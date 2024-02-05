Laval’ı deneyin de Adem Ljajiç’i izlemek nedir?

Kocaelispor’un son yıllarda transferleri nasıl yaptığını çözemedim.

Geçen yıl 2.Lig’deydik aldığımız oyuncular ortada.

Mertan Caner, Hazarhan ve Beykan Şimşek…

Proje transferleri olarak gördüğümüz oyuncular şimdi 3.Lig’de oynuyorlar.

30-32 yaşındaki futbolcuları aldık, 1.Lig’de oynatamadan gönderdik…

… … …

1.Lig’deyiz, transfer politikamız aynı.

Kulübün bir scout ekibi yok.

Bu sezon başında aldığı oyunculardan bile kurtulamıyoruz.

Yusuf Emre Gültekin ve Onur Atasayar’a kulüp bulmaları istendi, bir yere gidemiyorlar.

Çünkü bu oyuncuları bizden başka kime almaz.

Onur Atasayar’ı aldığımızda bu oyuncu ile ilgili küçük bir araştırma yaptım.

Bu oyuncu Süper Lig’de oynamış, 1.Lig’de bile oynayacak fizik gücü ve temposu yok dediler.

Kulübün dışında biri olarak bunları araştırıyorum.

Bu oyunculara dünyanı parasını veriyoruz. Alırken hiç mi araştırmıyoruz, sormuyoruz.

Bir de bu oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme yapmışız.

Allah’tan Atabey Çiçek’ten en azından ligin ikinci yarısında kurtulduk. Ama bu işin gelecek yılı var, sözleşmesi devam ediyor.

… … …

Bu hatalı transferlerin sayısını çoğaltabiliriz.

En azında ligin ikinci yarısı öncesi, ara transferde hata yapmayalım.

Bu dönem sezon başına göre daha iyiyiz.

Vukoviç çok faydalı bir transfer. Ramil’in kalitesi çok iyi, bize çok katkı sağlayacak gibi duruyor.

Kasımpaşa’dan aldığımız Duhan Aksu’yu şimdilik Ertuğul Hocam yanında tutuyor, henüz göremedik!

Haşim Arda’nın yaşı genç, bu oyuncudan ileriki yıllarda inşallah yararlanırız…

… … …

Ara dönemde şimdi 8 numara pozisyonunda bir oyuncu alacağız.

Belki 20 isim yazılıp, çizildi.

Bunun yanında kulübe maliyeti olmayan oyuncularda geliyor.

Afrika’dan gelen oyuncular bir süre altyapıyla antrenmanlara çıkıyor, beğenilenlerle sözleşme imzalanıyor.

En son Nijerya’dan gelen 24 yaşındaki Emmanuel Laval ile 4,5 yıllık sözleşme yapıldı.

24 yaş biraz fazla geldi bana.

Avrupa’da bu yaşına kadar hiç oynamamış bir Nijeryalı. Zaten çok iyiyse bu oyuncuyu daha küçük yaşlarda Avrupa takımları alırdı.

Diop gibi gözten kaçanlarda oluyordur. İnşallah böyledir.

Temennim takıma katkı sağlar.

… … …

Laval’ı denemeye aldık, bir süre antrenmanlara çıktı. Teknik ekip beğendi, imzayı attırdı.

Geçen hafta bir de Sırp oyuncu Adem Ljajic’in ismi gündeme geldi.

Bu oyuncunun kariyerinde İnter, Torino, Beşiktaş ve Karagümrük takımları var.

32 yaşında yıllarca Milli takımda oynamış bir futbolcu.

Şuan da ülkesinin takımı Novi Pazar’da oynuyor. Ligin ilk yarısında 13 maçta oynamış, 3 gol ve 4 asisti var.

Ortalama 78 dakika sahada kalmış.

Bu oyuncuyu Kocaelispor’a önerdiler…

Adem Ljajiç’in takımı da devre arası kampını Antalya’da geçiriyor.

Kocaelispor’da bu oyuncu yakından takip etmek için Antalya kampına teknik heyetten bir antrenör gönderip, hzırlık maçını izlesin diye.

Hani lig maçı olur da, mantıklı geliyor. Zaten olması gereken de lig maçında izlemektir.

Bu oyuncuyu kampta ki performansına göre değerlendirip, karar vermek çok profesyonelce bir uygulama değil.

Bu oyuncunun özellliğini Türkiye’de bilmeyen yok.

Antalya kampında nesine bakıpta transfer edecektik.

Adem Ljajiç zaten 10 numara pozisyonunda oynuyor, bizim aradığımız oyuncu değil.

Amaral ve Candeias varken, gerekli bir transer değildi. Ama Adanaspor maçını izledikten sonra da Adem Ljajiç gibi gole katkı sağlayacak bir isme ihtiyaç duymadık değil.

Bu sezon yaptığı transfer ya tutarsa, mantığıyla.

Umarım Macaristan’dan gelen Gürcü 8 numara da iyi çıkar…

Bu transferdede bir menajer kazığı yemeyelim…