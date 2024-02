Kendini “Mesih” ilan ederse şaşırmayın!

Kim buldu, nereden çıktı, kimin icadı bilmiyorum...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yeniden Refah Partisi’nin bir adayı var ki, her sözüyle pot kırıyor, her sözüyle bu şehrin insanlarını, yöneticilerini aşağılıyor, her sözüyle kendisini göklere, bulutların üzerine çıkarıyor.





Aday ilan edildikten sonra ilk olarak CHP’ye yakınlığıyla bilinen ‘Halk TV’de arz-ı endam edip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na biatını bildirdikten sonra yerel medya turuna çıkan Doğan Aydal, geçtiğimiz günlerde gazetemize de ziyaret etmişti...





Gazetemizi ziyaretinde de hiç alışık olmadığımız söylemlerde bulunmaktan çekinmedi... Ancak gazetecilik sorumluluğumuz kendisine hatırlattık. Ziyaretini haberleştirip yayın organlarımızda yayınladık.



Söyledikleri çok ilgi çekmeyince sanırım dozajı artırmaya başlamış. Sırayla gittiği gazetelerde daha çarpıcı ifadelere yer vermeye başlamış...

Ama azıcık ilgi çekeceğim derken kendini daha fazla rezil ediyor, sanırım farkında değil!



YRP Kocaeli Büyükşehir Adayının son olarak Demokrat Kocaeli Gazetesi’nde önceki gün yayınlanan açıklamalarını okudum.



Sarf ettiği sözlerine gerçekten şaşırdım. Sırf siyaset olsun, rakibini yıpratmak için yaptığı açıklama kendisi adına utandım, hicap duydum!



İçimden, “Ne olur partisinde biri bu adamı durdursun, bu şehrin insanlarına daha fazla hakaret etmesini engellesin...” diye geçirdim...



Bakın, hayatı Amerika’da, Avrupa’da geçmiş bu aday seçim biter çekip, gider; burada Yeniden Refah Partili arkadaşlarla, dostlarla baş başa kaldığımızda yüz yüze bakamaz hale geleceğiz, ondan çekiniyorum...





Ne demiş, Doğan Aydal?



“...Biz de projelerimizle geldik kimsenin de gırtlağına basmıyoruz. Mutlu olmaları lazım aslında baktığın zaman... Türkiye’yi geçmişte yönetmiş bir adam diyor ki, ben şimdi de Kocaeli’yi yönetmeye geldim, devletin bütün tecrübesine sahibim. Beni seçmezse kaybeden Kocaeli olur...”

Neymiş, Doğan Aydal’ın aday olduğuna sevinecek, seçilmezse kaybeden yine biz olacakmışız!

Yahu, bir insan bu kadar kendini beğenmiş olabilir mi?



Siyasetçi, kibir abidesi olmamalı!



GECEKONDU'DA KALAN İNSAN DEĞİL Mİ?



Devam ediyor Aydal ve kendisinin bu şehirden olmamasını eleştirenlere cevap vermeye çalışırken saçmalıyor da saçmalıyor:

“...Buradaki bakan Gebzelidir ve Karamürselli değildir yani oraya kadar varır. Yani yok Darıca’dan seçti seviyesine çıkar. Trabzon’da neredeyse her ilçeden bir tane Bakan koydular. Buradan Bakanınız var mı?”

Ne anladık bu sözlerden, hiçbir şey!

Koskoca(!) profesör. Doğan Aydal ’da söz biter mi?



Milli Görüş’ün kalbinde, Milli Şef İsmet İnönü’nün kirvesi olmasıyla övünmesine kendince anlam katarak, aslında tamamen kendiyle zıt düşünen tabana şirin gözükmeye çalışıyor: “...Birinde kusur ararsanız kirvesi İnönü dersiniz!”



Yani diyor ki, tek kusurum bu olsun canım!

Aydal’ın açıklamalarında en çok dikkatimi çeken yere geldik şimdi. Diyorum ya, sırf dikkat çeksin diye alışık olmadığımız şeyler söylüyor YRP adayı...

Aydal hızını alamamış, villada oturup ekonomi hakkında ahkâm kesmesini eleştirenlere cevap verirken dar gelirliyi, geçim sıkıntısı çekenleri başarısız, işe yaramaz diye ifade etmeye çalışmış:

“...Gecekonduda kalsam halk der ki kardeşim adam daha kendi hayatını düzeltememiş, gecekonduda yaşıyor bizi nasıl yenileyecek...”



Yuh. Gecekonduda yaşamak suç mu? Durumu kötü olanın, bu şehir için söz hakkı yok mu? Bu nasıl bir düşünce sistemidir. Bu ne kibirdir?

Aydal’ın ikide bir bu şehrin yerli insanlarını eleştirmesini de doğru bulmuyorum...



Günün birinde, bir yerden düğmeye basılmış gibi kalkıp Kocaeli’de aday olmanı ve bunun yadırganmasını garip karşılayacağına, asıl partin içindeki insanları ikna etmeye, kendini hazmettirmeye çalış...



Yok, buna ne gerek var der gibi bu şehri seven, Kocaelili olmakla övünen insanları aşağılamayı bırak...

Evet, bu şehir çok göç alıyor ama gelen senin gibi bu şehri sevenlere hakaret etmiyor. İpe sapa gelmez açıklamalarla senin düştüğün durumu meşrulaştırmaya çalışmıyor.

Bakın Aydal’ın bu konuda son saçmalaması şöyle:



“...Şimdi aslında teknik olarak yurt dışına baktığınızda çok önemli göreve gelecek kişiler hiçbir zaman doğduğu ülkede görevlendirilmez. Adaletli davranmaz diye. Şimdi ben diyelim ki müsteşarlık yaptım bir sürü görev yaptım. Burası bir sanayi şehri ve kozmopolit bir şehir, yüzde 70 ikisi dışarıdan gelen bir şehir, yüzde 28’i sadece manav.

Valiniz dışarıdan geldi. Emniyet müdürünüz dışarıdan geldi. Rektörünüz dışarıdan geldi. O zaman hepsi Kocaeli olsaydı seçseydiniz ya!”



Sanki bizim emniyet müdürü, vali, rektör seçme hakkımız varmış gibi, bu görevlendirmeleri halka soruyorlarmış gibi, bir de Aydal’dan fırça yedik!

Doğan Aydal’ın ikide bir Halk TV’ye çıkması, her çıktığında Kocaeli’ yi diline dolaması, kendini savunurken bu kadar saçmalaması sadece şöyle açıklanabilir: “AK Parti’ye biraz oy kaybettireyim de, gerisi önemli değil”. Çünkü gerçekten seçilmek isteyen, gerçekten kendini bu şehre layık gören biri, bu şehirde yaşayanları her fırsatta aşağılayıp, beni seçin yoksa kaybedersiniz demez.

AK Parti’ye oy kaybettireyim derken kendisine güvendiğini de sanmıyorum...

YRP’nin ambleminde eski Refah Partisi’ni çağrıştıran başak dalının “Milli Görüşçüleri” kandıracağını düşünüyor.

Ama söyleyeyim, seçim kazanacak yeterli çoğunluğa sahip değilsiniz, size buradan ekmek çıkmaz Aydal Hocam.

Hem kendinizi her gece Halk TV’de ele vereceksiniz, hem de her fırsatta bu şehri aşağılayıp, kendinizi Kaf dağında göreceksiniz, sonra da Milli Görüş oylarını bekleyeceksiniz.

Çıkışları, söylemleri ve tavırlarına bakılırsa Doğan Aydal kendisini “Mesih” ilan ederse şaşırmayın...



Ne boş bir hayal!



Neyse bunu 31 Mart günü gecesi hep birlikte göreceğiz.