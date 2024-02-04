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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Amaral oyundan çıkar mı?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Bu ligde bizim çok kolay maç kazanamayacağımızı artık çok net olarak görebiliyoruz.

Geçen hafta Altay’ı zor yendik.

Cumartesi günü de bu ligin en zayıf takımları arasında bulunan Adanaspor karşısında golü atmak için 60 dakika bekledik.

Ve yine maçın son dakikalarında stres yaşadık.

İç sahada taraftarımızla birlikte coşkulu bir maç oynayamadık.

Oysa Cumartesi günü tribünlerde çok coşkulu, maçı isteyen, eğlenmeye gelen bir taraftar grubumuz vardı.

Belki kalemize bile zor gelecek olan Adanaspor uzatmalarda iki korner attı. Beraberlik golünü bile yiyebilirdik.

Üstelik bu pozisyonları da biz kendimiz yarattık.

Birinde kaleci Gökhan Değirmenci, diğerinde Mehmet Yılmaz hata yaptı.

Bereket versin ki, bir Gençlerbirliği maçı daha yaşamadık…

Ancak son dakikaları stresli de geçse maçı kazandık…

… … …

Bu sezon ilk kez benim çok istediğim orta üçlüyle maça çıktık.

Daha doğrusu Candeias ve Amaral’ın ikisini orta sahada yan yana oynattık.

Vukoviç gelince, orta sahada ikinci bir ön liberoya gerek yoktu.

O zaman Yusuf Cihat’ın yerine orta sahada Amaral oynamalıydı.

Vukoviç, Amaral ve Candeias üçlüsü…

Bu üçlünün sağında Beridze, solunda ise Azerbaycanlı Ramil…

Önde ise Tanque…

… … …

İç sahada Adanaspor gibi bir takıma çıkacak en iyi hücum hattıydı.

Maçın ilk 15 dakikasında da çok baskılı, hızlı başladık.

Direk kaleye giden hücumlarımız vardı.

Orta sahada topu kaptırdığımızda, iki saniye bile sürmeden alıp, yeniden hücum yaptık.

Bu dakikalarda final paslarında biraz dikkatli olsak golü erken bulabilirdik.

Amaral, Emir, Beridze ve Ramil ile pozisyonlar bulduk.

Golü atamayınca bu kez oyunu yavaşlattık.

Çok gereksiz, yan paslar yaptık. Buda rakibin önlem almasına, savunmada zaman kazanmasına neden oldu.

Maçın ilk yarısının son bölümlerinde yan paslarda bekleri değilde, defansın arasına ve arkasına koşu yapan Amaral’ı topla buluşturabilseldik, daha çok pozisyon bulabilirdik.

Bunu Bandırmaspor maçında çok iyi yapmıştık.

Maçın ilk yarısının son 20-25 dakikası çok sıkıcı geçti, gol olmadı…

… … …

Maçın ikinci yarısının hemen başında Atila’nın ortasında Ramil’in kafa vuruşu var. Bu pozisyon gol olmalıydı.

Sonrasında 15 dakikalık bölümde inanılmaz pas hataları yaptık.

Özellikle defanstan çıkarken.

Emir Ortakaya ilk kez bu kadar çok top kaybı yaptı.

Kanat ataklarında etkili olamıyorduk ki, Ramil’in çok büyük katkısı ile Amaral’ın pasında Beridze golü attı, bizi rahatlattı…

… … …

Golden hemen sonra oyuncu değişikliklerine gittik, Amaral-Beridze çıktı, yerlerine Yusuf Cihat ile Barış Alıcı girdi.

Beridze değil de, fizik gücü olarak hazır olmayan Ramil’in çıkması daha doğru olurdu.

Amaral’ın çıkmasına ise çok şaşırdık.

O dakikaya kadar takımın en istekli, iştahlı oyuncusu Amaral’dı.

1-0 olduktan sonra Amaral’ın ikinci ve üçüncü bölgede daha rahat oynayacağı bir oyuna dönecekti.

Amaral biraz daha oyunda kalmalıydı, çıktıktan sonra orta sahada çok da etkili olamadık.

Amaral, bu takımın önemli bir parçasıdır. O olmadığı zaman Candeias, 10 numara pozisyonunda yapamıyor.

Amaral’ı kaybetmeyelim, kazanalım…

 

 

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Yenişehir 41 - Ustam,

Takımın durumunu ben yemek yapmaya göre yorumlamak istiyorum; Yemeğe kattigimiz ürünler kaliteli, aşçı çok iyi fakat yemek iyi çıkmıyor.

Ne olabilir?

Ürünlerin yemeğe katılım sıralaması,süresi düzenlemesi iyi olmuyor gibime geliyor. Siz buradan ne çıkarabilirsiniz?

Bu Amaral da oyundan çıkmaması Lazım.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 01:09
03

9. Köy - Hoca Amaralda yanlış yapıyorsun. Sen gidersin Amaral kalır bu takımda. Kenarda süt dökmüş kedi gibi maç izliyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 01:02
01

Dertli Kocaelisporlu - Klavye şovmenlerine katılmamak içün kısa kısa bişeyler yazabilmek için atilayı öne çıkararak başkayalım.

Birisi atilaya bu hoca olur yardımcı hoca olur takım kaptanı olur lütfen jardeşim aldığın her topu kalecine mi vermen icap ediyor.

8 numarayı yabancı transferiyle halledersek takıma faydalımı zararlımı olacak göreceğiz.

Kimi keseceksin.

Bir önrmli konuda egoist tanqeye daga nekadar tahammül edeceğiz.

Hem fizik gücü çok düştü hemde pas vermiyor ikinci golü atsaydık belki 3 veya 4 ü de bulurduk

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 00:23
02

Ahmet Şahin - @Dertli Kocaelisporlu 01 nolu yoruma cevabı: Sen diploma al ya yorumculuk yap her şeyi biliyorsun herkesi tanıyorsun o zaman adam gibi ismini soyismini yaz profesör klavye hocalığı yapma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 00:32
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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