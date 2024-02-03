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Makale Yazısı-

Kadromuz tam, Adana’yı bekliyor gam!
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

İkinci yarıya yenilgiyle başladık ama çabuk toparlanıp 2’de 2 yaptık. Göztepe ile kafa kafa durumdayız. Gözüken o ki, bu şekilde devam edecek. Önemli olan son gülen olmak. İnşallah finişe biz varacağız. Adanaspor’u konuk edeceğimiz bugünkü maçta seriyi 3’e çıkarmak istiyoruz. Kocaelispor’umuza yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.

TAM KADRO SAHADAYIZ

Kadro analiziyle başlayalım. Brunga’dan aldığımız haberlere göre takımda sakat veya cezası yok. Uzun zaman sonra tam kadroyuz. Genelde ya sakatımız, ya cezalımız, yani eksiğimiz oluyordu. Çok şükür diyelim. İnşallah hep böyle olur. Oğuz ile ilgili hazır durumda, Hoca isterse oynatır bilgisi aldık. 3 maçtır takımdan uzak deneyimli isim, tempo olarak geride. Sonra Mehmet de fena oynamıyor. Ertuğrul Hoca’nın yine Mehmet ile başlamasını, Oğuz’a gidişata göre son yarım saatte falan görev vermesini bekliyorum. Bolu maçıyla birlikte Oğuz’un 11’deki yerini almaya başlayacağını düşünüyorum.  

AMARAL 11’İ HAK EDİYOR

Büyük umutlarla sol beke aldığımız Duhan iki haftadır maç kadrosunda bile değil. Demek çok eksiği varmış. Belki bugün esameye yazılır ama ben Atila’yı kesip onun 11’de olacağını sanmıyorum. Savunmanın orta ikilisinde değişiklik kimse beklemiyor. Orta alanda Vukovic ile Yusuf banko gibi duruyor. Sağlam’ın son maçlarda sonradan oyuna girip skora katkı sağlayan Amaral’ı artık 11’e alabileceği düşüncesindeyim. Bu durumda Candeias asıl yeri kanada geçer, muhtemelen Ramil kulübede bekler. Yedeğe çekilecek isim Bedirze’de olabilir tabi. Kadromuz artık zenginleşti, kulübede gidişatı değiştirebilecek 3-4 hamle oyuncusu olacak.

4-5 BİN KİŞİ OLUR SANIRIM

 Cumartesi gündüz hiç istemediğimiz maç saatidir. Taraftarımızın yoğunluğu fabrikada vardiyalı çalışıyor veya esnaf. Maç saati iki vardiyayı etkiliyor, esnafın da o saatte dükkanını kapatması zor. Zaten Eyüpspor maçında 1000 kişinin cezası da var. Dolayısıyla bugün öyle büyük beklenti içinde olamayız. Kemik bir taraftar grubumuz var. Yaklaşık 4-5 bin kişi. Onlar tribündeki yerlerini alacaktır. Keşke çok daha fazla olsa ama bunun zor olduğunu görmemiz lazım. Ne yazık ki, önemli bir kesim soğuk havayı, yol sorununu, bilet fiyatlarını vs öne sürüp Tv’den izlemeyi tercih ediyor. Yalvarıyoruz ne olur fedakarlık yapın, maça gedin takımınızı tribünden destekleyin diye çağrılar yapıyoruz ama nafile.

ÇOK SIKI TAKİP VAR

Pek değişen bir şey olmuyor. Israrla, inatla zorluktan, fedakarlıktan kaçıyorlar, bir anlamda taraftar değil, izleyici olmayı seçiyorlar.  4-5 bin dolayında olsa da ben yine coşkulu bir tribün olacağını düşünüyorum. Tabi, sahaya yabancı madde atılmaması, küfürlü tezahüratta bulunulmaması için taraftarımızı uyarmak da istiyorum. Artık emniyet kameralarla daha sıkı takip yapıyor. En son 23 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Hem para cezalı aldılar, hem de 2 yıl süreyle maça alınmayacaklar. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız, sakin olacaksınız. Sadece kendinizi değil, kulübü de düşünmelisiniz. Dünyanın para cezası ödeniyor, yazıktır, günahtır.

KADROLARI KÖTÜ DEĞİL

Rakibimiz Adanaspor ligde kümede kalma mücadelesi veren bir takım. Aslında ben kadrosunu, özellikle yabancılarını kötü bulmuyorum. Kimi maçları iyi oynadıkları halde kaybettiler. Son Keçiörengücü maçı buna dahil. Bulundukları yer kesinlikle oynadıkları futbolun karşılığı değil. Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giderek yılların kurdu Kemal Kılıç’ı takımın başına getirdiler. Bildiği kadarıyla Kılıç daha önce birçok kez bu ekibi çalıştırmıştı. Sonuçla memleket çocuğu ya sıkıntıya düşünce çağırıyorlar. Hayırlısı olsun. Onlar için bugünkü maçta 1 puan değerli. Bunun için kapalı oynayacaklardır. Bu da bizim işimizi zorlaştıracaktır ama yapacak bir şey yok, bundan sonra bu düşüncede birçok rakiple maçlara çıkacağız. Bir şekilde kapalı savunmaları aşacağız, farklı planlar ortaya koyacağız.

ARAYI AÇMA FIRSATIMIZ VAR

Son olarak rakiplerin maçlarına bakalım: İkincilik yarışındaki en sıkı rakip Göztepe’nin Altay karşısında zorlanacağını sanmıyorum. Kuşkusuz bir sürpriz olsun isteriz ama kabul edelim uzak ihtimal. Bu da demektir ki puan eşitliğinin sürmesi için bizim de kazanmamız gerekiyor. Bodrum FK geçen son anda kazandı ama bu hafta Ümraniye deplasmanında işleri hiç kolay değil. Yüksek olasılıkla puan kaybı yaparlar. Aynı şekilde Çorum FK’nın da G.Birliği ile Ankara’da oynayacağı maçta takılmasını bekliyorum. Özetle bu haftayı hasarsız geçebilirsek, altımızdaki takımların olası kayıplarıyla puan farkını açabiliriz. Zaten ben her geçen hafta Göztepe ile birlikte aşağıdaki gruptan uzaklaşırız diye düşünüyorum. Bizi zorlayabilecek belki Çorum FK olabilir gibi duruyor.

8 numara ne zaman geliyor, yerli mi yabancı mı? İşte cevabı

Kocaelispor’da aylardır gündemden düşmeyen, ha o geliyor, ha şu diye sayısız ismin konuşulduğu, artık yılan hikayesine dönen 8 numara transferinde şükürler olsun ki sona yaklaşıldı. Ara transfer döneminin bitimine 1 hafta kala Yeşil-Siyahlı ekibimiz çok sayıda aday içerisinde tercihini yapma noktasına geldi.

PAZARTESİ VEYA SALI

Kulübe, ya da yönetime yakın kaynaklardan edindiğim bilgiye göre yeni orta saha transferinin en geç pazartesi veya salı günü sonuçlanacak. En çok merak edilen konulardan biri de 8 numaranın yerli mi yabancı mı olacağı. Bu konuda da aynı kaynaklardan sağlam bilgi aldım. Yerli için çok uğraşıldı, çok sayıda isimle temasa geçildi ama bir şekilde olmadı. Kimini kulübü bırakmadı, kimisinin maliyeti yüksekti, kimisini taraftar beğenmedi. Sonuçta yerli arayışından sonuç çıkmadı.

TERCİHİMİZ YABANCI

 İlk benden duymuş olun yeni orta sahamız yabancı olacak. Beşiktaş’ın eski yıldızı Adem Ljajic, Tunuslu Saif Ednine Khaoui basında adı geçen isimler. Başka isimler de var tabi. Aslında yönetim bu hafta içinde sonuçlandırmayı planlıyordu ama bazı aksilikler olmuş. Önce bugün Adanaspor maçını oynayacağız, sonra da hafta başı itibariyle o büyük bir merakla beklediğimiz yeni 8 numara transferimize kavuşacağız. Bu kadar beklendiğine, bu kadar araştırıldığına göre nokta bir atış olacaktır diye düşünüyoruz.

Zaten gerek Başkan Engin Koyun, gerekse Ertuğrul Sağlam, üst düzey biri olacağını söylemişlerdi. Gözümüz kulağımız yapılacak açıklamada. Artık geriye sayalım.  En geç salı dendiğine göre 3’ten başlayalım. Büyük gün pazartesi veya Salı. Hayri hayırlısı. 

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
08

Cantuğrul - Buyurun size üst düzey gürcü 8 numara hayırlı olsun

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 12:45
07

Gerçekler - Adanaspor’la bizim bir sorunumuz yok, lütfen taraftarmız demirsporluların gazına gelip yanlış şeyler yapmasınlar. Biz Kocaelisporuz. Tüm Türkiye biz biliyor seviyor ve seyrediyor. Başkaları düşman diye bizde düşman olamayız, olmamalıyız.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 11:13
06

Scoutx - Sadece 1 tane mi 8 numara alınacak ? Malum takımın eksiği sadece 8 numara , yoksa müthiş futbol oynuyoruz .Bu kadar bekledikten sonra heralde 3-4 tane 8 numara alırız, futbol dehası Ertuğrul hocamı üzmeyin . Yarın başarısızlık gelirse içimizdeki İrlandalılar yazıp geçersiniz nasıl olsa .

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 10:48
05

Zizu - Bu 8 numara baskısı nedir?

Sanki o transfer yapılınca Kocaelispor şampiyon mu?

İlla alınacaksa kesinlikle Türkiye ligini bilen tecrübeli disiplinli biri olması gerekir yoksa Türkiye de iki maç sonra taraftar harcar

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:31
04

Okuyucu - Sekiz numara alındıktan sonra köşe yazarları yazacak bir şey bulurlar umarım. Ne sekizmiş be ya :)

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 08:12
03

Basiskele41 - Duhan ağzıyla kuş tutsa 11 de oynatılmaz Amaral yine yedek başlar Azeri 11 de oynar ya kart görür yada 65.dakikada çıkar bu saatten sonra hiç masrafa girilip oyuncu alınmasın salı günü geldiğinde birdahaki salı diyecekler nasıl olsa

Yanıtla . 5Beğen . 8Beğenme 03 Şubat 00:43
02

Dertli Kocaelisporlu - 8 numarayı yabancıdan yana kullanırsan ilk onbiri belirlerken kimi keseceksin.

Beridzeyimi?

Yoksa amaralımı?

5 yabancıdan fazlasını oynatamıyacağına göre alınacak yabancı 8 numara bize pek faydalı olacağını zannetmiyorum.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 00:30
01

Sağduyu - 8 numara transferi yapılacağını sanmıyorum,böyle bir çalışma olduğunuzda sanmıyorum,yönetime yakın kaynakların beyanı bu şekilde.Transfer bence kapanmıştır gerekte yok yeterince takımda 8 var önemli olan takımı oynatmak o görevde hocaya düşüyor,başkan ekinden geleni yapiyor

Yanıtla . 2Beğen . 7Beğenme 03 Şubat 00:12
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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