Adanaspor’u geçip yola devam ediyoruz

Altay’dan sonra Adanaspor’u da yendik.

Eyüp,Altay ve Adanaspor üçgenini 9 puanla tamamlayarak puan açısından güzel bir tablo yarattık. Ama futbol olarak Altay ve Adanaspor maçlarında akıcı bir oyun sergileyemedik.

Adanaspor önünde Gökhan, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Emir, Amaral, Vukoviç, Candeias, Beridze, Şeydayev veTangue 11’i ile ofansif bir dizilişle sahaya çıktık.

Rakip Adanaspor hafta baında yine kürkçü dükkanına dönen Tilki Hoca, yılların Kemal Kılıç’ı ile anlaştı. Tecrübeli Hoca, Kocaelispor’un gücünü bildiği için Adanaspor’a haddini bilen, akıllı bir futbol oynattı.

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Maça baskılı başladık.

Bu baskı sonucunda önce Emir, ardından Şeydayev’inn kafasıyla ve Beridze’nin az farkla auta giden şutuyla net gol pozisyonları yakaladık. Adanaspor ilk devre hücumu hiç düşünmedi. Stoperleri Fatih Kurucuk ve Evren ile iyi kapandılar. Devre golsüz sonuçlandı..

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İkinci devreye tahmin ettiğimiz gibi baskıyı artırarak başladık. Amaral oyunda kaldığı sürece hareketli gözüktü.Skora katkı yapacağını hissetiriyordu. Beklediğimiz gol çok gecikmedi. 60.dakikada Amaral 'ın soldan ceza alanına kestiği topa Beridze kale sahasında dokundu, golü attı. Bu Amaral ve Beridze imalatı gol herkesi rahatlattı.

Gol öncesinde tamamen defansı düşünen Adana da, golden sonra biraz atak yapmayı düşündü. Bu da bize daha geniş alanlar bulmak için fırsat oldu…

Ancak golden hemen sonra, 65.dakikada Ertuğrul Sağlam’dan şaşırtıcı bir hamle geldi. 5 dakika attığımız golün asistini yapan, golü atan Amaral ve Beridze oyundan alındılar. Özellikle Amaral bu değişikliğe epey tepki verdi. Golü atalı bu kadar kısa süre olmuşken, bu oyuncular biraz daha sahada kalmalıydılar diye düşünüyorum.

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Yusuf Cihat uzun zaman sonra yedek kaldı.

Vukovic çok çalıştı. Bu transfer Kocaelispor için gerçekten doğru bir tercih oldu. Artik bu çok net gözüküyor. Emir dün oldukça fazla hata yaptı. Ama Yusuf Abdioğlu ile uyumları iyiydi.

Maç 1-0 olduktan sonra 2’inci golü bulup iyice rahatlamak istedik. Ancak beklenen gol bir türlü gelmeyince biz de 1-0’ı korumak zorunda kaldık.

Son dakikalarda yine biraz stres olsak da rakibe ans vermeden maçı kazandık…

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Kocaelispor’un bence halihazırda en büyük sorunu oyunu yavaş oynamak. Oyunun hızını artıramıyoruz. Bu da zayıf rakiplere bile toparlanma şansı veriyor, dirençlerinin artmasına yol açıyor. Kapanan takımlara zorlanıyoruz. Başabaş oynadığımız rakiplere karşı daha başarılı olabiliyoruz.

Haftaya en zor deplasmanlarimizdan birine, Bolu ya gideceğiz.

Böyle zor maçları seven bir takımımız olduğuna inanan birisi olarak Bolu’dan istediğimiz sonucu alarak döneceğimize inanıyorum…