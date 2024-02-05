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Makale Yazısı-

AK Partililer listeyi nasıl karşıladı?
Adem Turgut

Adem Turgut

Haftalardır merak edilen konu aydınlandı, AK Parti’nin İlçe belediye başkan adayları da belli oldu.

Başiskele’de Mehmet Yasin Özlü, Çayırova’da Bünyamin Çiftçi, Darıca’da Muzaffer Bıyık, Gebze’de Zinnur Büyükgöz, Gölcük’te Ali Yıldırım Sezer, Kartepe’de Mustafa Kocaman ve Körfez’de Şener Söğüt, tekrar aday oldu.

Değişim söylediğim gibi sınırlı kaldı. En başından beri 3 ila 6 belediye başkanının değişebileceği konuşuluyordu. Ben de değişimin en alt seviyeden olacağını söylüyordum. Öyle oldu. 4 belediye başkan adayı değişti.

Derince’de İbrahim Şirin, Dilovası’nda Ramazan Ömeroğlu, Kandıra’da Erol Ölmez ve

Karamürsel’de Mesut Çetinkaya yeni başkan adayları oldu.

AK Parti’nin belediye başkanının olmadığı tek ilçe İzmit’te ise adaylığa son dönemde beklendiği gibi Muharrem Tutuş getirildi.

Hayırlı olsun. Görevi bırakacak belediye başkanlarına da hizmetleri için teşekkür etmek lazım. Zor bir dönemde görev yaptılar. İsmail Yıldırım ise uzun yıllardır belediye başkanıydı.

AK PARTİLİLER LİSTEDEN MEMNUN

Peki, liste AK Parti’de nasıl karşılandı?

Liste açıklandığı andan itibaren reaksiyonları takip ettim, tepki yoktu son derece olumlu geri dönüşler duydum. Ama asıl büyük gösterge aday tanıtımıydı. Biliyorsunuz adayların tanıtımı için Kocaeli Kongre Merkezi'nde, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyük ilgi vardı.

Sadece ilgi sayısal çokluk ifadesidir. Ben daha çok coşkuya bakarım.

O da fazlasıyla vardı.

AK Partililer çıkan listeden memnun…

Tereyağından kıl çeker gibi büyük sorun olabilecek bir süreci yönettiler.

Elbette aslan payı AK Parti Genel Merkezinin ama Kocaeli’de AK Parti İL Başkanı Şahin Talus ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da süreci çok sakin, dengeli ve yapıcı götürdüğünü söylemek lazım.

BÜYÜKAKIN’DAN İKİ MESAJ

Bir de mesajlara bakalım.

AK Parti şimdi seçim sürecine bakacak. Bu nedenle coşkulu tanıtım toplantısındaki mesajlar önemli.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İyi ki sizler varsınız. İlk gün başlarken bu hayat şehre adanmış bir hayattır dedik. Asıl olan millete hizmet etmektir. Bu bir emanet makamıdır ve er ya da geç kalkılacaktır. Her gün bu bilinçle hareket ettik. Mezarlıklarda vazgeçilmez insanlardan var. Çok sayıda belediye başkanı var. Emanet olduğunu unutmadan devam edenler milletin arasında yüz akı ile gezmeye devam ediyorlar. Biz bu milletin emanetini yere düşürmemek için buradayız. Bu 5 yılda sadece ama sadece belediyecilik yaptık. Gerçek belediyecilik dışında sosyal medya, algı, yalan belediyeciliği var. Şehri sel götürürken Bodrum’da tatil yapanlar var. Kar her yeri kapatmışken, tüm yollar kapanırken büyükelçilerle yemek yeme belediyeciliği var” demiş.

Yani iki mesaj vermiş. Görevi bırakanlar üzülmesin, bu koltuklar emanet, günü gelince biz de kalkacağız” demiş.

Ama en çok Ekrem İmamoğlu’na göndermeler yaparak, AK Parti tabanına motivasyon, seçmene ise belediyecilik farkı mesajı vermiş.

 

 

TALUS’TAN İTTİFAK VURGUSU

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus’a gelince.. O da “Tüm aday adaylarımız bir kişinin aday olacağını biliyordu. Bu süreçte belediye başkanlarımız ve aday adaylarımız çok güzel çalıştı. Dün akşam itibariyle adaylarımız ilan edildi. Şimdi hepimiz onların arkasında çalışacağız. Tüm aday adaylarımızın her birine tek tek teşekkür ediyorum. “Kriz, kaos ve karmaşamız hiç olmadı. Bazı partilerin kaosları bize bulaşmadı. Bu dönemde Büyükşehir ve 12 ilçede aday adayı çıkarmayarak bize destek olan BBP ve MHP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Biz Cumhurbaşkanımıza söz verirken teşkilatlarımıza MHP, BBP’ye güvendik” demiş.

O da sürecin iyi yönetildiğini hatırlatırken ittifak paydaşlarını es geçmemiş.

YAVUZ: ADAY OLMAYANLAR KÜSMESİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise aday gösterilmeyenlere yönelik, “Bize bir yer verilmedi diye bırakıp gidemeyiz, kenara çekilemeyiz, bana ne diyemeyiz. Biz makam olsun olmasın bu davanın bir neferi olarak Cumhur İttifakına destek vermeye mecburuz” demiş.

Bence de ana mesaj bu…

AK Parti adaylarında da tabanında da hava böyle…

Sıkıntı yok…

Mutluluk var.

AK Parti iyi bir çıkış noktası yakalamışa benziyor.

 

 

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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