8 numaranın önemi: Fred’li, Fred’siz F. Bahçe

Sezon başında 6 ve 8 numara transferlerini yapamamış; ilk yarıda bunun büyük sıkıntısını çekmiştik. Savunmanın önünde sağlam duran oyuncu eksikliğini her maçta yaşadık. Bu yüzden ilk yarıda zirve yarışı yapan takımlar arasında kalesinde en çok gol yiyen takım olduk. Yine geçiş oyununda dikine oynayabilen, adam eksiltebilen, araya iyi top atabilen oyuncu eksikliğini de yaşadık. Puan kayıplarımızın büyük bölümü bununla ilgiliydi. Sadece puan kaybı değil, 8 numara pozisyonunda iyi bir oyuncumuz olmadığı için kalıplaşmış bir sistem uyguladık, hatlar arasındaki kopukluktan dolayı güzel futbol ortaya koyamadık. Her iki bölgedeki eksiklerimize rağmen yine de ilk yarıda iyi puan topladığımız da bir gerçekti.

SAVUNMA TARAFI TAMAM

Ancak ligin ikinci yarısındaki maçların zorluk derecesi daha yüksekti ve mevcut orta saha oyuncularıyla, aynı düzenle bu işi götürmek pek olası gözükmüyordu. Yönetim önce 6 numara pozisyonuna transfer yaptı. Pendikspor’dan Vukovic alındı. Ligin ilk yarısında Süper Lig’de banko oynayan bir isimdi Vukovic, hemen takıma uyum sağladı, farkını ortaya koydu. İlk yarıda iyi bir 6 numaramız olmadığı için çift ön liberoyu oynuyorduk, o gelince teke düşürdük. Üç maçtır görev yapıyor Hırvat isim. Bu süreçte yediğimiz tek bir gol var. Rakibe verdiğimiz pozisyon sayısı son derece düşük. Yani 6 numarada nokta atış yaparak orta sahadaki savunma sorununu hallettik.

GÖRCÜ 8 NUMARA GELİYOR

8 numara pozisyonundaki eksikliği de biraz geç de olsa çözdük. Bir aksilik olmazsa Gürcü futbolcu Giorgi Kharaisvili bugün-yarın gelip imzasını atacak. Prensipte anlaşılmış, protokol yapılmış. Youtube’de görüntülerini, daha doğrusu gol ve asistlerini izledim. Sonuçta önemli kulüplerde, Milli takımda oynayan bir isim. Yönetim ve teknik ekip bu kadar bekleyip onda karar kılmışlarsa demek bizim takımdaki eksikliği giderebilecek özellikte. 8 numara transferimiz de 6 numara gibi çıkarsa, orta sahamızdaki tüm zafiyet ortadan kalkacak demektir. Hani sezon başından bu yana iki-üç maç hariç şöyle iyi oynadığımız, rahat kazandığımız maç yok diye şikayet ediyoruz ya. Bunun temel nedeni 8 numara eksikliğiydi.

KÖTÜ OYUNLARI UNUTUN

İnşallah Gürcü futbolcuyla pazıldaki son eksiklik de giderilmiş olacak, bundan sonraki süreçte kazanırken iyi de oynayan bir takım göreceğimizi düşünüyorum. Nasıl bir değişim olabileceğine, daha doğrusu 8 numara pozisyonunun önemine dair örnek vermek gerekirse. Süper Lig’deki sanıyorum en iyi 8 numaralardan biri Pred. Fenerbahçe bu sezon çok üst seviyede takım kurdu ama onsuz maçlarında hem puan kayıpları yapıyor, hem iyi futbol oynayamıyor. Pred, daha doğrusu iyi bir 8 numara takımın adeta çehresini değiştiriyor, hücuma büyük zenginlik katıyor. Kocaelispor’a gelecek 8 numara da benzer bir etki yaratacaktır. Özetle diyorum ki kötü oyunlarımızı unutun, Gürcü orta saha Vukovic gibi çıkarsa iyi oyunlara hazır olun.

Teşekkürler Sadettin Duran

İş dünyasında, spor camiasında bilinen bir isimdir Sadettin Duran. Petrol İş Sendikasında uzun süre üst düzey görevlerde bulundu, Petkimspor’un başkanlığını yaptı. Sıkı bir Kocaelispor taraftarıdır ayrıca. Kulüp başkanlığı döneminde tanıştık, iyi de dost olduk. Duran uzun süredir Ukrayna’da iş yapıyor. ARGO-MED isimli bir firması, daha doğrusu fabrikası var.

KATKI VERMEK İSTEDİ

Facebook sayfamda Serdar Kundura ile ilgili paylaşımımı görmüş, aradı. Sinan Serdar ile çok iyi görüştüğünü, yıllardır alışverişlerini oradan yaptığını söyledi, “Çok güzel bir düşünce. Ben de Top Ağlarda programını izleyenlere katkı vermek isterim” dedi. Konuştuk, anlaştık. Malum Serdar Kundura her ay 2 bin TL değerinde ayakkabı hediye ediyordu. Sadettin Duran da yine her ay bir ayakkabı hediye edecek.

AYBAŞI VE ORTASINDA

Yani, aybaşlarında Sinan Serdar, ayın ortasında Sadettin Duran’dan birer ayakkabı gelecek. Kocaeli TV’de Top Ağlarda programını izleyip yorum gönderenler arasında iki haftada bir çekiliş yaparak ayakkabı sahiplerini belirleyeceğiz. Şimdilik Sadettin Duran ile sezon sonuna kadar için anlaştık. Önümüzdeki sezon, takım da Süper Lig’e çıkarsa daha büyük destek vereceğinden söz etti.

SAĞ OLSUN, VAR OLSUN

Haftada bir gün 2 saat süreyle programımızda Kocaelispor’u konuşuyoruz. Takıma sevdalı insanlar bizim programı izleyip yorum gönderiyor. Onları mümkün olduğunca fazla hediye vererek mutlu etmek istiyoruz. Sinan Serdar’dan ayda bir ayakkabı jesti gelmişti, Sadettin Duran “Ayda bir yetmez, iki olsun” dedi. Sadettin ağabeye duyarlılığı, jesti için teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.

Tabi, asıl düşüncem her hafta bir ayakkabı hediye etmek. Görüşmelerim sürüyor.