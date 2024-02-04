Tüm bu olanlar size normal geliyor mu?

Türkiye ne zaman seçim ortamına girse toplumsal manipülasyonu tetikleyecek olaylar oluyor.

Eskiden bombalar patlıyor, büyük olaylar oluyordu. Şimdi ise toplumsal huzuru bozacak, herkesi diken üstüne getirecek daha butik olaylar oluyor.

Bana normal gelmiyor?

Gelin bakalım:

***

Bir- İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne DEAŞ’lı iki terörist silahlı saldırı düzenledi. Kilisedeki pazar ayinine Rus pasaportlu David Tanduev ve Hamza kod isimli Tacik uyruklu Amirjon Kholoov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Kilise saldırısı Türkiye’nin sinir uçları ile oynamak için bire bir diye düşünmüştüm.

Ama birilerine yetmemiş…

***

İki- Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınan "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Sevilen bir isim neden defalarca bıçaklanır, öldürülür?

Elbette huzursuzluk çıksın diye..

***

Üç- Yetmedi. Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Palalı Sabri bir sembol... Gezi Parkı olaylarına her iki pencereden bakanların da dikkatini çeken bir cinayet…

***

Dört- Ama en acısı İzmir Gaziemir’de yaşandı. Yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz Erge (44), silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Delil Aysal’ın vurduğu taksiciye "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" demesi yürekleri dağladı.

***

Beş- Bana hiçbiri normal gelmiyor ama en tuhafı ilimizde yaşandı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi’ndeki Procter & Gamble fabrikasına dışarıdan giren İbrahim Y., 7 işçiyi rehin aldı. Gazze saldırısını protesto ettiğini söyledi ve 9 saat tüm Türkiye’yi oyaladı.

***

Gördüğünüz gibi… Hepsi bir hafta- 10 gün içinde oldu…

Her beri toplumun sinir uçlarına dokundu.

Her biri ayrı mesaj gibi tabana yayıldı…

Bana normal gelmiyor.

***

Peki, neden oluyor?

İki önemli nedeninden birini yazının girişinde söyledim.

Seçim zamanı..

İkincisi Türkiye’nin bölgemizde oynadığı benzersiz rol…

Bundan rahatsız olan güçlerin dokunuşları…

Tüm yaşadıklarımıza bir de böyle bakmayı deneyin.