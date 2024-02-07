Kendini “Mesih” ilan ederse şaşırmayın!

Kim buldu, nereden çıktı, kimin icadı bilmiyorum...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yeniden Refah Partisi’nin bir adayı var ki, her sözüyle pot kırıyor, her sözüyle bu şehrin insanlarını, yöneticilerini aşağılıyor, her sözüyle kendisini göklere, bulutların üzerine çıkarıyor.
Aday ilan edildikten sonra ilk olarak CHP’ye yakınlığıyla bilinen ‘Halk TV’de arz-ı endam edip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na biatını bildirdikten sonra yerel medya turuna çıkan Doğan Aydal, geçtiğimiz günlerde gazetemize de ziyaret etmişti...
Gazetemizi ziyaretinde de hiç alışık olmadığımız söylemlerde bulunmaktan çekinmedi... Ancak gazetecilik sorumluluğumuz kendisine hatırlattık. Ziyaretini haberleştirip yayın organlarımızda yayınladık.
Söyledikleri çok ilgi çekmeyince sanırım dozajı artırmaya başlamış. Sırayla gittiği gazetelerde daha çarpıcı ifadelere yer vermeye başlamış...
Ama azıcık ilgi çekeceğim derken kendini daha fazla rezil ediyor, sanırım farkında değil!
YRP Kocaeli Büyükşehir Adayının son olarak Demokrat Kocaeli Gazetesi’nde önceki gün yayınlanan açıklamalarını okudum.
Sarf ettiği sözlerine gerçekten şaşırdım. Sırf siyaset olsun, rakibini yıpratmak için yaptığı açıklama kendisi adına utandım, hicap duydum!
İçimden, “Ne olur partisinde biri bu adamı durdursun, bu şehrin insanlarına daha fazla hakaret etmesini engellesin...” diye geçirdim...
Bakın, hayatı Amerika’da, Avrupa’da geçmiş bu aday seçim biter çekip, gider; burada Yeniden Refah Partili arkadaşlarla, dostlarla baş başa kaldığımızda yüz yüze bakamaz hale geleceğiz, ondan çekiniyorum...
Ne demiş, Doğan Aydal?
“...Biz de projelerimizle geldik kimsenin de gırtlağına basmıyoruz. Mutlu olmaları lazım aslında baktığın zaman... Türkiye’yi geçmişte yönetmiş bir adam diyor ki, ben şimdi de Kocaeli’yi yönetmeye geldim, devletin bütün tecrübesine sahibim. Beni seçmezse kaybeden Kocaeli olur...”
Neymiş, Doğan Aydal’ın aday olduğuna sevinecek, seçilmezse kaybeden yine biz olacakmışız!
Yahu, bir insan bu kadar kendini beğenmiş olabilir mi?
Siyasetçi, kibir abidesi olmamalı!
GECEKONDU'DA KALAN İNSAN DEĞİL Mİ?
Devam ediyor Aydal ve kendisinin bu şehirden olmamasını eleştirenlere cevap vermeye çalışırken saçmalıyor da saçmalıyor:
“...Buradaki bakan Gebzelidir ve Karamürselli değildir yani oraya kadar varır. Yani yok Darıca’dan seçti seviyesine çıkar. Trabzon’da neredeyse her ilçeden bir tane Bakan koydular. Buradan Bakanınız var mı?”
Ne anladık bu sözlerden, hiçbir şey!
Koskoca(!) profesör. Doğan Aydal ’da söz biter mi?
Milli Görüş’ün kalbinde, Milli Şef İsmet İnönü’nün kirvesi olmasıyla övünmesine kendince anlam katarak, aslında tamamen kendiyle zıt düşünen tabana şirin gözükmeye çalışıyor: “...Birinde kusur ararsanız kirvesi İnönü dersiniz!”
Yani diyor ki, tek kusurum bu olsun canım!
Aydal’ın açıklamalarında en çok dikkatimi çeken yere geldik şimdi. Diyorum ya, sırf dikkat çeksin diye alışık olmadığımız şeyler söylüyor YRP adayı...
Aydal hızını alamamış, villada oturup ekonomi hakkında ahkâm kesmesini eleştirenlere cevap verirken dar gelirliyi, geçim sıkıntısı çekenleri başarısız, işe yaramaz diye ifade etmeye çalışmış:
“...Gecekonduda kalsam halk der ki kardeşim adam daha kendi hayatını düzeltememiş, gecekonduda yaşıyor bizi nasıl yenileyecek...”
Yuh. Gecekonduda yaşamak suç mu? Durumu kötü olanın, bu şehir için söz hakkı yok mu? Bu nasıl bir düşünce sistemidir. Bu ne kibirdir?
Aydal’ın ikide bir bu şehrin yerli insanlarını eleştirmesini de doğru bulmuyorum...
Günün birinde, bir yerden düğmeye basılmış gibi kalkıp Kocaeli’de aday olmanı ve bunun yadırganmasını garip karşılayacağına, asıl partin içindeki insanları ikna etmeye, kendini hazmettirmeye çalış...
Yok, buna ne gerek var der gibi bu şehri seven, Kocaelili olmakla övünen insanları aşağılamayı bırak...
Evet, bu şehir çok göç alıyor ama gelen senin gibi bu şehri sevenlere hakaret etmiyor. İpe sapa gelmez açıklamalarla senin düştüğün durumu meşrulaştırmaya çalışmıyor.
Bakın Aydal’ın bu konuda son saçmalaması şöyle:
“...Şimdi aslında teknik olarak yurt dışına baktığınızda çok önemli göreve gelecek kişiler hiçbir zaman doğduğu ülkede görevlendirilmez. Adaletli davranmaz diye. Şimdi ben diyelim ki müsteşarlık yaptım bir sürü görev yaptım. Burası bir sanayi şehri ve kozmopolit bir şehir, yüzde 70 ikisi dışarıdan gelen bir şehir, yüzde 28’i sadece manav.
Valiniz dışarıdan geldi. Emniyet müdürünüz dışarıdan geldi. Rektörünüz dışarıdan geldi. O zaman hepsi Kocaeli olsaydı seçseydiniz ya!”
Sanki bizim emniyet müdürü, vali, rektör seçme hakkımız varmış gibi, bu görevlendirmeleri halka soruyorlarmış gibi, bir de Aydal’dan fırça yedik!
Doğan Aydal’ın ikide bir Halk TV’ye çıkması, her çıktığında Kocaeli’ yi diline dolaması, kendini savunurken bu kadar saçmalaması sadece şöyle açıklanabilir: “AK Parti’ye biraz oy kaybettireyim de, gerisi önemli değil”. Çünkü gerçekten seçilmek isteyen, gerçekten kendini bu şehre layık gören biri, bu şehirde yaşayanları her fırsatta aşağılayıp, beni seçin yoksa kaybedersiniz demez.
AK Parti’ye oy kaybettireyim derken kendisine güvendiğini de sanmıyorum...
YRP’nin ambleminde eski Refah Partisi’ni çağrıştıran başak dalının “Milli Görüşçüleri” kandıracağını düşünüyor.
Ama söyleyeyim, seçim kazanacak yeterli çoğunluğa sahip değilsiniz, size buradan ekmek çıkmaz Aydal Hocam.
Hem kendinizi her gece Halk TV’de ele vereceksiniz, hem de her fırsatta bu şehri aşağılayıp, kendinizi Kaf dağında göreceksiniz, sonra da Milli Görüş oylarını bekleyeceksiniz.
Çıkışları, söylemleri ve tavırlarına bakılırsa Doğan Aydal kendisini “Mesih” ilan ederse şaşırmayın...
Ne boş bir hayal!
Neyse bunu 31 Mart günü gecesi hep birlikte göreceğiz.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(12 )
Izmitli - Bir de Körfez Yrp adayını görün, kibir tavanın da tavanı.
Yazik - Hep yazıyorum belediyeler KPSS ile neden eleman almıyor,o zaman bu sınav kaldirilsin.artik okumaya gerek yok
Bal Gibi - Kiskanmayalim Doğan Aydal Aydal. Aadam gibi adamdir
Serhat Koç - Ego tavan yapmış kendini beyenmiş halkın halinden anlayacak biri değil YRP saadetin peşinden gidip CHP şirin gözükmek istiyor anlaşınan saadetin durumuna düşmesi yakın
İzzettin Doğru - Sayın yazar Mükemmel Bir makale olmuş hatta fazlası bile olmuş. Bu zatı gerek Basından gerekse meşhur TV den zaman zaman izliyorum. son izlediğimde Kocaeli için 3 tane proje ekrana taşımış biri otopark diğeri Monoray .Monoray projesi Sayın ibrahim Başkanın 2004 ten sonraki görselleri bu proje o günlerde çok etüt edildi projenin durak ve sair olumsuzlukları nedeniyle uygun görülmedi doğruda yapıldı yerine Tramvay şu an mükemmel hizmet sunuyor proje daha da geneişleyecek gibi ,bir diğer projesi demir yığını devasa görseli olan çok büyük alanı kapsayacak zaten görsel beton kirliliği olan şehre bir kirlilik daha katması muhtemel neymiş aracı getirip bırakıyormuşsunuz asansör aracı alıp boş bir yere yerleştiriyormuş evet bu japonyada var ben gördüm fakat adamlar buna mecbur olmadıkça araç bırakmıyor adamlarda enerji kesintisi diye bir problem yok adamların şehir içi yolları 60 metre ara yolları 30 metre kalkmışsın fiziki ve beraberinde getireceği mekanik ve sair koşullarını öğrenmeden böylece hiçbir sıkıntı yaşatmayacak diye kafana göre millet cahil ya izmitte senin kafadan bir iki tane kırık kendini mühendis zannedenlerin fikirlerini halk tv aracılığı ile bize yutturacağını sanıyorsun bu nasıl bir prof kafasıdır bu kafamı kocaelini yönetmeye talip. bu kafa Ak parti iktidarında devletin kadrolarında görev almış o birimlerin vay haline işi gücü bırakmış Kbb ve tahir beyi karalama politikasına dönüşmüş. Sayın hocamız erbakan ın vizyonu böyle değildi.Adam 50 sene evvel Siha ve ihayı TCG Anadoluyu ve milli silahları tarif ediyordu ama bu gibi kafalar olur olmaz beyanatlar vererek partinin kapatılmasına vesile oluyordu.bu ve benzer türevler değil Milli görüşü temsil etmek etse etse fatihin karşısındaki şehzade orhanı temsil edebilir. diplomalı profesör olmakla büyük insan bilge insan olunmuyor. nice profesörler varki sokak insanı bile onlardan daha aklı selim sahibi. Yeniden refahta sanırım bu kafada çok insan var boylarının ölçüsünü 31 Mart akşamı alacaklar.
Izmit - adam doğru soylemıs liyakatın trabzon ve rizeli olmak oldugu bır otorite var ne var yanı doğru degılmı?
Jeol.müh. Behzat Gönül - Doğan Aydal, ilk geldiginde sulara ve radon gazina bakarak depremleri günler önceden tespit yapıp insanların canlarını kurtaracağını iddia etti. Bu konuda tecrübeli bir uzman olarak, kendisine haber yorumlarım üzerinden teknik bilgiler ilettim ve sonrasında konuyu deprem başladiktan sonra 100-150 km uzakta olanların işine yarayan ve 5-10 saniye önce erken uyarıya çevirdi, son takibimde depremi bıraktı, bu günlerde ne yapıyor bilmem. Üstelik kendisi Yüksek Maden Jeolojisi mezunuymuş. Bu bakimdan, bu yazınızda anlattığınızı doğruladılar.
Jeoloji Mühendisi olarak, depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta, 17/08/1999 yılı Ml:7.4' lük Kocaeli depremini ve halen depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var. 2002 yılında bu siyasî partinin önceki versiyonuna, depremlerin önceden tahmini ve tespiti ile zarar azaltılması projesi gönderdim ve kargo dekontu elimde, 2002 ile bu adayın danışmanlığının örtüşmesi bende şüphe yaptı, taşıma su ile değirmen dönmez. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)
İzmitli - Akp li ve AKP'ye oy vermeyecek bir seçmen olarak Yeniden Refah partisine sesleniyorum, Büyükşehir adayınızı beğenmedik, geç olmadan adayınızı değiştirin, bizden bu adama oy yok.
Dal - Evet,gün itibariyle,
Dolar 30.bin,Grm altın 2000.Bin
Eşiğini atladı
Alım gücü her gün inim inim inliyorken,
Vatandaşa Ağdal değil,Tutunacak dal lazım.
Benzin ve mazot 40,TL,yi geçti
Vatandaş geçim derdine düşmüşken
bana siyaseti anlatmanız hiç hoş gelmiyor.
22 senedir dinledik.
Neticesi bu.
Öğretmen - 40 Yıllık Chp seçmeni olarak oyumuz Tahir beye olacak.
Kocaelili - Nereli olduğu çok önemli değil yeter ki hizmet etsin.Fakat görünen bir şey var ki konuşmak kolay, icraat zordur.Bahsettiği projeler çocuk oyuncağıymış gibi anlatıyor.Hep hallederim modunda konuşuyor.Bunlarda inandırıcılığını kaybettiriyor.Ayrıca halktan kopuk bir izlenim veriyor.
İsmail Arınç - Vakitsiz öten horozun kafasını keserler şunun şurasında boyunun ölçüsünü almasına az.kaldi bir.daha.da ne adını duyan olur nede kendisi kocaeliye gelir.
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