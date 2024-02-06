Bu dünyadan bir gariban Diyarbakırlı Ramazan Hoca geçti

Birkaç gündür herkes gibi benim de aklımı meşgul eden şey, kamuoyunda "Ramazan Hoca" olarak bilinen Diyarbakırlı gariban Ramazan'ın katledilmesi olayı.

"Ne istediniz şu gariban Diyarbakırlı Ramazan'dan?"

Kime ne zararı var?

Israrla hakaretten ve saygısızlık yapmaktan kaçınan biriydi gariban Ramazan hoca.

Tabi hoca deyince, bazı diplomalı cahiller, yobazlıkta sınır tanımayan ekabirler ifrit oluyorlar. İlmi, irfanı, bilgiyi ve kültürü kendi tekelinde zannediyorlar.

Evet, Ramazan Hoca bir medrese eğitimi almamış. İmam Hatip'te okumamış, ilahiyatçı değil.

Lakin kendi çabasıyla gayret ederek Kur'an üzerinde çalışmış, kendisini yetiştirmiş meraklı ve inanmış bir Müslüman; okumuş cahillerden değil.

Hani peygamberimiz:

كاسياة عارياة

"Giyinmiş çıplaklar" diyor ya, teşbihte hata olmasın, "Okumuş cahillerden" değildi Ramaan hoca.

Ondaki feraset ve samimiyet her keste bulunmaz.

Ramazan hoca, biraz acımayla; biraz bizden ayrı, biraz bize benzemeyen birini tarif eder gibi...

Dünyadan elini-eteğini çekmiş, yaratılış gayesinin bilincinde, dünyanın enva-i çeşit lüksünü, şaşasını, şatafatını, keyfini ve zevkini bir kenara itmiş; fuzulî ve geçici olan her şeyi hayatından çıkarmış biridir Diyarbakırlı Ramazan Hoca.

Şu soruyu kendi kendime soruyorum.

Acaba dünyanın cazibesine sırt çeviremeyen biz miyiz; yoksa Ramazan Hoca mıdır; tüm garip, tuhaf, işe yaramaz, akıl kârı olmayan işlere sırt çevirdiği için 'gariban' olan?

Garibiz, tuhafız, acayibiz, akılsızız; hem de en zavallı olanından...

Bu dünya, Müslüman için bir garibanlar yurdu; ama zavallılık, tam da bizimle eşleşiyor.

Ramazan Hoca; Necip Fazıl'ın "dünya beş para etmez" dediği gibi şu fani dünyanın sürgününü tamamladı, esas yurduna, Rabbine doğru emin adımlarla gitti. Hem de, garip geldiği gibi, bu dünyaya ait olmadığı bilinciyle yine garip giderek...

Peki ya biz?

Bizler de; para-pul, mal-mülk, şan-şöhret ve makam-mevki saikiyle dünyaya yapışmış esas zavallılarız.

Ama Ramazan Hoca, yırtık ayakkabısıyla, eskimiş elbisesiyle ve şerefli duruşuyla Rabbine kavuşurken, maneviyat hayatımızın yeraltı dünyasının babalarının konforunu birazcık bozacak derecede ders vererek Rabbine kavuştu.

Kendi deyimiyle Rabbine en yakın olduğu secdede kavuştu.

Şehadeti mübarek olsun o güzel yiğit ve garip adamın.

***

Bir diğer fecaat da İzmir'deki taksici cinayeti.

Bildiğiniz gibi, soğuk havada üşümesin diye acıyıp aracına aldığı Delil Aysal adındaki bir psikopatın arkadan taksici Oğuz Ege'yi vurarak öldürmesi hadisesi Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Hani, Hz. Ali'nin meşhur bir sözü vardır ya!

إتق شر من أحسنت اليه

" Kendisine iyilik yaptığın kişinin şerrinden kaçın"

Bugün yaşanan ihanetlerin temelinde hep iyilik yapanların iyilik görenler tarafından ihanete uğraması şeklinde tezahür ediyor. Sayısız örnekleri var.

Biz ne ara bu hale geldik?

"Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır" kültürüne sahip bir milletin evlatlarıyız. Ne oldu bize ki, evimize, arabamıza ve iş yerimize acıyarak aldığımız insanlar tarafından hançerlenir hale geldik?

Artık kimse tanımadığı bir insanı naçar da olsa arabasına almak istemez. Bu kötü örnekler insanları iyilik yapmaktan alıkoyuyor.

Ciddi bir toplumsal restorasyona ihtiyaç vardır. Aileden başlamak üzere, ilkokulda, camide, askeriyede ve hayatın her merhalesinde yardımlaşmanın, insani değerlerin, vefanın ve kadir-kıymet bilmenin önemini aşılamamız gerekir.

Aksi takdirde, giderek daha vahim olaylara şahit olacağız.

Ne diyelim?

Allah sonumuzu hayreylesin.