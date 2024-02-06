Ferdi Kadıoğlu gelse kesemez…

Kocaelispor, devre arasında kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Ligin ilk yarısında yapılan transferlerin birçoğu takıma katkı sağlayamadı.

Bunun içinde transfer yapmamız şarttı.

Ligin ilk yarısında beklerimiz çok iyi perforans göstermedi.

Hem Oğuz Ceylan, hem de Atila Turan…

… … …

Oğuz Ceylan’ın alternatifi vardı, Mehmet Yılmaz…

Bu oyuncunun yokluğunda görev yapıyordu.

Sol bek de sıkıntı büyüktü.

Atila Turan’ın performansı zaten beğenilmiyordu.

Bu oyuncunun alternatifi olan Onur Atasayar ise hiç yeterli değildi.

Çünkü yeterli olsa, Atila’nın yokluğunda oynardı.

Ertuğrul Sağlam, Atila’nın yokluğunda sol bek de başka alternatif isimlere yöneldi.

Ligin ikinci yarısı için Atila’yı bile keseceğini düşündüğümüz Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’nın sol beki Duhan Aksu’yu aldık.

Bu oyuncu ligin ilk yarısında Süper Lig’de 13 maç görev yaptı.

Yani hazır bir oyuncu…

Hazır dediğimiz Duhan Aksu, ligin ikinci yarısında 4 hafta geçti, henüz bir dakika bile süre alamadı.

Takıma daha sonra katılan Ramil, fizik olarak hazır olmamasına rağmen son iki maçtır ilk onbir de sahaya çıkıyor.

… … …

Adanaspor ile oynadığımız maçta basın tribününde çok güzel bir espri yaptılar.

Genç bir spor adamı arkadaşım, “ Hocam dedi, sen Atila Turan mı, Duhan Aksu mu diye yazıyorsun. Boşuna yazma. Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu gelse bile Atila Turan’ı kesemez” dedi.

Yanlış da değil.

Bizim son iki yıldır en sıkıntılı bölgemiz olan sol bek de bir istikrar yakalayamadık, değişime gidemedik.

Atila Turan, bence hücuma çıkmadığı zamanlar çok kötü değil.

Bazen çok gereksiz, çok sık ileri çıkıyor, etkili olamıyor.

Adanaspor maçının 43.dakikasını izleyin.

Maç 0-0 devam ediyor.

Biz atak yaptık, top rakipten döndü Atila’nın önüne düştü.

Kaleye 30-40 metre uzaklıkta. Topta çok kontrollü gelmiyor.

Atila Turan, sekerek gelen bu topa gelişine vuruyor, tabi ki dağlara taşlara.

Süper Lig’de, Milli takımda oynamış bir futbolcusun. Topu al çerve kontrolü yap, top bizde kalsın..

Daha olgun bir atak yapabiliriz…

… … …

Atila Turan hiç Avrupa’dan maç izlemiyor…

Bir hücum bu kadar basit kullanılabilir mi?

Aynı şekilde ikinci yarıda da Yusuf Cihat yaptı. Daha olgur atağ dönüşecek pozisyonda gereksiz yere kaleye vurdu.

Bence bizim oyuncular Ramil’in top ayağına geldiğinde çok dikkatli izlesinler.

Ne zaman pas veriyor, ne zaman şut atıyor.

Çok iyi baksınlar…

Bizim takımdaki bazı oyuncular gerçekten çok amatör, çok yetersiz…

……………………………………………………………………………………………

Lawal 24 değil, 18 yaşındaymış…

Dünkü “Lawal’ı deneyin de, Adem Ljajiç’i izlemek nedir?” başlığı ile bir yazı yazdım.

Bu yazıda denemeye gelen, beğenip resmi sözleşme yaptığımız Nijeryalı Lawal’ın 24 yaşında olduğunu, bu yaştaki bir oyuncunun Nijerya’da hiç kimse tarafından nasıl fark edilmediğini belirtmiştim.

Yazı çıktığında hemen sonra Başkanımız Engin Koyun, mesaj attı, Lawal’ın 24 değil, 18 yaşında olduğunu belirtti.

Bu oyuncu Kocaelispor’a imza attığı zaman, internet siteleri ve gazetelerdeki haberde oyuncunun yaşı 24 yazıyor.

Bu futbolcu, Avrupa’da oynmadığı içinde kimlik bilgileri çıkmıyor.

Kocaelispor Kulübü sözleşmeyi imzaladığı zaman biraz daha fazla detay yazabilirdi.

En azından, geldiği kulüp ve yaşı belirtilebilirdi.

Bu oyuncunun transfer haberi birçok sitede yayınlandı, yaşı da 24 olarak çıktı.

O zaman bile Kocaelispor’un profesyonel yöneticileri bu hatayı açıklama yaparak düzeltilebilirlerdi.

Kocaelispor sosyal medya hesabından yapılan açıklama anında tüm internet sitelerinde haber oluyor.

Başkanımızın duyarlılığı için kendisine teşekkür ediyorum.

Umarım Lawal’da bir Diop kadar etki gösterir, Kocaelispor’a faydalı olur…