Arkadaş bu kadar öfke niye

Resimleriyle ünlü bir ressam talebelerine ders vermek için onlara bir soru sorar. Aranızda kendine güvenip galeri açmak isteyen bir arkadaş var mı der. Talebelerinden biri hocam ben artık yetiştim resim konusunda da kendime güveniyorum hemen bir galeri açabilirim der. Hocası da peki oğlum yalnız önce sana bir görev vereceğim onu yerine getireceksin ondan sonra açabilirsin der. Talebesi de ne derseniz onu hemen yaparım hocam der ve hocası ona yaptığın ve senin gözünde en beğendiğin bir tablonu şehrin en işlek caddesine koyacak ve tablonun yanına da bir kurşun kalem koyarak “Lütfen beğenmediğiniz yerleri işaretleyiniz.” diye yazacak ve Akşama da tabloyu alarak bana getireceksin der.

Talebesi hocasının dediklerini aynen uygular ve akşama tabloyu koyduğu yerden alarak hocasının yanına üzgün bir vaziyette gider. Neden üzgündür günlerce uğraşıp ve beğenerek yaptığı tablosunda kalemle işaretlenmeyen bir yer kalmamış adeta tablodaki resim görülmemektedir. Hocası talebesinin o üzgün halini görünce oda biraz üzülür ama talebesine hiç çaktırmaz ve ardından talebesine bak oğlum der. Şimdi seninle bir işlem daha yapacağız. Tablo üzerindeki kalem izlerini silecek ve tabloyu dünkü koyduğun aynı caddenin üzerine koyup yanına da bir yağlı boya ile bir fırça koyacak ve bu defada ”Lütfen resimdeki beğenmediğiniz yerleri yanındaki yağlı boya ve fırça ile düzeltin” diye yazacak ve akşama da tabloyu alıp yanıma geleceksin. Talebesi tekrar hocasının dediklerini uygular ve akşam üzeri gelip tabloyu koyduğu yerden alır fakat ne görsün bu seferde resimde hiç fırça ve boya izi yoktur. Hemen sevinçli bir vaziyette hocasının yanına gider.

Fakat kafası iyice karışmıştır. Heyecanla hocasına hocam ben bu işten bir şey anlamadım lütfen bu işin sırrını bana anlatır mısınız deyince, Hocası bak oğlum der hayat işte tam böyle bir şey insanlar karşısındakini sadece eleştirir Senin o hareketi neden niçin yaptığını hiç araştırıp sorgulamadan sadece onun hoşuna gitmediği için acımasızca eleştirir. O ressamın tablosundaki gibi seni eleştirene desen ki arkadaş tamam sen beni eleştirebilirsin peki gel sen önce beni bir dinle eğer hatalıysam bana yardım et de hatamızı birlikte düzeltelim desen inan çoğu kimse seni ne dinler nede düzeltmeye yanaşır.

Maalesef son zamanlarda birbirimize karşı müsamahasız sabırsız garip bir toplum haline geldik. İnanın insan bazen aracıyla trafiğe bile çıkmak istemiyor. En ufak bir trafik kazasında bile birden sürücüler arasında tekmeler yumruklar havada uçuşmaya başlıyor. Hadi ben trafiktekini söylüyorum sizlerde apartmanlarda, bilhassa sitelerde, metroda, metrobüste, ticari taksilerde yaşanan kavga ve gürültüleri izliyorsunuz. Değerli dostlar nedir bu öfkemiz, nedir bu asabiliğimiz bakın bu halimizi bir an evvel düzeltmemiz lazım. Bu iş hem toplum sağlığı açısından hem de bizim ruh sağlığımız açısından önemli. Ne olur arkadaş biraz sabredip de konuşarak birbirimizi anlamaya çalışsak olmaz mı bu çok mu zor. Çünkü dünyamızın savaşlarla olan imtihanının olduğu bu günlerde Müslüman Türk Milleti olarak kardeşliğimizi arttırıp birbirimize yürekten sarılmak zorundayız. Unutmayalım ki orta doğuda oynanan tüm oyunların tek hedefi Türkiye’dir. Değerli dostlar onun için son söz olarak derim ki belki fikir ve görüşlerimiz bir olmayabilir ama ülkemizin bekası için yüreklerimiz bir olup bir atmalı öyle değil mi?

Herkese iyi hafta sonları.