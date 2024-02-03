Bu fuar şehrin gündemine oturmalı

Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Basın Buluşmalarının ikincisini Derbent’te üniversitenin uygulama oteli Kartepe Park Otel’de yaptı.

İlki üniversitenin içinde sosyal tesisteydi. Katılmış ve çok keyifli bir sohbetin tanığı olmuştum. Ancak, hastalık nedeniyle evde dinlenmeye devam ediyorum. Bu yüzden de ikinci buluşmaya katılamadım.

Ama KOÜ, Kocaeli için en önemli marka değerlerinden biri… Onun başındaki ismin söyleyecekleri de kıymetli.

MUTLU VE BARIŞ İÇİNDE BİR ÜNİVERSİTE

Toplantı sonrası çıkan haberleri tek tek okudum. Rektör Prof. Dr. Zafer Cantürk, bir yılını değerlendirmiş, değerlendirirken de bildiğimiz ama çok önemli birçok konunun altını tekrar çizmiş.

Bir- Üniversitenin mottosu: Cantürk KOÜ’nün mottosunu mutlu ve barış içinde bir Kocaeli Üniversitesi oluşturmak olarak açıklamış.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

İki- Araştırma Üniversitesi adaylığı: Zafer Hoca üniversitesinin büyük bir üniversite olduğunu hep vurguluyor. Aday üniversite olma başarısını da tek başına sahiplenmiyor. “Bu tek başına bizim başarımız değil, 30 yıllık bir emeğin sonucudur” diyor. Bunu basın toplantısında bir kez daha yinelemiş. Tabi süreci de hatırlatmış: “Göreve geldikten sonra araştırma üniversitesi olacağız vizyonu ile çalışıyoruz. Şu anda ilk 30 üniversite içinde yer alıyoruz. 2 yıl içinde araştırma üniversitesi olduğumuzda daha fazla kaynak ve personel gelecek. Daha fazla araştırma yapacağı ve bu kentte daha fazla katkıda bulunacağız.”

ELEŞTİRİLER YAPICI OLMALI

Üç- Hastane: Basın toplantısında basın mensuplarının sorularıyla Tıp Fakültesi Hastanesine dönük eleştiriler de gündeme gelmiş. Zafer Hoca, “Hastane kendi rayına girmiş ve çalışıyor. Günde 5 bin hastaya bakılan bir yerde her şeyin güllük gülistanlık olmasını beklemek doğru değil, hayal olur. Kurumumuzu eleştirin ama yapıcı olmasını rica ediyorum. Eleştiriye açığız ama yıkıcı olmasını istemiyoruz” demiş.

Haklı.

Gelen eleştirileri biz de yazıyoruz ama yapıcı olmak lazım.

BU SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR

Dört- Köpek Sorunu: Herkesin ilgilendiği mesele basın toplantısında gündeme gelmiş. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, kampüste 600 olan köpek sayısını 90’a indirdiklerini, ancak köpeklerin yeniden gelmeye başladığını Söylemiş ve “Köpekleri seviyoruz ama insanları daha çok seviyoruz. Çocuklarımıza zarar veriyorsa sorun çözülmeli” demiş. Doğru ama nasıl? Bu Cantürk’ün tek başına bulabileceği bir cevap da değil.

Beş- AMATEM- ÇEMATEM: Cantürk, merak edilen bir başka konuya da açıklık getirmiş. “AMATEM ve ÇEMATEM Sağlık Bakanlığı tarafından işletilecek. Bizim artık bir dahilimiz yok. Yakında açılacaktır” diyor.

Konu üniversite tarafında kapanmış.

ENGELSİZ- YEŞİL ÜNİVERSİTE

Altı- Engelsiz üniversite: Cantürk, “Engelsiz üniversite için engelli öğrencilerimiz için olanaklar sağlayamaya çalışıyoruz. Fakülte ve MYO’larımız bu konuda YÖK tarafından ödüllendirildi. Toplumsal katkı koordinatörlüğümüz bu konuda önemli çalışmalar yapıyor” diyor.

Yedi- Yeşil Üniversite: Zafer Hoca, “Yeşil üniversite için başvurumuzu yaptık. Karbon ayak izinin azaltıldığı bir üniversite olacağız. Hastane bölümüzde hibe kredisi ile hastanedeki tüm otomasyon sistemi değişiyor ve güneş panelleri kuruluyor. Enerji giderlerimiz yüzde 30 azalacak” diyor.

Kıymetli hedefler…

Vurgusu da normal…

ASIL MESELE KARİYER FUARI

Ama bence basın toplantısının ana konusu biraz gerilerde kalmış: Kariyer Günleri…

Zafer Hoca, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi tarafından desteklenen Marmara Kariyer Fuarını Türkiye’de 16 üniversite ile birlikte yapacağız. Biz 1000 firma ile bunu yapmayı hedefledik. Metaverse üzerinden bu kariyer devam edecek. Bir yıl boyunca firmalar metaverse üzerinden yeni mezunlarla ve stajyerlerle bir araya gelecekler. İşverenlerle bir araya geldiğimizde firmaların eleman bulamıyoruz söylemlerine karşı bizim söyleyecek sözümüz olacak. Kocaeli iş dünyasına sesleniyorum. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Öğrencilerimiz için istiyoruz. Kocaeli’nin iş dünyası için bu kariyer fuarına katılmalarını istiyoruz” demiş.

Ama tıpkı basın toplantısında olduğu gibi kent gündeminde de kariyer günleri benim düşündüğüm ilgiyi görmedi. Televizyon programında ağırladığımızda Cantürk, Kariyer Günlerini anlatırken gözleri parlıyordu. Önemsediği belliydi. Cantürk “Yapılmış en iyi kariyer fuarını hedefliyoruz. Bunun için çıtayı yukarıya koyduk” demişti.

Madem çıta çok yukarıda kalan bir aylık süre de kariyer günleri kentin gündemine oturmalı.

Seçimin harareti içinde kaybolmamalı…

Kocaeli, standartlar üstü işlerin yapılabildiği bir şehir olduğunu Kitap Fuarında olduğu gibi Kariyer Fuarında da göstermeli…