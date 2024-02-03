1.Lig değil, Süper Lig’de bile oynar…

Kocaelispor, Ocak transferinde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.
Şimdiye kadar 4 futbolcu transfer ettik.
En önemlisi 8 numara pozisyonunda oynayacak futbolcuyu henüz alamadık.
Çok isim var.
Süper Lig’den, Avrupa’dan…
Şuana kadar netleşen bir isim yok.
Belçika'da oynayan bir isim daha gündeme geldi.
24 yaşında geçen yıl Belçika 1.Lig’inde yer alan RFC Seraing takımının orta saha oyuncusu Sambou Sissoko…
Fransa’nın yaş grubunda Milli Takımlarında da oynayan bir isim…
… … …
Bu oyuncunun takımı geçen yıl Fransa'da küme düşmüş, biraz değer kaybetmiş.
Bunun içinde Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.
Burada yeniden kendini bulup, Avrupa’ya dönmek istiyor.
8 numara pozisyonunda oynayan bu ismi yakından takip eden spor adamı ile konuştum.
Sambou Sissoko’nun maçlarından bölümler izledim.
Fizik gücü ve temposu çok iyi… Hem de çok teknik.
Bu iki özelliği bir arada, müthiş bir yetenek.
Sol ayağını daha çok kullanıyor.
24 yaşında olan bu oyuncu çok büyük bir yetenek gibi duruyor…
… … …
Fransa liglerinde oynayan oyuncuların büyük bölümü zaten seçilmiş futbolcular.
Avrupa’nın en iyi kulüplerine giden oyuncuların çoğunluğu Fransa, Belçika ve Hollanda’dan.
Özellikle Fransız siyahi oyuncuların atletik özellikleri çok iyi.
Sombou Sissoko’da bu özellikleri barındırıyor.
Kocaelispor’a gelirse, bırakın 1.Lig’i, Süper Lig’de bile çok rahat oynar.
Belki de Kocaelispor'un, Diop’tan sonra para kazanacağı bir futbolcu olur…
………………………………………………………………………………………..
Kocaelispor’un maçı var…
Kocaelispor, Cumartesi gündüz maçına çıkıyor.
Saat 16.00’da Adanaspor’u konuk edeceğiz.
Son iki maçımızı kazandı, 3’de 3 için sahada olacağız.
Ligin ilk yarısında Altay maçıyla birlikte seri yakalamıştık.
Bu kez bu seriyi Eyüpspor maçıyla başlattık, Adanaspor karşılaşmasıyla sürdürmek istiyoruz.
Cumartesi gündüz olması dolayısıyla maça çok fazla ilgi olmayacağı tahmin ediliyor.
Takımını seven, herkes bir şekilde bu maça gelmeli, tribünde olmalıdır.
Maça gelmemek için mazeret üretmek doğru değil…
… … …
Altay maçında rakibin konumundan dolayı da çok fazla motive olamadık. Sahaya genç oyuncularla çıkan Altay, çok direndi, iyi mücadele ettiler.
Gol de gelmeyince, dirençleri arttı.
Adanaspor maçının bu şekilde olmayacağını düşünüyorum.
Adanaspor biraz daha açık futbol oynayacaktır.
Bunun için daha net, daha çok fırsat bulabiliriz.
Yine ilk golü bizim atmamız gerekiyor.
Özellikle iç saha maçlarında bunu gerçekleştirmeliyiz.
O zaman galibiyet daha kolay olacaktır…
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Hmm - Sayin yazar bu sitede toplam kac yazar ekibi olarak kac oyuncuya boyle yazildi ve o oyuncular nasil cikti, cetelesi vardir, onuda paylasir misin?
Reis Muharrem - değerli futbol sever arkadaşlar şuan saat sabaha karşı 03 33 geciyor cumartesiyi pazara bağlayan gece ve biz balekesir ili edremit ilcesi bostancı köyünden 5 arac ve 20 kişi kocaeli macını seyretmek için körfez e geliyoruz altay macında izmirde körfezimizi nasıl yanlız bırakmadı isek adana macındada türbünde olacağız bizlere bilet bulabilmemiz için bizim hepimizin kader arkadaşlığımız yaptığımız kandıra yüksek güvenlikli özgürlüğün kısıtlandığı yerde bir birimize dert arkadaşlığı yaptığımız yerden beraber tahliye olduğumuz ve bizlere adana macı için bilet temin etmek için tüm imkanlarını seferber eden saygıdeğer halil ağbimizede sonsuz teşekkür ediyoruz lütfen arkadaşlar futbolculara küfür etmeyelim stada yasaklı madde pet şişe vs atmayalım ki kulübümüz hem türbün kapatma cezası hemde yüklü para cezası almasın gercekten kocaeli sporu seven kocaeli spora gönül vermiş kişiler kulübe zarar gelecek bir eylemde bulunmazlar TFF nin gözü kocaeli sporun üzerinde çünki belkide o maca adam ailesi ile çocukları ile gelecek küfür dinimizcede günahtır bakın 6 şubat salı günüde kandil gecesi sonra yaptığımız günahlardan arınmak için tövbe çekiyoruz o küfür ettiğiniz futbolcularında anneleri var eşi çocukları olanda var empati yapın size yapılmasını istemediğiniz bir eylemi siz başkasına yaparmısınız kalbimiz dualarımız güzel tezauratlarımız körfezin inçisi kocaeli sporumuz için olsun kocaeli sporumuza süper lig yolunda başarılar diliyoruz şansın seni bir gölge gibi takip etsin kocaeli sporum
Basiskele41 - Kimseyi alamazlar alsalardı oynatmazlar Duhan alındı ne oldu KOCAELİSPOR un rakibi ve freni kenar yönetimidir bu kadro bugüne kadar alabileceği minimum puanı almıştır En iyisi kimseyi yormayın
Orta Direk Saban - Sisokkolar hep tutmuştur yanılmıyorsam daha öncede Türkiyede sisokko adında bir topçu vardı artık ismimi soyismimi bilemiyorum akrabalık varsa almalıyız :)
Oda olmadı fabrika takımında 8 numara konumunda top oynuyorum para istemem hafta içi fabrikada hafta sonu maçlara çıkabilirim herşey Kocaelispor için Çoook seviyoruz deli gibi yoooookk bu aşkın bir tarifi..
Yarın herkes maça arkadaşlar...
Sahaya yabancı madde atmayalım emniyet fena..
Sevgilerimle..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.