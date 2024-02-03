1.Lig değil, Süper Lig’de bile oynar…

Kocaelispor, Ocak transferinde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar 4 futbolcu transfer ettik.

En önemlisi 8 numara pozisyonunda oynayacak futbolcuyu henüz alamadık.

Çok isim var.

Süper Lig’den, Avrupa’dan…

Şuana kadar netleşen bir isim yok.

Belçika'da oynayan bir isim daha gündeme geldi.

24 yaşında geçen yıl Belçika 1.Lig’inde yer alan RFC Seraing takımının orta saha oyuncusu Sambou Sissoko…

Fransa’nın yaş grubunda Milli Takımlarında da oynayan bir isim…

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Bu oyuncunun takımı geçen yıl Fransa'da küme düşmüş, biraz değer kaybetmiş.

Bunun içinde Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

Burada yeniden kendini bulup, Avrupa’ya dönmek istiyor.

8 numara pozisyonunda oynayan bu ismi yakından takip eden spor adamı ile konuştum.

Sambou Sissoko’nun maçlarından bölümler izledim.

Fizik gücü ve temposu çok iyi… Hem de çok teknik.

Bu iki özelliği bir arada, müthiş bir yetenek.

Sol ayağını daha çok kullanıyor.

24 yaşında olan bu oyuncu çok büyük bir yetenek gibi duruyor…

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Fransa liglerinde oynayan oyuncuların büyük bölümü zaten seçilmiş futbolcular.

Avrupa’nın en iyi kulüplerine giden oyuncuların çoğunluğu Fransa, Belçika ve Hollanda’dan.

Özellikle Fransız siyahi oyuncuların atletik özellikleri çok iyi.

Sombou Sissoko’da bu özellikleri barındırıyor.

Kocaelispor’a gelirse, bırakın 1.Lig’i, Süper Lig’de bile çok rahat oynar.

Belki de Kocaelispor'un, Diop’tan sonra para kazanacağı bir futbolcu olur…

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Kocaelispor’un maçı var…

Kocaelispor, Cumartesi gündüz maçına çıkıyor.

Saat 16.00’da Adanaspor’u konuk edeceğiz.

Son iki maçımızı kazandı, 3’de 3 için sahada olacağız.

Ligin ilk yarısında Altay maçıyla birlikte seri yakalamıştık.

Bu kez bu seriyi Eyüpspor maçıyla başlattık, Adanaspor karşılaşmasıyla sürdürmek istiyoruz.

Cumartesi gündüz olması dolayısıyla maça çok fazla ilgi olmayacağı tahmin ediliyor.

Takımını seven, herkes bir şekilde bu maça gelmeli, tribünde olmalıdır.

Maça gelmemek için mazeret üretmek doğru değil…

… … …

Altay maçında rakibin konumundan dolayı da çok fazla motive olamadık. Sahaya genç oyuncularla çıkan Altay, çok direndi, iyi mücadele ettiler.

Gol de gelmeyince, dirençleri arttı.

Adanaspor maçının bu şekilde olmayacağını düşünüyorum.

Adanaspor biraz daha açık futbol oynayacaktır.

Bunun için daha net, daha çok fırsat bulabiliriz.

Yine ilk golü bizim atmamız gerekiyor.

Özellikle iç saha maçlarında bunu gerçekleştirmeliyiz.

O zaman galibiyet daha kolay olacaktır…