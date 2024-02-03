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Makale Yazısı-

Arkadaş bu kadar öfke niye
İbrahim Elgin

İbrahim Elgin

 Resimleriyle ünlü bir ressam talebelerine ders vermek için onlara  bir  soru  sorar. Aranızda kendine güvenip  galeri  açmak  isteyen bir arkadaş var  der. Talebelerinden biri hocam  ben  artık  yetiştim resim  konusunda da  kendime  güveniyorum  hemen  bir  galeri  açabilirim  der. Hocası da peki oğlum yalnız önce sana bir görev  vereceğim  onu  yerine  getireceksin ondan sonra açabilirsin der. Talebesi de ne derseniz onu hemen yaparım hocam der ve hocası ona yaptığın  ve  senin  gözünde  en  beğendiğin  bir  tablonu  şehrin  en  işlek  caddesine  koyacak  ve   tablonun  yanına da  bir  kurşun  kalem  koyarak  “Lütfen  beğenmediğiniz  yerleri  işaretleyiniz.” diye yazacak ve Akşama da tabloyu  alarak  bana  getireceksin der. 

 

Talebesi hocasının dediklerini aynen uygular ve akşama tabloyu koyduğu yerden alarak hocasının  yanına  üzgün bir vaziyette  gider. Neden üzgündür günlerce uğraşıp  ve  beğenerek  yaptığı  tablosunda  kalemle   işaretlenmeyen bir yer  kalmamış  adeta  tablodaki  resim  görülmemektedir. Hocası  talebesinin  o  üzgün  halini  görünce  oda biraz üzülür  ama  talebesine  hiç  çaktırmaz  ve  ardından  talebesine  bak  oğlum  der. Şimdi seninle bir işlem daha  yapacağız. Tablo  üzerindeki  kalem  izlerini  silecek  ve tabloyu dünkü koyduğun aynı  caddenin  üzerine koyup  yanına da  bir  yağlı  boya  ile  bir  fırça  koyacak  ve  bu  defada  ”Lütfen  resimdeki beğenmediğiniz  yerleri  yanındaki  yağlı  boya  ve  fırça ile  düzeltin” diye yazacak ve akşama da  tabloyu  alıp  yanıma  geleceksin. Talebesi tekrar  hocasının  dediklerini uygular  ve  akşam  üzeri  gelip tabloyu   koyduğu  yerden  alır  fakat  ne görsün bu  seferde  resimde hiç fırça ve boya izi yoktur. Hemen sevinçli bir vaziyette  hocasının yanına  gider. 

 

         Fakat kafası iyice karışmıştır. Heyecanla hocasına hocam ben bu  işten  bir şey  anlamadım lütfen  bu  işin  sırrını  bana  anlatır mısınız deyince, Hocası  bak  oğlum  der  hayat  işte tam böyle  bir şey  insanlar  karşısındakini  sadece  eleştirir  Senin o hareketi neden niçin yaptığını hiç araştırıp sorgulamadan sadece onun hoşuna gitmediği için acımasızca eleştirir. O ressamın tablosundaki gibi seni eleştirene desen ki arkadaş tamam sen beni eleştirebilirsin peki gel sen önce beni bir dinle eğer hatalıysam bana yardım et de hatamızı birlikte düzeltelim desen inan çoğu kimse seni ne dinler nede düzeltmeye yanaşır. 

 

         Maalesef son zamanlarda birbirimize karşı müsamahasız sabırsız garip bir toplum haline geldik. İnanın insan bazen aracıyla trafiğe bile çıkmak istemiyor. En ufak bir trafik kazasında bile birden sürücüler arasında tekmeler yumruklar havada uçuşmaya başlıyor. Hadi ben trafiktekini söylüyorum sizlerde apartmanlarda, bilhassa sitelerde, metroda, metrobüste, ticari taksilerde yaşanan kavga ve gürültüleri izliyorsunuz. Değerli dostlar nedir bu öfkemiz, nedir bu asabiliğimiz bakın bu halimizi bir an evvel düzeltmemiz lazım. Bu iş hem toplum sağlığı açısından hem de bizim ruh sağlığımız açısından önemli. Ne olur arkadaş biraz sabredip de konuşarak birbirimizi anlamaya çalışsak olmaz mı bu çok mu zor. Çünkü dünyamızın savaşlarla olan imtihanının olduğu bu günlerde Müslüman Türk Milleti olarak kardeşliğimizi arttırıp birbirimize yürekten sarılmak zorundayız. Unutmayalım ki orta doğuda oynanan tüm oyunların tek hedefi Türkiye’dir. Değerli dostlar onun için son söz olarak derim ki belki fikir ve görüşlerimiz bir olmayabilir ama ülkemizin bekası için yüreklerimiz bir olup bir atmalı öyle değil mi?

 

Herkese iyi hafta sonları.               

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