Süper Lig’e çıkacağımız sezon Stadyum Yolu bitmiş olacak

Kocaeli bir futbol şehri...



Kocaelispor için her şeyimizi feda edecek kadar sevdalıyız...



Öyle ki, futbol dışındaki diğer spor dallarıyla pek ilgilenmiyoruz...



Mesela, bizim şehrimizde güreş, Taekwondo, Judo ve Karate dallarında Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan Kâğıt Spor ’un oyuncuları çok oldu...

Göğsümüzü kabartan, al bayrağımızı göndere çeken bu sporcularımızı yerel gazetelerin manşetlerine çıkmaz. Kent günlerce bu başarıyı konuşmaz...



Benzer bir başarıyı Kocaelispor Futbol Takımı elde etse şehirde yer yerinde oynar...



Kocaelispor iyi bir oyun oynayarak 2-3 maçını üst üste kazansa bile manşetlere çıkartırız, gazetelerin köşe yazarları günlerce oynanan güzel futbolu ballandırarak analiz eder, anlatır...



Kocaelispor bu kent için işte bu kadar önemli ve değerlidir...



YENİ STADYUM YAPILDI...



1966 yılında kurulan Kocaelispor, 1990’lı ve 2000’li yıllarda çok büyük başarılar elde etti.

Üç büyükler dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın korkulu rüyası olmuştu...

Türkiye Kupasını kazandı...

Avrupa kupalarında oynadı...

O yılları hatırlıyorum.

Alınan her galibiyet kentte büyük bir coşkuya neden oluyordu...

Şehir uyumuyordu...



O yıllarda Kocaelispor çok başarılar elde ediyordu...



O tarihlerde Türkiye’nin en görkemli tesislerine ( KEV tesisleri) sahiptik ancak 33 bin kişilik stadyumumuz yoktu.

Bu büyük başarılı 12 bin kişi kapasiteli, üzeri açık, beton oturakları olan İsmet Paşa Stadında elde ediyorduk...



1990’lı yıllarda Türkiye’nin en görkemli futbol takımı olan Kocaelispor, 2000’li yıllardan sonra çöküşe geçti...

Sıkıntılı yıllardı...

Futbol takımı amatör kümeye kadar düştü. Kulübü kapatmak istediler...



Kocaelispor’daki kötü gidişat tam 11 yıl sürdü...

Bu şehirde Kocaelispor sevdalıları kulübe sahip çıktı.

Diriliş dönemi başladı...





2018 yılında 33 bin seyirci kapasitesine sahip Avrupa standartlarına uygun, modern stadyum yaptık...



STADYUM YAPILDI AMA...



Kocaelispor’un oynayacağı yeni futbol sahasını, İzmit Alikahya mevkiinde İZAYDAŞ Katı Atık Yakma ve Evsel Atıkları Depolama alanın tam dibinde yaptık...



Stadyumumuzun görüntüsü güzel...

Avrupa’da bile bu kadar gösterişli stadyum yok!







Yeni stadyumu hizmete açtık ancak stadyuma giden yolumuz yok!



Açılışının üzerinden tam 5 yıl geçti...

Yani, 5 yıldır stadyuma giden yolu yapamadık...



Maç günlerinde stadyuma patika yollardan, dar ara sokaklardan, topraklı yollardan geçip gidiyoruz...



Maça gidişimiz de, çıkışımız da çileye dönüşüyor! Bir kere maça giden, ikinci kez çile çekmemek için gitmiyor.



Ulaşım sorunu nedeniyle 33 bin kişi kapasiteli stadyuma en fazla giden seyirci sayısı 5-10 bini geçmiyor!

Boş tribünlere maç oynuyoruz...

Tribünler boş olunca futbolcu da gönülsüz oynuyor.



Seyirci, futbolcunun gıdasıdır, motivasyon kaynağıdır. Alınan başarısız sonuçlar ve düşük skorlu maçların tek sebebi seyirci desteğinin olmayışından kaynaklanıyor...



Seyircilerin araçlarıyla akın akın stadyuma gideceği genişçe bir yolumuz henüz yoktu...



Yolun olmayışı büyük bir tepkiye neden oluyordu...

BÜYÜKŞEHİR DÜĞMEYE BASTI...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, stadyum yolunu yapmak için geçen yıl düğmeye bastı.

D-100 Karayolu Köseköy mevkiinde askeri kışlanın yanından stadyuma giden güzergâhta yol projesini çizdi, ihalesini geçen yıl yaptı.



Geçen yıl ihaleyi kazanan inşaat firması çalışmalara hızlı başladı.

İnşaat sektöründe maliyetlerin hızlı yükselişi nedeniyle firma aldığı ihale bedelinin düşük olduğunu gerekçe göstererek üç ay sonra işi bıraktı...

İKİNCİ KEZ İHALE YAPILDI...



Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firmanın işi bırakıp gitmesinden sonra yarım kalan yolun tamamlanması için ikinci kez ihaleye çıktı...



İkinci ihaleyi kazanan firma geçen yılın son aylarında stadyum yolunda kalınan yerden yeniden çalışmaya başladı...



Yolu 5 ay içerisinde tamamlayıp hizmete açacakları taahhüt edildi...



Geçtiğimiz hafta bölgeye gittim.

Yol inşaatının devam eden kısımlarını gezdim. Hummalı bir çalışma var.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’da yolun seçimden önce bitirilmesi için tam talimat vermiş durumda.

Bölgeye hem Tahir Hoca hem de büyükşehir belediyesinin ilgili yöneticileri sıkça bölgeye gidip devam eden çalışmaları yerinde görüyor.



Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Köseköy mevkiinden Stadyuma giden yol güzergâhlarının tabelalarını da astı. Tabelalara ise Kocaelispor’un armasını yapıştırdı...

Elbette ki tüm bu gelişmeler iyiye işaret...

Tüm dileğimiz yolun bahar aylarında açılması...



GELECEK SEZON SORUNSUZ OLACAK...



Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’den Süper lige çıkmak için oynuyor.

Şu sıralar takımımızın durumu gayet iyi. Geçen hafta ligimizin birincisi olan Eyüp Sporu kendi sahamızda devirdi. Bu galibiyet, Kocaelispor için büyük bir moral oldu...



Stadyumumuz güzel. Yolumuz da bitiyor...

Süper lige çıktığımızda gelecek sezon 30 metre genişliğindeki yeni yollarımızdan stadyuma gidip maç izleyebileceğiz...



Hayatın her alanında sorunlar olacaktır ve yaşanacaktır. Ancak sorunlar kalıcı olmaz. Çözülür... Çok konuşulan, çok tartışılan “Stadyum yapıldı fakat yolu yok” denilen Kocaeli Stadyumu’nun Yolu, beş yıl sonra yapıldı...



Kocaelispor sevdalılarına duyurulur. Stadyum Yolumuz yapılıyor, gelecek sezon maça giderken çile yaşamayacağız...

