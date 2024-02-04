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Makale Yazısı-

Takımın en kötüsü attı, 3 puan geldi!
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Doğrusu Altay maçını gördükten sonra dün kadrosu biraz daha iyi olan, benzer oyun anlayışıyla oynamasını beklediğimiz Adanaspor karşısında da soğuk terler dökebiliriz endişesiyle stadyumun yolunu tuttuk. 

TARAFTAR SAYISI AZ

Hafta içi bilet ön satışlarına ilgi göstermeyen taraftar her zamanki gibi maç günü gişelere koştu. Ancak maç günü ve saati saatinden dolayı fabrikalarda 8-4 ve 4-12 vardiyasında çalışanlar mücadeleyi izlemeye gelemedi. Ayrıca esnaflarda dükkanını kapatamadı. Bu yüzden önceki maçlara göre taraflar sayısı düşük kaldı. Maraton alt ve üst tribünün yarısı bile dolmadı. Numaralı altta ilk kez önemli boşluklar vardı. Öngördüğümüz gibi toplam taraftar sayısı 4-5 bin dolayındaydı. Sayıları az olsa da coşkularında bir değişiklik yoktu. Gelen taraftar görevini layıkıyla yaptı.

YUSUF CİHAT SÜRPRİZİ

Ertuğrul Hoca Altay maçına göre tek değişiklik yaptı. Savunma kurgusunu aynen sahaya süren deneyimli teknik adam orta üçlüde ise sürpriz diyebileceğimiz bir hamle yaptı. Beridze ile Ramil’den birini kesip Candeias’ı kanada alır Amaral’a ilk tertipte şans verir diye beklediğimiz Sağlam sezon başından bu yana sürekli 11’de sahaya sürdüğü Yusuf Cihat’ı ilk kez yedeğe çekerken orta sahayı Vukuvic, Amaral, Candeias üçlüsüne emanet etti. Yeniden 11’e dönen Amaral ile Candeias ilk kez orta sahada birlikte oynadı.

MESUT CAN KADRODA YOK

Deneyimli teknik adam kanatlarda da değişime gitmedi. Ramil ile Beridze yerlerindeydi. Ancak iki isim zaman zaman kanat değiştirdi.  Yeni transfer Ramil ilk kez taraftarının önüne çıktı. Bir başka yeni isim Duhan ilk kez kadrodaki yerini aldı ama oyuna giremedi. Sakatlıktan kurtulan, haftanın üç idmanına takımla çıkan  ama maç eksiği olan Oğuz Ceylan 21 kişilik listede yoktu. Hafta içinde önce takım bulması için izin verilen, ardından teknik direktör Sağlam’ın takımda kalmasını isteyen Mesut Can da esame listesine yazılmamıştı.

20 DAKİKADA 3 POZİSYON

Maça durgun başladık ama ilk 10 dakikadan sonra tempo yaptık. 12’de Emir’in kafasında gole yaklaştık, olmadı. 2 dakika sonra Candeias’ın serbest atışında Ramil kafayı iyi vuramadı. 19’da çabuk çıktık, iyi paslaşmalarla rakip kaleye indik. Beridze yayda uygun durumda golü yapamadı. Devre biterken Amaral ile iki tehlike daha yarattık ama sonuç alamadık. Devre golsüz bitti. Bu yarıya 2-3 farklı önde kapatıp fişi erken çekebilirdik. Altay maçındaki gibi gol noktalarında becerili ve dikkatli değildik. Rakip bırakın pozisyon bulmayı, ceza sahamıza bile girmekte zorlandı.

GOL EN KÖTÜDEN GELDİ

İkinci yarıya golle başlayabilirdik. 47’de kale önünde önce Vukoviç sonra Yusuf Abdioğlu’nun vuruşlarından gol çıkmadı. 4 dakika sonra Atila’ nın serbest atışında Ramil müsait durumda kafayı iyi vuramadı. Beklenen gol 60’da geldi. Ramil solda müsait durumdaki Amaral’ı çok iyi gördü, bu futbolcunun ortasında o dakikaya kadar sahanın takımın en kötüsü olan Beridze topu ağlara gönderdi. Golü bulduktan hemen sonra kenar yönetim iki hamle birden yaptı, Amaral ile Beridze’nin yerine Yusuf Cihat ile Barış oyuna aldı. Bir taraftar skoru korumak, diğer yandan ikinciyi bulup rahatlamak istiyorduk. Kalan süreçte top geneldi bizdeydi ama pozisyon üretemedik. Rakip de gelemedi. Maç 1-0 sona erdi.

GÖKHAN YERE YATMADI

Öncelikle şunu belirtmek isterim, Adana beklediğimden çok daha kötü bir takım görüntüsü verdi. Hatta İzmit’e gelen en etkisiz rakipti diyebiliriz. Böyle oynarlarsa düşecek üçüncü takım olmaya en yakın takım. Gökhan kariyerinin en rahat maçını oynadı, yere yatmadı. Rakibin yarım pozisyonu bile yoktu. Böylesi zayıf rakip önünde ne yazık ki bizim takım da vasatın üzerine çıkamadı. Golü erken bulamamanın sıkıntılı çektik. Tanque başta olmak üzere forvet ve kanat oyuncularımız etkisizdi. Brezilyalı futbolu belki de en etkisiz maçını oynadı. Buna rağmen 84 dakika sahada kaldı. Amaral’ın çıkışı erken gibiydi. 1-0’ken Vukovic’i kenara almak riskti. Kouakou-Tanpue değişikliği çok daha erken olmalıydı.

TARAFTAR MUTLU DEĞİL

Maç çıkışında karşılaştığımız taraftarın büyük bölümü mutsuzdu. Ertuğrul Sağlam’a bir şeyler yazın, takım oynamıyor diye tepki gösterenler vardı. Böyle oynarsak yarın iyi bir rakip gelir affetmez diye endişe duyuluyordu. Altay gibi Adana gibi aramızda büyük fark olan rakipler önünde bu kadar sıkıntı çekilmesi elbette ki doğal değil. Ki, bu şekilde rakibin kapanacağı daha çok maç oynayacağız. Allah göstermesin yaşayacağımız kaybın telafisi olmayabilir. Pozisyon üretiminde çok fazla sıkıntı yok, sorun final paslarında, son vuruşlarda. Bu eksiklerimize daha çok çalışmalıyız.

Ne olursa olsun kazandık, 3’te 3 yaptık, Göztepe ile puan puana devam ediyoruz. 3 puana emek verenleri kutlarken, bu haftaki rakibimiz Bolu’nun Altay ve Adana olmadığını, bizi çok çetin maçın beklediğini de hatırlatmak isterim.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Dertli Kocaelisporlu - Nerden başlasak diye düşünüyorum.

Tanqeden başlayalım.

Ramil var kuaku da var artık tankenin bu egolarını çekmek mecburiyetinde deyiliz.

Birisi atilaya desinki atila lütfen geripası yapmaktan vazgeç.

Beridze yabancıdır diyemi ona mecbur kluyoruz.

Barış ondan daha iyi deyilmi?.

Sağbekin sahibi geksin artık.

Bizim takım sanki kendi aralarında çiftkale maç oynamıyorlar.

Ramil iyi adam fakat o da tanke gibi çok ağır.

8 numarayıda yabancıdan doldurursak beridze bu formuyla çoook daha yedek bekler.candeaşta da büyük düşüş var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 01:29
02

Yenişehir 41 - Takımın durumunu ben yemek yapmaya göre yorumlamak istiyorum; Yemeğe kattigimiz ürünler kaliteli, aşçı çok iyi fakat yemek iyi çıkmıyor.

Ne olabilir?

Ürünlerin yemeğe katılım sıralaması,süresi düzenlemesi iyi olmuyor gibime geliyor. Siz buradan ne çıkarabilirsiniz?

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 00:29
03

9. Köy - @Yenişehir 41 02 nolu yoruma cevabı: Aşçı kötü

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 01:03
01

Amigo Barbo - takımın en kötüsümü,sen radyodanmı dinliyorsun maçı,en kötüsü Tanque’deydi,adam 2yarının basında gole giderken kendi kendine düştü,yuzde yuzluk pozisyon kactı ,hocada oyundan aldıktansonra Tanque’de suları fırlattı bunuda mı gormedin

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 00:14
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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