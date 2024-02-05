8 numaranın önemi: Fred’li, Fred’siz Fenerbahçe

Sezon başında 6 ve 8 numara transferlerini yapamamış; ilk yarıda bunun büyük sıkıntısını çekmiştik. Savunmanın önünde sağlam duran oyuncu eksikliğini her maçta yaşadık. Bu yüzden ilk yarıda zirve yarışı yapan takımlar arasında kalesinde en çok gol yiyen takım olduk. Yine geçiş oyununda dikine oynayabilen, adam eksiltebilen, araya iyi top atabilen oyuncu eksikliğini de yaşadık. Puan kayıplarımızın büyük bölümü bununla ilgiliydi. Sadece puan kaybı değil, 8 numara pozisyonunda iyi bir oyuncumuz olmadığı için kalıplaşmış bir sistem uyguladık, hatlar arasındaki kopukluktan dolayı güzel futbol ortaya koyamadık. Her iki bölgedeki eksiklerimize rağmen yine de ilk yarıda iyi puan topladığımız da bir gerçekti.
SAVUNMA TARAFI TAMAM
Ancak ligin ikinci yarısındaki maçların zorluk derecesi daha yüksekti ve mevcut orta saha oyuncularıyla, aynı düzenle bu işi götürmek pek olası gözükmüyordu. Yönetim önce 6 numara pozisyonuna transfer yaptı. Pendikspor’dan Vukovic alındı. Ligin ilk yarısında Süper Lig’de banko oynayan bir isimdi Vukovic, hemen takıma uyum sağladı, farkını ortaya koydu. İlk yarıda iyi bir 6 numaramız olmadığı için çift ön liberoyu oynuyorduk, o gelince teke düşürdük. Üç maçtır görev yapıyor Hırvat isim. Bu süreçte yediğimiz tek bir gol var. Rakibe verdiğimiz pozisyon sayısı son derece düşük. Yani 6 numarada nokta atış yaparak orta sahadaki savunma sorununu hallettik.
GÖRCÜ 8 NUMARA GELİYOR
8 numara pozisyonundaki eksikliği de biraz geç de olsa çözdük. Bir aksilik olmazsa Gürcü futbolcu Giorgi Kharaisvili bugün-yarın gelip imzasını atacak. Prensipte anlaşılmış, protokol yapılmış. Youtube’de görüntülerini, daha doğrusu gol ve asistlerini izledim. Sonuçta önemli kulüplerde, Milli takımda oynayan bir isim. Yönetim ve teknik ekip bu kadar bekleyip onda karar kılmışlarsa demek bizim takımdaki eksikliği giderebilecek özellikte. 8 numara transferimiz de 6 numara gibi çıkarsa, orta sahamızdaki tüm zafiyet ortadan kalkacak demektir. Hani sezon başından bu yana iki-üç maç hariç şöyle iyi oynadığımız, rahat kazandığımız maç yok diye şikayet ediyoruz ya. Bunun temel nedeni 8 numara eksikliğiydi.
KÖTÜ OYUNLARI UNUTUN
İnşallah Gürcü futbolcuyla pazıldaki son eksiklik de giderilmiş olacak, bundan sonraki süreçte kazanırken iyi de oynayan bir takım göreceğimizi düşünüyorum. Nasıl bir değişim olabileceğine, daha doğrusu 8 numara pozisyonunun önemine dair örnek vermek gerekirse. Süper Lig’deki sanıyorum en iyi 8 numaralardan biri Pred. Fenerbahçe bu sezon çok üst seviyede takım kurdu ama onsuz maçlarında hem puan kayıpları yapıyor, hem iyi futbol oynayamıyor. Pred, daha doğrusu iyi bir 8 numara takımın adeta çehresini değiştiriyor, hücuma büyük zenginlik katıyor. Kocaelispor’a gelecek 8 numara da benzer bir etki yaratacaktır. Özetle diyorum ki kötü oyunlarımızı unutun, Gürcü orta saha Vukovic gibi çıkarsa iyi oyunlara hazır olun.
Teşekkürler Sadettin Duran
İş dünyasında, spor camiasında bilinen bir isimdir Sadettin Duran. Petrol İş Sendikasında uzun süre üst düzey görevlerde bulundu, Petkimspor’un başkanlığını yaptı. Sıkı bir Kocaelispor taraftarıdır ayrıca. Kulüp başkanlığı döneminde tanıştık, iyi de dost olduk. Duran uzun süredir Ukrayna’da iş yapıyor. ARGO-MED isimli bir firması, daha doğrusu fabrikası var.
KATKI VERMEK İSTEDİ
Facebook sayfamda Serdar Kundura ile ilgili paylaşımımı görmüş, aradı. Sinan Serdar ile çok iyi görüştüğünü, yıllardır alışverişlerini oradan yaptığını söyledi, “Çok güzel bir düşünce. Ben de Top Ağlarda programını izleyenlere katkı vermek isterim” dedi. Konuştuk, anlaştık. Malum Serdar Kundura her ay 2 bin TL değerinde ayakkabı hediye ediyordu. Sadettin Duran da yine her ay bir ayakkabı hediye edecek.
AYBAŞI VE ORTASINDA
Yani, aybaşlarında Sinan Serdar, ayın ortasında Sadettin Duran’dan birer ayakkabı gelecek. Kocaeli TV’de Top Ağlarda programını izleyip yorum gönderenler arasında iki haftada bir çekiliş yaparak ayakkabı sahiplerini belirleyeceğiz. Şimdilik Sadettin Duran ile sezon sonuna kadar için anlaştık. Önümüzdeki sezon, takım da Süper Lig’e çıkarsa daha büyük destek vereceğinden söz etti.
SAĞ OLSUN, VAR OLSUN
Haftada bir gün 2 saat süreyle programımızda Kocaelispor’u konuşuyoruz. Takıma sevdalı insanlar bizim programı izleyip yorum gönderiyor. Onları mümkün olduğunca fazla hediye vererek mutlu etmek istiyoruz. Sinan Serdar’dan ayda bir ayakkabı jesti gelmişti, Sadettin Duran “Ayda bir yetmez, iki olsun” dedi. Sadettin ağabeye duyarlılığı, jesti için teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.
Tabi, asıl düşüncem her hafta bir ayakkabı hediye etmek. Görüşmelerim sürüyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(20 )
Basiskele41 - 8 numara pazartesi geliyordu bugün saat 17.35 gelen giden yok herhalde transfer 30 şubatta kaldı
Ha - Yola çıktı geliyor
AA - Adanademirden ayrılan ndiaye boşta, seson sonuna kadar sözleşme imzalamalıyız. hem furbolcu idman eksiği olmaz hem bize maliyeti cok olmaz 8 numara olarak çok katkı saglar. henuz sogumamıs yeni superligten ayrılmıs takımında onlarca yıldızla oynamıs bır topcu muhakkak paraya kıyılıp alınmalı sponsor bulunmalı
Serkan Toprakoğlu - Satılmıs,isim değistirmis kulüpler 15 bin taraftara oynuyorsa çuvaldızı biraz kendimize batırıcaz,bu kent yönetimi,taraftarı,futbolcusu kenetlenirse bize 8 numarada lazım değil,bize lazım olan tek sey birlik olmak,küskünlük kırgınlık varsada sezon sonuna saklamak,hedefe çok yakınız ziyan etmemek lazım bu sezonu..
Sencer Bey - şimdi fred sakat, yerine milan dan gelen krunic oynuyor. ama aynı randımanı alamıyor fener. demek ki her 8 numara da takıma katkı sağlamaz. oyuncudan ne istediğin ve oyuncunun buna göre özelliği olup olmadığı da önemli.
Erdal Yıldırım - krunic 8 numara değil 5 numara;mehmet topalın yabancı versiyonu
Sadiefe - Duhan ilk 11' e.
Siriusf - ligin canerden sonraki en iyisi atilla.adana macinda 2 tane ortasi ramil kale icinden atamadi.adama ilk senesinde deli gibi salladik haketti sonra hep iyi.duhan in 3 kati maci var superligde
Basiskele41 - Acilen hoca Atilla bir maçı katletsin diye bekliyor
Derdo - İyi bir 8 numara bu takımının bütün sorunlarını çözer,tıpkı Fenerbahçe'deki 8 numara oynayan Fred örneğinde olduğu gibi,Fred'in oynamadığı maçlarda Fenerbahçe maçları kazanmakta oldukça zorlandığını görüyoruz.Bize de iyi bir 8 numara ilaç gibi gelecektir bundan eminim.
burak - adana maçının son dakikalarında ortada pozisyon yokken atillanın topu önce taca sonra kornere sorumsuzca vurmasıyla rakip korner kazandı. bu sorumsuz adam neden hala bu takımda oynuyor ? sözleşmesinde garanti oynar maddesi mi var ? Duhan neden hala kadroda değil ?
Ford Thames - Transferini hoca yapmadıysa oynamaz bütün hocalar böyle yapıyor
Pred - Komedi
Alp - Sağolsun da forma hediye etseydi daha güzel olmaz mıydı?
Gerçekler - 8 numara bahsettiğin gibi o kadar da ilaç olmayacak. Bugün oynadığımız ligte her takımda var 8 numara. İyi oyuncusu olanlarda var ama zirvede değiller. İş hocada, hocanın oyuncu tercihlerinde, taktiğinde ve oyuncuları sahada konumlandırmasında bitiyor.
Gökhan - Biz sol bek mevkisini menejerlere pazar payı olarak verdik sanırım. O bölgeye transfer edilenler forma yüzü göremiyor
Ahmet - Bence yönetim sözcüsü de gerçekten futbolu bilen taraftarın sesi olacak güzel bir köşe yazarı şart hayrettin bey artık emekli ol yeter artık senden insanlar bıktı engin başkanla yönetimden aran güzel seni yönetici yapsınlar bir de çok komiksin verdiğin örnek fred
Adalı Savaşçı - Hikaye
Skubali - En sonunda kendi takımının durumunu yazdın, afferin sana adalı54 afferin.
Korfezli Savasci - Kocaelisporun 6 numara 8 numaradan önce iyi bir hocaya ihtiyaci var .sol bek duhani 3 maçta hazirliyamadi futbolcu bile olmayan fofanayi oyuna alıp durdu .amarali Yusuf'a tercih etti sağ açık seydayevi solda sol açık beridzeyi sağ acikta baslatti aynısını beridzeyi cikarip kouakeyi sol açık yapti , 9 ve 11 numaralı çift santraforlu oyunu zorda kalmadikca denemedi bu takım çift santraforlu oyuna baslamadigi sürece çok zor gol atar 21 mactir soyluyorum
Basiskele41 - Derince41 isim önemli değil takımı motivasyon etsin,kondisyon yuklesin,topla oyun vesaire
Birde Atillayi bir an evvel gondersin kim olursa olsun
Körfezli Savaşçı - Ertuğrul. fırat. mra .hariç BEN olmazsa SEN ama senin altında yazan adalı 54 de olabilir sakaryadan fazla bizim gazeteleri takip ediyor nede olsa eski ilçemiz sakarya
Derince41 - Bazı tespitlerin doğru yerinde, Ertuğrul hocayı beğenmiyorsunuz, hoca kim olsun kimi görmek istersiniz ? iyi bir hoca kimdir size göre ?
Adalı 54 - He he
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.