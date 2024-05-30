Barış Alıcı kalıyor

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANMIŞTI

Kocaelispor’da sözleşmelerinde opsiyon maddesi bulunan futbolcuların durumları netleşiyor. Yönetim daha önce Yusuf Cihat, Mesut Can ve Serhat’ın opsiyonlarını kullanmış, Fofana ile ilgili ise kullanmama kararı vermişti. Durumu en çok merak edilen isimlerden biri Barış Alıcı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz geçen sezon başında Ertuğrul Sağlam’ın istediğiyle deneyimli ismi satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralamıştı.

30 HAZİRAN’A KADAR SÜRE VAR, BEDEL 2 MİLYON

2023-24 sezonunda 13’ü ilk 11 olmak üzere 31 maçta1268 dakika süre alan, 6 gol 6 asistle takımın skor gücüne önemli katkı sunan futbolcuyla ilgili Sağlam’ın kalması yönünde rapor verdiği belirtiliyor. Yapılan anlaşmaya göre Kocaelispor 30 Haziran tarihine Samsunspor Kulübü’ne 2 milyon TL ödeme yaptığı takdirde futbolcunun bonservisine sahip olacak. 9 Haziran’da yapılacak genel kurulun hemen ardından Barış Alıcı’nın satın alma opsiyonu kullanılacak.

Kaynak: Spor Servisi