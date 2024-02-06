Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Bu dünyadan bir gariban Diyarbakırlı Ramazan Hoca geçti
M.Zeki Canşi

M.Zeki Canşi

Birkaç gündür herkes gibi benim de aklımı meşgul eden şey, kamuoyunda "Ramazan Hoca" olarak bilinen Diyarbakırlı gariban Ramazan'ın katledilmesi olayı.

 

"Ne istediniz şu gariban Diyarbakırlı Ramazan'dan?"

 

Kime ne zararı var?

 

Israrla hakaretten ve saygısızlık yapmaktan kaçınan biriydi gariban Ramazan hoca.

 

Tabi hoca deyince, bazı diplomalı cahiller, yobazlıkta sınır tanımayan ekabirler ifrit oluyorlar. İlmi, irfanı, bilgiyi ve kültürü kendi tekelinde zannediyorlar.

 

Evet, Ramazan Hoca bir medrese eğitimi almamış. İmam Hatip'te okumamış, ilahiyatçı değil.

Lakin kendi çabasıyla gayret ederek Kur'an üzerinde çalışmış, kendisini yetiştirmiş meraklı ve inanmış bir Müslüman; okumuş cahillerden değil.

 

Hani peygamberimiz:

كاسياة عارياة

 

"Giyinmiş çıplaklar" diyor ya, teşbihte hata olmasın, "Okumuş cahillerden" değildi Ramaan hoca.

Ondaki feraset ve samimiyet her keste bulunmaz.

 

Ramazan hoca, biraz acımayla; biraz bizden ayrı, biraz bize benzemeyen birini tarif eder gibi...

 

Dünyadan elini-eteğini çekmiş, yaratılış gayesinin bilincinde, dünyanın enva-i çeşit lüksünü, şaşasını, şatafatını, keyfini ve zevkini bir kenara itmiş; fuzulî ve geçici olan her şeyi hayatından çıkarmış biridir Diyarbakırlı Ramazan Hoca.

 

Şu soruyu kendi kendime soruyorum.

 

Acaba dünyanın cazibesine sırt çeviremeyen biz miyiz; yoksa Ramazan Hoca mıdır; tüm garip, tuhaf, işe yaramaz, akıl kârı olmayan işlere sırt çevirdiği için 'gariban' olan?

 

Garibiz, tuhafız, acayibiz, akılsızız; hem de en zavallı olanından...

Bu dünya, Müslüman için bir garibanlar yurdu; ama zavallılık, tam da bizimle eşleşiyor.

 

Ramazan Hoca; Necip Fazıl'ın "dünya beş para etmez" dediği gibi şu fani dünyanın sürgününü tamamladı, esas yurduna, Rabbine doğru emin adımlarla gitti. Hem de, garip geldiği gibi, bu dünyaya ait olmadığı bilinciyle yine garip giderek...

 

Peki ya biz?

Bizler de; para-pul, mal-mülk, şan-şöhret ve makam-mevki saikiyle dünyaya yapışmış esas zavallılarız.

 

Ama Ramazan Hoca, yırtık ayakkabısıyla, eskimiş elbisesiyle ve şerefli duruşuyla Rabbine kavuşurken, maneviyat hayatımızın yeraltı dünyasının  babalarının konforunu birazcık bozacak derecede ders vererek Rabbine kavuştu.

Kendi deyimiyle Rabbine en yakın olduğu secdede kavuştu.

Şehadeti mübarek olsun o güzel yiğit ve garip adamın.

 

                                     ***

                           

                              

Bir diğer fecaat da İzmir'deki taksici cinayeti.

 

Bildiğiniz gibi, soğuk havada üşümesin diye acıyıp aracına aldığı Delil Aysal adındaki bir psikopatın arkadan taksici Oğuz Ege'yi vurarak öldürmesi hadisesi Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

 

Hani, Hz. Ali'nin meşhur bir sözü vardır ya!

 

إتق شر من أحسنت اليه

 

" Kendisine iyilik yaptığın kişinin şerrinden kaçın" 

 

Bugün yaşanan ihanetlerin temelinde hep iyilik yapanların iyilik görenler tarafından ihanete uğraması şeklinde tezahür ediyor. Sayısız örnekleri var.

 

Biz ne ara bu hale geldik?

 

"Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır" kültürüne sahip bir milletin evlatlarıyız. Ne oldu bize ki, evimize, arabamıza ve iş yerimize acıyarak aldığımız insanlar tarafından hançerlenir hale geldik?

 

Artık kimse tanımadığı bir insanı naçar da olsa arabasına almak istemez. Bu kötü örnekler insanları iyilik yapmaktan alıkoyuyor.

 

Ciddi bir toplumsal restorasyona ihtiyaç vardır. Aileden başlamak üzere, ilkokulda, camide, askeriyede ve hayatın her merhalesinde yardımlaşmanın, insani değerlerin, vefanın ve kadir-kıymet bilmenin önemini aşılamamız gerekir.

Aksi takdirde, giderek daha vahim olaylara şahit olacağız.

 

Ne diyelim?

Allah sonumuzu hayreylesin.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar M.Zeki Canşi - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

İbrahim Kahraman - Çok güzel birbdeğerlendirme.tebliğ gayretini takdir ettiğim temşz ve güzel bir insanın acı kaybındaki hüznü tariflemişsiniz .ölüm şekli ise ayrı bir acı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:53
02

Tdot53 - @Adalı 54 01 nolu yoruma cevabı: 100 miliyion insan olduren ateist stalin babamdi demi ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 10:36
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL