadora gidiyor, Hummel geliyor

Hem mağaza, hem Kocaelispor yönetiminin ortak kararıyla geçen sezon Diadora markası tercih edilmişti. Yeni sezonda Yeşil-Siyahlı kulüp Danimarka çıkışlı Hummel markasını kullanacak. Kocaelispor Başkanı Recep Durul geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

FİDAN: “KRİTERLERİMİZE UYUYOR”

Konuyla ilgili Cix Spor yetkilisi Mehmet Fidan da görüşlerini belirtti. Fidan, “Diadora’yı dinlendireceğiz. Takımımızı Adidas, Nike, Puma, joma ve Hummel markalarıyla giydirme konusunda istişarelerimiz oldu, markaların hepsini değerlendirdik. Sonuca yüksel ihtimalle vardık gibi, resmi açıklama kulübümüz tarafından yakın zamanda yapılacaktır. Malum değerlendirme kriterlerimiz var. Öncelikle takımımıza yakışmalı, marka değeri olmalı; ürünlerin kalitesi, ürün çeşitliliği, en önemlisi taraftarımızı ürünlere kalitesi ve fiyat dengesi olan bir markayla buluşturmak. Önemli diğer konu ise kesintisiz hizmet, anlık takımımızın eksiklerini eksiksiz giderebilmek. Bu kriterlerimize şuan uyan marka Hummel gibi gözüküyor. Aksilik olmazsa Hummel markası ile giydireceğiz takımımızı” dedi. Kocaelispor Kulübü’nün yeni sezonda tercih edilecek markayla ilgili resmi açıklamayı kongreden hemen sonra yapması bekleniyor.

Kaynak: Spor Servisi