Altay maçında yaşananların ardından Adanaspor maçında daha temkinli olmaktı hedefi.

Maça da çok iyi başladık.

Ertuğrul Hoca geçtiğimiz haftaya nazaran kadroda bir değişiklik yaptı.

Amaral ve Dani orta sahada birlikte maça başladılar.

Hücum anlamında önemli ama savunma anlamında Vukoviç’i biraz yalnız bıraktı.

Rakibine birkaç cılız pozisyonun dışında pozisyon vermedik, şans tanımadık.

Ama golü atana kadar yine stres olduk.

Stresin tam katlanarak arttığı dakikalarda Ramil-Amaral-Beridze üçlüsünün iş birliğiyle golü bulduk.

Gigi son haftalarda dönem dönem düşüş yaşamıştı.

Bu gol onun içinde oldukça moral oldu.

1-0ın önde girmenin sancısını son bölüme kadar da yaşadık.

Kaçırıyoruz, ritmi yakaladığımızda bazen kopmalar yaşıyoruz.

Yakaladıklarımızı atamamak ve son bölümlere büyük bir stresle girip kaza golü yeme endişesini taşımak gibi sıkıntılarımız var.

Düşünün Altay maçında 90+5te atılan frikikte iyi bir ayağın vuruşunda yada vura çarpa girecek bir topla 1 puanla ayrılabilirdik.

Adana maçında yine rakip uzatma dakikalarında köşe vuruşu kullandı.

Yine bir kaza golü yiyebilirdik.

Oyundaki ritmi daha çok yaymamız ve atmamız gerekiyor.

Elbette güzel işleri de göz ardı etmemiz gerekiyor.

Takımın isteği, arzusu oyuncu grubunun dayanışması oldukça güçlü.

Pas oyununda çok önemli işler yapıyoruz.

Rakipler neredeyse sahamıza bile gelemiyor.

Ertuğrul Hoca da maçlardan sonraki toplantılarda, antrenmanlarda benzer durumlardan olan memnuniyetsizliği dile getiriyor.

Özellikle alt sıralarda yer alan rakiplere karşı iyi oynasak bile kazanırken stresimiz bitmiyor.

Puan kaptırma endişesi yaşıyoruz.

Burada çok ince bir detay ve dikkat edilmesi gereken bir konu var.

Memnuniyetsizliklerimizi ve önerilerimizi, eleştirilerimizi takımın havasını ve moralini bozmadan, yermeden, hadsiz yorumlarla değil yapıcı ve ayarını gözeterek yapmalıyız.

Takımı ve camiayı ümitsiz bir havaya sokmamamız ama tehlikenin de hep yakınımızda olduğunu bilmemiz lazım.

Önümüzdeki Bolu deplasmanının oldukça zor geçeceğini düşünüyorum.

Ve final gibi maçları iyi oynayan ciddi galibiyetler alan güçlü takımımızın bu maçlarda da aynı reaksiyon ve motivasyonda olmasını diliyorum.