Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Tüm bu olanlar size normal geliyor mu?
Adem Turgut

Adem Turgut

Türkiye ne zaman seçim ortamına girse toplumsal manipülasyonu tetikleyecek olaylar oluyor.

Eskiden bombalar patlıyor, büyük olaylar oluyordu. Şimdi ise toplumsal huzuru bozacak, herkesi diken üstüne getirecek daha butik olaylar oluyor.

Bana normal gelmiyor?

Gelin bakalım:

***

Bir- İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne DEAŞ’lı iki terörist silahlı saldırı düzenledi.  Kilisedeki pazar ayinine Rus pasaportlu David Tanduev ve Hamza kod isimli Tacik uyruklu Amirjon Kholoov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Kilise saldırısı Türkiye’nin sinir uçları ile oynamak için bire bir diye düşünmüştüm.

Ama birilerine yetmemiş…

 ***

İki- Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınan "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Sevilen bir isim neden defalarca bıçaklanır, öldürülür?

Elbette huzursuzluk çıksın diye..

***

Üç- Yetmedi. Gezi Parkı eylemleri sırasında göstericilere pala ile saldırdığı için kamuoyunda 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Palalı Sabri bir sembol... Gezi Parkı olaylarına her iki pencereden bakanların da dikkatini çeken bir cinayet…

***

Dört- Ama en acısı İzmir Gaziemir’de yaşandı. Yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz Erge (44), silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Delil Aysal’ın vurduğu taksiciye "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" demesi yürekleri dağladı.

***

Beş- Bana hiçbiri normal gelmiyor ama en tuhafı ilimizde yaşandı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi’ndeki Procter & Gamble fabrikasına dışarıdan giren İbrahim Y.,  7 işçiyi rehin aldı. Gazze saldırısını protesto ettiğini söyledi ve 9 saat tüm Türkiye’yi oyaladı.

***

Gördüğünüz gibi… Hepsi bir hafta- 10 gün içinde oldu…

Her beri toplumun sinir uçlarına dokundu.

Her biri ayrı mesaj gibi tabana yayıldı…

Bana normal gelmiyor.

***

Peki, neden oluyor?

İki önemli nedeninden birini yazının girişinde söyledim.

Seçim zamanı..

İkincisi Türkiye’nin bölgemizde oynadığı benzersiz rol…

Bundan rahatsız olan güçlerin dokunuşları…

Tüm yaşadıklarımıza bir de böyle bakmayı deneyin.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Basiskele41 - Hiçbiri normal değil ve devamlı deneme yapıyorlar ama basaramayacaklar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 00:13

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL