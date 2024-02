Biz Giresun’u yenemesek, tüm takım çöp ilan edilirdi!

Hafta sonu sanıyorum profesyonel liglerde en banko maç Giresun’daydı. Açık ara lider durumda olan, astronomik bütçeli Eyüpspor ile açık ara sonuncu olan, düşmesine kesin gözüyle bakılan, transfer tahtası kapalı olduğu için gençlerle oynayan Giresunspor’un maçıydı çünkü. Herkes Eyüp antrenman yapar, büyük fark atar diye düşünüyordu. Giresunspor camiasında bile bu maçtan puan çıkartılabileceğine dair umudu olanların sayısı çok azdı. Zaten öyle olduğu için de tribünler boştu. Oyun beklendiği gibi oldu aslında, top hep Eyüpspor’daydı, çok sayıda pozisyon da buldular ama gol bir türlü gelmedi.

ÇOK NET ELLE OYNAMA VAR

Artık uzatmanın son dakikası oynanıyordu. Top aslında Mustafa Pektemek’ten çıktı, yani auttu ama hakem hata yaparak korner verdi. Caner’in kullandığı atışta Robin Yalçın’ın vuruşunda top ağlarla kucaklaştı. İstanbul ekibinde doğal olarak çok büyük bir sevinç yaşadı. Giresunsporlular ise yıkılmıştı. Tam o sırada VAR’dan hakeme davet geldi. Golden önce Sinan Gümüş’ün çok açık bir elle oynaması vardı. Orta hakem VAR’da bunu gördü ve golü iptal etti. Sonuçta maç başladığı skorla bitti. Hafta sonu maçlarındaki en büyük sürprizdi. Sonuç sürprizin de ötesinde, inanılmazdı. Lider umulmadık puan kaybı yapmıştı.

SAĞLAM’IN KELLESİ İSTENİRDİ

Kuşkusuz ki, bu sonuç bizi de Göztepe’yi de sevindirdi. Puan farkını 7’ye indirdik. Çok değil 3 hafta Eyüp ile oynamadan önce bu fark 12 idi. Artık ikincilikten değil, şampiyonluktan da söz etmemiz mümkün. Elbette Eyüp hala çok avantajlı ama futbolda erken ve büyük konuşmak yanıltabiliyor. Benim asıl değinmek istediğim konu, farklı. Bir an bu hafta biz Giresun ile oynasak ve berabere kalsak, acaba sosyal medyada nasıl bir haykırış yükselirdi diye düşündüm. Her halde birileri zaten haz etmedikleri Ertuğrul Sağlam’a demediklerini bırakmaz, teknik direktörlükle alakası yok, hemen yol verilsin diye ayağa kalkıp kellesini isterlerdi. Tüm futbolcuları da çöp olarak ilan ederlerdi.

ELEŞTİRELİM AMA ASIP KESMEYELİM

Evet, takım iyi oynamıyor, zorlanıyor ama kazanıyor, ligin tepesinde yer alıyor. 21 maçın 13’ünü kazanmış, deplasmanlarda en çok puan toplayan bir takımdan söz ediyoruz. Lig bugün bitse ikili averajımız iyi olduğu için doğrudan Süper Lig’e çıkıyoruz. Tablo bu kadar net. Eksikliklerle ilgili teknik direktörümüzü, futbolcularımızı eleştirelim elbette ama asıp kesmeyelim, bu hoca falan değil, bu futbolcular çöp diye itibarsızlaştırmayalım. Enteresan bir ligdeyiz, herkes herkesten puan alabiliyor. Açık ara sonuncu açık ara lidere çelme takabiliyor. Bunun ötesi var mı? Sahanın en kötüsü çıkıyor galibiyeti getiren golü atıyor, dün beğenmediğimiz futbolcu yarın kurtarıcı olarak karşımıza çıkabilir. Uzun, zorlu bir maraton bu, arada fırtınalar olacak, önemli olan limana varabilmek. Bunun yolu da sıkıntılı günlerde takıma sarılmaktan, birlik olmaktan geçiyor.

Amaral ne yaptı?

Amaral’ın gol pasını verdikten hemen sonra, 60’lı dakikalarda kenara alınması genel anlamla hatalı bulundu. Biraz daha davam etmeliydi görüşünü savunanlar çoğunluktaydı. Kariyeri çok parlak bir teknik adam da olsa Ertuğrul Sağlam’ın da hata yapması söz konusuydu. Sağlam ne düşündü, neden böyle bir hamle yaptı tam olarak bilemiyoruz. Amaral’ın fizik gücü biraz düşüktük, genelde sahada 1 saat falan kalır. Yorulduğunu düşünmüş olabilir sanıyorum. Sonuçta Sağlam’ın bir doğrusu vardı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİM

Ben maç oynanırken basın tribününden fark etmemiştim. Maç bitiminde basın toplantısında Amaral’ın çıkarken tepti gösterdiği sorulmuş Ertuğrul Hoca’ya. O zaman öğrendim. Sonra sosyal medyada Amaral’ın çıkarken görüntüleri paylaşılmış. Birkaç kere izledim. Evet, bir üzüntüsü, çıkmak istememesine dair isyanı var, bu yüzüne yansımış ama öyle teknik direktörü protesto edecek derecede bir hareketi yok. Yani yakışıksız bir davranışı olmamış. Ertuğrul Hoca da benim gibi fark etmemiş durumu ki, “Bakacağız, değerlendireceğiz” demiş.

KESİNLİKLE HAK VERİYORUM

Görüntüleri izlediğinde en küçük bir yanlış olmadığını görecektir. Cezayı gerektirecek bir eylem kesinlikle söz konusu değil. Ayrıca Sağlam’ın da dediği gibi futbolcu oynamak ister, hele hele yaptığı asistle takımı öne geçiren golde payı varsa, en azından belli bir süre sahada kalmayı arzu eder. Amaral’ın üzüntüsüne de, küçük çaplı isyanına da hak vermek lazım. Ertuğrul Hoca da öyle yapacaktır. Bundan adım kadar eminim.

Taraftarın haklı tepkisi

Adana maçının ardından internet sitemizdeki yazımın altına, maç bitiminde sadece 1 kapının açıldığı, bunun büyük sıkıntıya neden olduğu belirtilerek, “2-3 kapı açmak bu kadar zor mu. ? Ailece maça gelin diyorsunuz, geliyoruz ama hep aynı rezalet yaşanıyor” diye yorum gönderilmiş. Hemen yorumu basın sözcüsü Tuncay Arıcan’a ilettim. Sağ olsun, “İlgileneceğim” diye yanıt verdi. Yetkililere sorunu ulaştırdım ama burada da paylaşmak istedim. Umuyorum bir sonraki maçta daha fazla kapı açılır, aynı sıkıntı yaşanmaz.

Adana maçı bitişinde D 1,2,3,4 kapılarında çıkış. Kapı tek kanat açılmıştı. Taraftar çıkarken bile eziyet çekti.

Bir katkı da Bilal Yalçıner’den

2000 yılından bu yana 24 yıldır Kocaeli TV’de her pazartesi akşamı canlı olarak yayınlanan Top Ağlarda programının izlenme oranları Kocaelispor’un da yükselişine paralel her geçen gün artıyor. Bizim bir farkımız var, yayını taraftarımızla, ya da izleyicilerimizle birlikte yapıyoruz. Onlardan gelen soru ve yorumları tek tek okuyup gündeme taşıyoruz. Doğal olarak programa gönderilen yorum sayısında da ciddi bir artış söz konusu. Taraftarımız gönderdikleri yorumlarla programa katkı sunarken, biz de onlara çeşitli hediyeler vermek istiyoruz.

HEDEFE DOĞRU GİDİYORUZ

Uzun bir süredir forma sponsorluğu anlaşmamız dahilinde her programda bir kişiye lisanslı forma hediye ediyorduk. Bir süre çanta verdik. Yeni yılla birlikte Serdar Kundura’nın patronu sevgili Selim Serdar her ay bir ayakkabı ödülü vermek istedi. Ardından Petkimspor’un eski Başkanı Ukrayna’da iş yapan Sadettin Duran’dan da bir ayakkabı jesti daha geldi. Dün belirtmiştim, amacımız her hafta Serdar Kundura’dan bir ayakkabı hediyesi vermek diye. O yönde görüşmelerimiz vardı.

REFLEKS AKADEMİ’DEN JEST

Sağ olsun uzun yıllardır ilimizde sağlık sektöründe hizmet veren, Refleks Akademi’nin sahibi eski dostum sevgili Bilal Yalçıner kardeşim de her ay bir ayakkabı sözü verdi. Bir tane daha sponsor bulabilirsek, her hafta bir ayakkabı ödülü de vereceğiz. Yani her hafta bir formanın yanında bir ayakkabı. Bu vesileyle sevgili Bilal Yalçıner kardeşime programa yaptığı katkı, jest için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yeni hediyeler, yeni sponsorluk anlaşma haberleri vermek dileğiyle.