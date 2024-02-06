İlla biri atıyor

Bir olsun bizim olsun.

Evet bu çok önemli.

60.dakikada Beridze gol attı, maçı kurtardı.

Fakat takıma gol attırmayı öğretemedik.

Doğru da, hastalık devam ediyor.

6 pasa girmeden gol atamıyoruz.

Çift forvet ile bu iş olur dedik.

Tanque topları ezdi yada vurmada geç kaldı.

Ramil Şeydavey’de istediği pasları alamadı, çabaladı.

Anladık çok kötü markajda kaldılar.

… … …

Bu işi neden çözemiyor, golcüleri rahat pozisyonlar hazırlayamıyoruz.

Bu haftaki maçtan hiç de memnun değiliz.

Emir Ortakaya tam görev adamı, hiç sektirmedi.

Amaral ve Atila iyi paslar yaptılar.

Sonuç alacak adamlar başaramadı.

Fofana hakem kurbanı oldu.

Maçın sonlarına doğru korner yakınında faul gördü.

Yan hakem gözü önünde faulü görmedi.

Aleyhimize karar verdi.

Oysaki seri çekilen fotoğraflar öyle söylemiyor.

ANLAYACAĞINI BU HAFTADA KÖTÜ OYUNLA KAZANDIK...