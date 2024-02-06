Emekli ikramiyesi ve ilave zam ne olmalı?

Kiralardaki artış ve gıda enflasyonu dar gelirlinin gerçek dünyası…

Her ikisi de büyük sıkıntı.

Dahası var. Ulaşım zamları, ekmek, elektrik, doğalgaz ve su zamları dar gelirlinin dünyasında kritik önem arz ediyor.

Çünkü asgari ücretli ve emekli bütçesinin neredeyse tamamını bunlar için harcıyor.

Asgari ücret ve emekli maaşlarını da bu nedenle çok sık konuşuyoruz.

“EMEKLİLİLER YILINDA” YENİ GELİŞMELER OLABİLİR

Bakın; yeni yıla girdik, ocak ayı da geçti şubat ilerliyor ama emekli maaşlarını- ikramiyesini konuşmaya devam ediyoruz.

Biliyorsunuz, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme farkı ile yüzde 49,25 olarak belirlendi. Ocak 2024 emekli zammı ise resmi verilere göre yüzde 37,57 idi. Önce bir yüzde 5 artış yapıldı. Sonra bu revize edildi ve yüzde 49,25 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için "Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti. 2024 için emekliler yılı olacak demişti. Bu çıkışları düşününce seçim öncesi yeni gelişmeler olabileceğini de ön görüyorum.

Emekli ikramiyesinde ve maaşlarında yeni artışlar olabilir diye düşünüyorum.

EMEKLİ İKRAMİYESİ EN AZ 5 BİN TL OLMALI

Önce emekli ikramiyelerinden başlayalım.

Son bayram ikramiyesi ödemesinde ikramiyeler 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarılmıştı. Ama artık ikramiyelerde de bir artış bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’a göre iki alternatif var.

Bir- ilk formül 2 bin TL’ye yüzde 50 zam yapılması o da bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi demek. Bu fikri savunanların gerekçesi geçtiğimiz dönemde yüzde 37,57 enflasyon rakamına ve yüzde 11,68’lik refah payı eklentisi ile buradaki toplam tüm emeklilerimiz ayrıt edilmeksizin maaşlarına yüzde 49,25 oranına zam yapılması…

Emekli ikramiyelerinde yüzde 50 artış olma durumunun buna istinaden olabileceği söyleniyor.

Ancak geçmiş artışlarda ikramiyenin aynı oranlarda artmadığını biliyoruz. Sabit kaldı uzun süre… Yani böyle bir artışa bakarak ikramiye artışı yapılmaz.

İki- Biliyorsunuz bir kereye mahsus Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden emeklilere 5’er bin TL ikramiye verildi. Bu uygulama devam ettirilebilir.

Yani şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi yüzde 150 artış ile 5 bin Türk lirası olabilir.

Bu daha mümkün…

Çünkü böyle rakamlar belirlenirken işin psikolojisi es geçilemez. 3 bin TL’nin bir anlamı olmaz, 5 bin ise psikolojik bir rakam olarak görülür. Bana göre de emekli ikramiyesi en az 5 bin TL olmalı.

EMEKLİ MAAŞ ORTALAMALARI 15 BİN TL’YE ÇIKMALI

Ama bu kadar değil.

Emekli maaşlarının 15 bin TL’nin altında kalması nedeniyle ek zam beklentisi kamuoyunda hala var.

SGK Uzmanı Ali Tezel, seyyanen zam konusunda tarih ve rakam vererek açıkladı.

Tezel emekli maaşlarına bir seyyanen zam kesinlikle yapılacağını belirtirken, “Tüm SSK Bağkur ve memur emeklilerine seyyanen en az 4 bin TL, 7 bin TL ve 8 bin TL olmak kaydıyla Mart ayında bir fark verileceği kulislerde konuşuluyor. Tüm memurlara seyyanen bir zam yapılmasında fayda var. 31 Mart seçimlerinden önce de ceplerine girmesi gerekir.” demiş.

Gelelim benim fikrime…

Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekliler yılı dediği 2024’te emekliler için ekstra formüllere sıcak baktığını düşünüyorum.

Tüm mesele kaynağını bulmakta… Emekli ikramiyesinin 5 bin TL olması makul ama her ay ekstra verilecek bir zam meselesi kolay değil. Ama emekli aylıklarını ülkemizde 15 bin TL civarına çekilmesi çok yerinde olur. Alt limit de 12 bin 500 TL’ye çıksa çok iyi olur.

Bu konunun ciddi biçimde masada olduğunu düşünüyorum.

Bekleyip göreceğiz.