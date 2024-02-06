Biz Giresun’u yenemesek, tüm takım çöp ilan edilirdi!

Hafta sonu sanıyorum profesyonel liglerde en banko maç Giresun’daydı. Açık ara lider durumda olan, astronomik bütçeli Eyüpspor ile açık ara sonuncu olan, düşmesine kesin gözüyle bakılan, transfer tahtası kapalı olduğu için gençlerle oynayan Giresunspor’un maçıydı çünkü. Herkes Eyüp antrenman yapar, büyük fark atar diye düşünüyordu. Giresunspor camiasında bile bu maçtan puan çıkartılabileceğine dair umudu olanların sayısı çok azdı. Zaten öyle olduğu için de tribünler boştu. Oyun beklendiği gibi oldu aslında, top hep Eyüpspor’daydı, çok sayıda pozisyon da buldular ama gol bir türlü gelmedi.
ÇOK NET ELLE OYNAMA VAR
Artık uzatmanın son dakikası oynanıyordu. Top aslında Mustafa Pektemek’ten çıktı, yani auttu ama hakem hata yaparak korner verdi. Caner’in kullandığı atışta Robin Yalçın’ın vuruşunda top ağlarla kucaklaştı. İstanbul ekibinde doğal olarak çok büyük bir sevinç yaşadı. Giresunsporlular ise yıkılmıştı. Tam o sırada VAR’dan hakeme davet geldi. Golden önce Sinan Gümüş’ün çok açık bir elle oynaması vardı. Orta hakem VAR’da bunu gördü ve golü iptal etti. Sonuçta maç başladığı skorla bitti. Hafta sonu maçlarındaki en büyük sürprizdi. Sonuç sürprizin de ötesinde, inanılmazdı. Lider umulmadık puan kaybı yapmıştı.
SAĞLAM’IN KELLESİ İSTENİRDİ
Kuşkusuz ki, bu sonuç bizi de Göztepe’yi de sevindirdi. Puan farkını 7’ye indirdik. Çok değil 3 hafta Eyüp ile oynamadan önce bu fark 12 idi. Artık ikincilikten değil, şampiyonluktan da söz etmemiz mümkün. Elbette Eyüp hala çok avantajlı ama futbolda erken ve büyük konuşmak yanıltabiliyor. Benim asıl değinmek istediğim konu, farklı. Bir an bu hafta biz Giresun ile oynasak ve berabere kalsak, acaba sosyal medyada nasıl bir haykırış yükselirdi diye düşündüm. Her halde birileri zaten haz etmedikleri Ertuğrul Sağlam’a demediklerini bırakmaz, teknik direktörlükle alakası yok, hemen yol verilsin diye ayağa kalkıp kellesini isterlerdi. Tüm futbolcuları da çöp olarak ilan ederlerdi.
ELEŞTİRELİM AMA ASIP KESMEYELİM
Evet, takım iyi oynamıyor, zorlanıyor ama kazanıyor, ligin tepesinde yer alıyor. 21 maçın 13’ünü kazanmış, deplasmanlarda en çok puan toplayan bir takımdan söz ediyoruz. Lig bugün bitse ikili averajımız iyi olduğu için doğrudan Süper Lig’e çıkıyoruz. Tablo bu kadar net. Eksikliklerle ilgili teknik direktörümüzü, futbolcularımızı eleştirelim elbette ama asıp kesmeyelim, bu hoca falan değil, bu futbolcular çöp diye itibarsızlaştırmayalım. Enteresan bir ligdeyiz, herkes herkesten puan alabiliyor. Açık ara sonuncu açık ara lidere çelme takabiliyor. Bunun ötesi var mı? Sahanın en kötüsü çıkıyor galibiyeti getiren golü atıyor, dün beğenmediğimiz futbolcu yarın kurtarıcı olarak karşımıza çıkabilir. Uzun, zorlu bir maraton bu, arada fırtınalar olacak, önemli olan limana varabilmek. Bunun yolu da sıkıntılı günlerde takıma sarılmaktan, birlik olmaktan geçiyor.
Amaral ne yaptı?
Amaral’ın gol pasını verdikten hemen sonra, 60’lı dakikalarda kenara alınması genel anlamla hatalı bulundu. Biraz daha davam etmeliydi görüşünü savunanlar çoğunluktaydı. Kariyeri çok parlak bir teknik adam da olsa Ertuğrul Sağlam’ın da hata yapması söz konusuydu. Sağlam ne düşündü, neden böyle bir hamle yaptı tam olarak bilemiyoruz. Amaral’ın fizik gücü biraz düşüktük, genelde sahada 1 saat falan kalır. Yorulduğunu düşünmüş olabilir sanıyorum. Sonuçta Sağlam’ın bir doğrusu vardı.
GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM
Ben maç oynanırken basın tribününden fark etmemiştim. Maç bitiminde basın toplantısında Amaral’ın çıkarken tepti gösterdiği sorulmuş Ertuğrul Hoca’ya. O zaman öğrendim. Sonra sosyal medyada Amaral’ın çıkarken görüntüleri paylaşılmış. Birkaç kere izledim. Evet, bir üzüntüsü, çıkmak istememesine dair isyanı var, bu yüzüne yansımış ama öyle teknik direktörü protesto edecek derecede bir hareketi yok. Yani yakışıksız bir davranışı olmamış. Ertuğrul Hoca da benim gibi fark etmemiş durumu ki, “Bakacağız, değerlendireceğiz” demiş.
KESİNLİKLE HAK VERİYORUM
Görüntüleri izlediğinde en küçük bir yanlış olmadığını görecektir. Cezayı gerektirecek bir eylem kesinlikle söz konusu değil. Ayrıca Sağlam’ın da dediği gibi futbolcu oynamak ister, hele hele yaptığı asistle takımı öne geçiren golde payı varsa, en azından belli bir süre sahada kalmayı arzu eder. Amaral’ın üzüntüsüne de, küçük çaplı isyanına da hak vermek lazım. Ertuğrul Hoca da öyle yapacaktır. Bundan adım kadar eminim.
Taraftarın haklı tepkisi
Adana maçının ardından internet sitemizdeki yazımın altına, maç bitiminde sadece 1 kapının açıldığı, bunun büyük sıkıntıya neden olduğu belirtilerek, “2-3 kapı açmak bu kadar zor mu. ? Ailece maça gelin diyorsunuz, geliyoruz ama hep aynı rezalet yaşanıyor” diye yorum gönderilmiş. Hemen yorumu basın sözcüsü Tuncay Arıcan’a ilettim. Sağ olsun, “İlgileneceğim” diye yanıt verdi. Yetkililere sorunu ulaştırdım ama burada da paylaşmak istedim. Umuyorum bir sonraki maçta daha fazla kapı açılır, aynı sıkıntı yaşanmaz.
Adana maçı bitişinde D 1,2,3,4 kapılarında çıkış. Kapı tek kanat açılmıştı. Taraftar çıkarken bile eziyet çekti.
Bir katkı da Bilal Yalçıner’den
2000 yılından bu yana 24 yıldır Kocaeli TV’de her pazartesi akşamı canlı olarak yayınlanan Top Ağlarda programının izlenme oranları Kocaelispor’un da yükselişine paralel her geçen gün artıyor. Bizim bir farkımız var, yayını taraftarımızla, ya da izleyicilerimizle birlikte yapıyoruz. Onlardan gelen soru ve yorumları tek tek okuyup gündeme taşıyoruz. Doğal olarak programa gönderilen yorum sayısında da ciddi bir artış söz konusu. Taraftarımız gönderdikleri yorumlarla programa katkı sunarken, biz de onlara çeşitli hediyeler vermek istiyoruz.
HEDEFE DOĞRU GİDİYORUZ
Uzun bir süredir forma sponsorluğu anlaşmamız dahilinde her programda bir kişiye lisanslı forma hediye ediyorduk. Bir süre çanta verdik. Yeni yılla birlikte Serdar Kundura’nın patronu sevgili Selim Serdar her ay bir ayakkabı ödülü vermek istedi. Ardından Petkimspor’un eski Başkanı Ukrayna’da iş yapan Sadettin Duran’dan da bir ayakkabı jesti daha geldi. Dün belirtmiştim, amacımız her hafta Serdar Kundura’dan bir ayakkabı hediyesi vermek diye. O yönde görüşmelerimiz vardı.
REFLEKS AKADEMİ’DEN JEST
Sağ olsun uzun yıllardır ilimizde sağlık sektöründe hizmet veren, Refleks Akademi’nin sahibi eski dostum sevgili Bilal Yalçıner kardeşim de her ay bir ayakkabı sözü verdi. Bir tane daha sponsor bulabilirsek, her hafta bir ayakkabı ödülü de vereceğiz. Yani her hafta bir formanın yanında bir ayakkabı. Bu vesileyle sevgili Bilal Yalçıner kardeşime programa yaptığı katkı, jest için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yeni hediyeler, yeni sponsorluk anlaşma haberleri vermek dileğiyle.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(22 )
Adalı 54 - 8 numara dışında bulabilirseniz birde santrafor alın tanque japon ellere gidiyormuş
Harbi Izmitli - Tangue japonyaya gidiyormuş
Birol - Yönetim yolluyor yazarlar şimdi
Yeşilsiyah41 - amaral"ın sadece sahadan çıkana kadar üzüntüsü yoktu, ben kale arkadan en az 3 dakika yedek kulübesini izledim, amaral kulübenin içinde kendince terör estirdi önce montunu yere attı daha sonra su şişelerini ve üzerinden çıkarttığı bantları da yere fırlattı kimse sakinleştiremedi onu.., takım hedefe kilitlenmişken kusura bakmasın babamın oğlu olsa takımın ahengini huzurunu bozamaz.., kulağı çekilmeli
Basiskele41 - Not:8 numara en geç salı imzayı atıyor dediniz hiç ses seda yok biraz buna odaklanın hesap sorun
Taraftarla uğraşacağınıza KOCAELİSPOR taraftarı gibi taraftar zor bulursunuz
Cantuğrul - Arkadaşlar onu bunu bırakın da Samed ali ve mertan caner öztürk yine başka takımlara transfer yapmışlar bunlarda bizim görmediğimiz başka takımların gördüğü ne varda bunlar hem sezon başında hemde devre arasında nasıl transfer yapıyorlar gerçekten çok ilginç değilmi hadi Samed ali geçen sezon bizde 15 gol attı onu bir kenara bırakalım da ama bu mertan caner öztürk nasıl bir sezonda 2 transfer birden yapıyor anlamıyorum
Körfezli Önder - Bir futbolcuyu her maç aynı dakikalarda oyundan alırsan o oyuncudan tam kapasitede faydalanmanda mümkün olmaz geçen sezon fırat gül hep aynı futbolcuları oyuna alıp aynı futbolcuları oyundan alması gibi Ertuğrul hoca da bu sezon neden ve niçin bilmiyoruz hemen hemen her maçta amaralı aynı dakikalarda oyundan çıkarıyor yada aynı dakikalarda oyuna alıyor buda doğal olarak bu futcunun performansını etkiliyor özellikle dikkat edin maçların ikinci yarılarında amaral devamlı kenara bakıyor acaba oyundan çıkacakmıyım diye
Basiskele41 - Eyüpspor un kredisi var biz o krediyi Ümraniye,Erzurum,Genclerbirligi,bodrum maçlarında tükettik iyi bir hoca Amaral gibi birinden Maksimum faydalanır En iyi stadyumu yapsanızda beceriksiz insanlar bizi tek bir kapıya mahkum ediyor bunlar bu kulübü yönetiyor
Zizu - Ligin kurgudan ibaret olduğunu düşünüyorum
Bu maça bahis oynayan herkes patladı
Evet Kocaelispor da çok büyük bir kitle var takım galip gelse bile mutsuz berabere kalsa Ertuğrul hocayı linç ediyor ve kendilerini taraftar olarak adlandırıyor
Yıldırım41 - Eyüpspor gibi tüm takımları eze eze yensin de varsın Giresunspora yenilsin, inanın ki kelle melle istemeyiz Kocaelisporlu futcularımızı bağrımıza basarız. Ki, bunun örnekleri var.
Tüm takımı çöp möp de ilan etmeyiz. Biz Kocaelispora Bal da iken de sevgisini sürdüren yüce gönüllü taraftarlarız.
Gerçekler - Öncelikle kesinlikle çöp diye bir futbolcumuza yazıldığı zaman inanın çok rahatsız oluyorum ve sosyal medyada her bu şekilde olumsuz yazana da direkt cevap yazıyorum böyle yazmaması için. Hepsi bizim oyuncumuz, bizim kardeşimiz. Bu bir yana artık teknik ekip de yönetim de biraz dikkatli olsun. Hoca kadro yapılandırması konusunda özeleştirisini yapsın artık, işine karışmak değil mesele, ciddi bir oyun okuma sorunu var. Sonra yönetim, neden profesyonel yöneticileri kulübe katmayıp ısrarla yeni sezona böyle girmeyi planlıyor anlamıyorum. Şimdiden kurumsallaşmanın adımlarını atmalılar. Bunu söylemekten dilimizde tüy bitti.
Serdar Esen - basın sözcüsü hemen ilgileneceğim diyor ama lig bitti ilgilenilen bir konu yok, onlar locasından vip ten çıkışla sorun yaşamıyorlar
Taraftar - Hayrettin Tangue'nin yedeği yok giderse ne yaparız bunun yerine bir adam mutlaka alınmalı...
Adalı 54 - Gitti zaten
Paşa - Kusura bakma amaral kimse Kocaelispor dan büyük değildir ben çok net gördüm kulübede fırlatmadığı şey kalmadı
Sencer Bey - evet kimse Kocaelispor dan büyük değil. Bu cümleyi oyuncu kenara gelirken yere fırlattığı şeyler için kullanıyorsak, taraftarın sahaya fırlattıkları için de kullanmalıyız. Kimse Kocaelispor dan büyük değil. Şampiyonluğa giderken her maç birileri ego tatmin edecekler diye ceza yiyoruz..
Sadi Kavak - Amaral oyundan çıkarken yedek kulübesine gelene kadar tepki vermedi zaten.Yedek kulübesinde bazı şeyleri yere fırlatarak tepki verdi.Sahanın en iyi oyuncusuydu.O dakikada çıkarılması kesinlikle yanlıştı.
Luka Zinko - Ertuğrul sağlam beyefendi her açıklamasında Kocaelispor'un 1 kuruşunu çöpe atamayız diyor ama yönetime zorla aldırdığı ve sıfır katkı aldığımız Harun Tekin, Onur Atasayar, Yusuf Emre Gültekin ve Atabey Çiçek'in yıllık kazançları ile herhalde bir 70-80 milyon lirasını çöpe attı!!!!
Sencer Bey - Bizim 2 maçta 6 puan bıraktığımız Manisa fk bu hafta ligin zayıf takımlarından Tuzlaya yenildi. Biz manisaya yenildiğimizde kelle istemedik.
Kosekoylu Fanatik Sone - İkinci maç katliamla yenildik ,bu bir, ikincisi ilk maçta biz hiç hazır değildik,lige yeni çıkmıştık ve hatırlayın golleri kendi hatalarimizdan yemistik.1,0 iken mutlak 2 gol kacirmistik .birini Koukao . Elbette bütün bunlar bahane değil ama ilk maçta da ,bizi iyi oynayarak falan da yenmediler.o sebeple yazdım.ikinci maç zaten bir futbol cinayetiydi.
Basiskele 41 - Biz olmasak Manisa küme düşerdi bizden aldığı 6 puan adamları kurtaracak
Sencer Bey - ilk maçta hakem doğramadan da yenildik aynı takıma merak etmeyin. 2. maçta da attığın gollerde hakem doğradı tamam da sen manisadan tertemiz 2 gol de yemedin mi?
Sakura - Çünkü manisaya sen yenilmedin, dümenle seni yendiler. Amacın ne senin, o maçı tüm Türkiye bilirken sen neredeydin, sakarıya da mı?
İhsan Botan Güneş - isteseydiniz bari..o maçta hakem doğradı,hoca napsın be kardeşim.takim şampiyonluğa gidiyor destek olun biraz.hata yapsa da eleştirsek diye pusuda beklemeyin.
Gerçek Vatansever - Tuncay beyin sezon başından beri bu kaçıncı vukuaatı? Gişelerde, kapılarda, tribünde sıkıntı bitmiyor. Sonra taraftar niye maça gelmiyor? Bu işleri Muammer Çelik gibi duayen, sözü geçen, ağırlığı olan adamlar yapsın. Siz gazeteci olarak görevinizi yaptınız. Teşekkürler. Ancak yöneticilerin sezon başından beri "ilgileneceğim" dışında bir aksiyonunu göremedik. Kendi locasından bile çıkartılan, kendi hakkını bile koruyamayan yöneticilerin taraftarın hakkını koruyabilmesi beklenemez.
Mehmet - Bilgisizsin anladık da bilmediğin şeyi iddia ederek cehaletini ön plana çıkarıyorsun. Ben bu kulübe yıllarca hizmet verdim neyin ne olduğunu bırak da bileyim.
Taraftar Kamil - Kocaelispor'un maçı varken o localarda o saha da her şey Kocaelispor'undur..... NOKTA... Gençlik ve Sporun adamları Kocaelispor'un maçında para verip maçı mı izliyorlar yoksa oraya çalışmaya mı geliyorlar veya misafir ağırlamaya mı geliyorlar.
Mehmet - Kendi locası derken ? Sen sanıyor musun ki stad Kocaelispor'a ait ? Bu stad Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait her maç kiralanır ve parası ödenir. Aynı zamanda Localarda bu şekilde satışı yapılmamış localarda Gençlik Spora aittir. Locaların ne şekilde kullanılabileceğini bilmeyen insan yöneticilik yapmasın zaten Kocaelispor'da !
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.